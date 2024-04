Three Champions Crowned After Busy Day at the National Stadium

Three National Boy 4 champions were crowned, 22 final slots booked and 33 semi-finals set up in the National Stadium today.

QUARTER FINALS

57kg David Tennyson (Derryveagh) 3/2 James Hayden (Docklands) 39kg Robert Quinn (St Pauls) 2/3 Daithi McNamee (Two Castles) 42kg John Delaney (Olympic C) W/O 42kg Noah Bacon (Saints) 2/3 Tarik Bozkaya (East Meath) 46kg Oliver Plachta (St Francis) 4/1 Tommy Fitzpatrick (Marble City) 46kg Kurt Kinsella (Monkstown) W/O 46k Caoimhin Connolly (Twin Towns) 1/4 Mason Moran (Dungarvan) 48kg Michael O’Reilly (St Pauls W) 5/0 Patrick McDonagh (Portlaoise) 48kg Bradley McDonagh (Olympic C) 5/0 Ciaran J Lane (St Georges) 50kg Paddy Delaney (Charleville) 5/0 Callum Crilly (St Bronaghs) 52kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) 5/0 Patrick McCarthy (Mayfield) 52kg Eddie Corcoran (Olympic L) W/O 52kg Jack Cannon (Monkstown D) W/O S54kg Christian Doyle (Doyle) 5/0 Justin Kelly (Sean McDermott) S54kg Joe Higgins (West End) BLUE WIN RSC3 Harvey Cochrane (Castle) 57kg Jamsie Casey (Sliabh Luachra) RED WIN RSC3 Caolan McCormick (Antrim) 57kg Joseph Mihai (Crumlin) 5/0 Jack Curtis (St Michaels Athy) 60kg Irene O’Neill (Charleville) 2/3 Kayleigh Byrne (Gorey) 60kg Reuben Monaghan (Emerald A) 0/5 Martin McDonagh (Rathkeale) 60kg Dillon Rocket (Tramore) 0/5 Desmond Sweeney (Olympic C) 60kg Brandon Geoghegan (Jobstown) 5/0 Finn Kirwan (Sacre Coeur) 63kg Broderic Adbuire (Jobstown) 5/0 Naill O’Kane (Ring) 66kg Kevin Rafferty (Carrickmore) 5/0 Jakub Belzowski (Celtic Eagles) 70kg Evan Moore (St Conleths) 3/2 Simon Doherty (Phoenix) 70kg Jim Mongans (Rathkeale) 5/0 Kaylim Paisley (Ballybrack) 70kg Cathal Myers (Sligo City) 5/0 Joe Cunningham (St Joseph’s U) 75kg Jack Boyle (Dunfanaghy) 0/5 Thomas Myers (Sligo City) 75kg Antoni Derezinski (Ligoniel) 1/4 Blake Dunne (Rosslare) 80kg Cathal Mannion (Conamara) BLUE WIN RSC2 Chulainn McDonnell (Whitechurch) 85kg Jude Fitzgerald (Dungarvan) 2/3 Joe Joyce (Athlone) 85kg Cian Kelly (Phoenix) W/O 91kg Paddy Sweeney (Rathkeale) W/O 91kg Cathal Moffatt (Ballymote) W/O

NATIONAL BOY 4 CHAMPIONSHIPS 2024

FINALS

B4 36kg Rhys Dillion (Santry) 2/3 Aiden Moore of Dealgan

B4 70kg Adrian Kepes (St Pappins) 1/4 Shaun Doolan (Dunfanaghy)

B4 75kg John McDonagh (Galway) 0/5 Callum Barrett (Olympic)

Boy/Girl 3 Semi Finals