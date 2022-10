This weekend National Senior and National Novice fights

The Senior [intermediate] and Novice tournaments glove off at the National Stadium this weekend.

Below are this weekend’s fixtures

Friday, October 7th. Boxing begins at 7pm.

SENIORS

67kg William Heazle (Tramore) V David O’Neill (Charleville) 67kg Cian Cramer (Cabra) W/O

67kg BYE/BYE 67kg Cian Reddy (Portlaoise) V Cathal Jennings (Holy Family GG)

71kg Peter Weatherall (St Pauls A) V James Uzell (Drimnagh) 71kg Gavin Bradshaw (Drimnagh) W/O

71kg Darragh Gilroy (Fr Flanagans) W/O 71kg Daniel Henrickson (St Margarets) V Shane McClory (Holy Family GG)

75kg Taylor Guiney (Westside) V Gavin Rafferty (Docklands) 75kg Christopher Mulligan (Clann Naofa) W/O 75kg Ramond Maughan (Cavan) V Rokas Baltrukonis (Clane

NOVICE

71kg Kenneth O’Connor (Sliabh Luachra) V Niall Sheerin (Celtic Eagles) 71kg Sean Jaques (St Saviours OBA) V Sean O’Reilly (Ballyshannon)

75kg Mark Boyce (Mullingar Elite) V Andzej Racaujov (Angels) 75kg Emanuel Ozhiavuna (St Marys D) V Darren Carroll (Dealgan) 75kg Jack Concannon (Olympic C) V Jake Meegan (Esker)

75kg Kristi Elesaj (Corinthians) V Joel Andrews (Fr Flanagans) 75kg Mikey Barry (St Saviours OBA) V Christophen Creavin (Olympic C) 75kg Barry Monaghan (Celtic Eagles) W/O

Saturday, October 8th. Boxing begins at 11am.

SENIORS

67kg Cahir Gormley (Illies GG) V Aoghan Byrne (Kilcullen) 67kg Christopher McCabe (Santry) V Tyrone Berry (Athlone) 67kg Killian Hardy (Golden Gloves) W/O 67kg Cahan Hallinan (Olympic C) V Cormac Donoghue (St Michaels Athy) 67kg Antoine Og O’Mainin (Connemara) W/O 67kg Karl O’Connor (Edenmore) V Ryan McCarthy (Fr Horgans) 67kg Winner V Cian Cramer (Cabra) 67kg Winner NO. 4 W/O 71kg Dylan Murphy (Portlaoise) V Jack Prenderville (St Saviours OBA) 71kg Liam Butler (Paulstown) V Ryan Kirwan (Sacre Coeur) 71kg Darren Shanahan (Muskerry) W/O 71kg Patrick Doherty (Fr Horgans) W/O 71kg Hughie Doyle (Templemore) W/O 71kg Shane O’Neill (Esker) V Eric van Borowiec (St Michaels NR) 71kg Winner V Gavin Bradshaw (Drimnagh) 71kg Darragh Gilroy (Fr Flanagans) V Winner 75kg Conor Tighe (Ballinacarrow) W/O 75kg Lex Weston (Emerald A) V Ryan Cleary (Cookstown) 75kg Darragh Hayes (Drimnagh) W/O 75kg Eoghan Lavin (Ballyhaunis) V Christopher O’Reilly (Holy Family L) 75kg BYE – BYE 75kg Kristi Elazaj (Corinthians) V Cullen McDonagh (Celtic Eagles) 75kg Philip Hickey (Paulstown) V Winner 75kg Christopher Mulligan (Clann Naofa) V Winner 80kg Brian Elliott (Illies GG) W/O 80kg James Whelan (Docklands) V Lorenzo Mihai (Crumlin) 80kg Fernandez Badejo (Maynooth) V Jack Lawlor (Templemore) 80kg David Kennedy (Gorey) V Jamie O’Brien (Golden Gloves) 80kg Roman David (Santry) W/O 80kg Taylor (Trojan) W/O 80kg Kevin Osifio (Neilstown) W/O 80kg Luke Walsh (Raging Bull) W/O

NOVICES

75kg Denis Brophy (The Hub) W/O 75kg Daniel Magliozzi (Golden Cobra) V Alex McCormack (Cabra) 75kg Sean Murray (Navan) W/O 75kg Andrew Maloney (Golden Cobra) V Farai Shayna (Celtic Eagles) 75kg Kelvin Greaney (Golden Gloves) W/O 75kg Winner V Winner 75kg Winner V Winner 75kg Winner V Winner

Sunday, October 9th. Boxing begins at 2.30pm.

SENIORS

57kg Donagh Keary (Rathfirland) V Viali Florea (Monkstown D) 57kg Tiernan Glennon (St Josephs U) W/O

60kg Adam Sinnott (Rathnew) V Adam Kiely (Saviours Crystal) 60kg Killian Geraghty (Greenhills) V Joe O’Brien (Togher) 60kg Dean Buckley (St Carthages) V Sean Roche (Drimnagh) 60kg DJ Murphy (Paulstown) V Rhys Owens (Erne) 60kg Lateef Bayo Alabi (Westside) V Rory Lavery (Holy Family GG)

63.5kg Anthony Malanaphy (Erne) V Michael Faulkner (Fr Horgans) 63.5kg Jonathan Casey (St Josephs U) W/O 63.5kg BYE – BYE 63.5kg Dane Finn (St Nicholas) W/O 63.5kg Darren O’Connor (Loughrea) W/O 63.5kg Aaron O’Donoghue (Golden Gloves) W/O 63.5kg Cody O’Reilly (Portlaoise) V Craig Moran (Neilstown)

86kg Kyle Roche (St Michaels NR) W/O 86kg Brian Mowlds (Drimnagh) W/O 86kg Paul Mahon (Ballinacarrow) V Joe Hutchinson (Neilstown) 86kg Marcin Lis (Raging Bull) V Dmytro Olynyk (Smithfield) 86kg Cathal Crowley (Spartan M) V Eli Samba (Four Kings)

NOVICES

85kg Favor Ezobi (Dealgan) V Dylan Butler (Cabra) 85kg Destiny Odendengbe (Rudiarius) W/O