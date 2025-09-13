Days Like This Crocker – Donovan Running Order
|BELFAST, UK – SATURDAY, SEPTEMBER 13:
OFFICIAL WEIGH-IN RESULTS AND FIGHT NIGHT RUNNING ORDER PRELIMS: LIVE ON DAZN At 4.30PMJim Donovan (159.5lbs) vs Lucas Barabasz (163lbs)
Middleweight Contest
4 x 3-minute rounds Followed by
Kyle Smith (157lbs) vs Connor Meanwell (155.5lbs)
Super-Middleweight Contest
4 x 3-minute roundsFollowed by
Aaron Bowen (163.2lbs) vs Carlos Miguel Ronner (162.2lbs)
Middleweight Contest
8 x 3-minute roundsFollowed by
Donagh Keary (125.3lbs) vs Caine Singh (125.3lbs)
Super Bantamweight Contest
4 x 3-minute roundsFollowed by
Ruadhan Farrell (122lbs) vs Matthew Boreland (121.7lbs)
Irish Super Bantamweight Title
10 x 3-minute rounds
MAIN CARD: LIVE ON DAZN AT 7PM
Molly McCann (121.3lb) vs Kate Rodomska (118lbs)
Super Bantamweight Contest
6 x 2-minute roundsFollowed by
Patrick Brown (204.8lbs) vs Austin Nnmadi (197.6 lbs)
Cruiserweight Contest
8 x 3-minute roundsFollowed by
Tyrone McKenna (149.5lbs) vs Dylan Moran (149.8lbs)
Welterweight Contest
10 x 3-minute roundsFollowed by
Ishmael Davis (153.5lbs) vs Caoimhin Agyarko (153.3lbs)
WBA Continental Super Welterweight Title
12 x 3-minute roundsFollowed by
Lewis Crocker (146.6lbs) vs Paddy Donovan (145.7lbs)
IBF World Welterweight Title
12 x 3-minute rounds