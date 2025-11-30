AmateurHeadline NewsLatestNewsUncategorized

Champions Crowned – National Intermediate Finals Results

18 new Intermediate Champions have been crowned after yesterday’s finals in the National Stadium.

Results
48kg Ide Cashell (Ballymun) W/O

51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Summer Flemming (Holy Trinity), 5-0

54kg Aaliya Butler (Erne) beat Courtney McCrudden (Emerald A), 3-2

55kg Peter Mari (Nutgrove) beat James Lynch Dalton (Firhouse), 4-1

57kg Esther Lambe (Setanta) beat Aleesha Deronja (Holy Trinity), 5-0

60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) beat Ella McDonald (Corpus Christi), 3-2

60kg Martin McDonagh (Avona) beat Joseph O’Brien Togher), 5-0

65kg Gabrielle Mongan (Jobstown) W/O

65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) beat Johnny Harty Jr (Portlaoise), 3-2

70kg Jessica Talbot (Lucan) beat Nicole Hamill (Corpus Christi A), 5-0

70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) beat Luke Duncan (Ederney), 4-1

75kg Zoe Beato (Drimnagh) beat Molly Rowley (Swinford), RSC2

75kg Ola Wahab (Golden Gloves M) beat Tobi Olesegun (Holy Family), 4-1

80kg Emma Keating (Paulstown) beat Annie Hewitt (Liberty), 5-0

80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) beat James McGuinness (St Monicas), 4-1

85kg Rasheed Momoh (Castlebar) beat Padraig Corduff (St Annes), 3-2

90kg David Nevin (Holy Family) beat Abel Ighbanour (Mount Tallant), 5-0

90+kg Danny Byrne (Dublin Docklands) beat Brandon McKelvie (Clonard A), 4-1

