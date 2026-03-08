AmateurHeadline NewsLatestNews

RESULTS – National Boy and Girl 4, Junior 1 and Junoir 2 Championships

NATIONAL BOY & GIRL 4 CHAMPIONSHIPS 2026
QUARTER & SEMI FINALS
SATURDAY 7THMARCH, NATIONAL STADIUM, 11AM
Red Corner Blue Corner

  1. 42kg Cayden Joyce (Oughterard) 1/4 Michael Faulkner (Corpus Christi M)
  2. 42kg Zac Foster (Enler) 0/5 Cody Byrne (Kilmyshall)
  3. 44kg Danny O’Reilly (Fr Horgan) Red Win RSC2 Callum Lawrence (Bay City)
  4. 44kg Evan Lynskey (Tobar Pheadar) 0/5 Ronan Charles (Elite Mullingar)
  5. 46kg Johnny Sweeney (Olympic G) 5/0 Thomas O’Brien (Camlough)
  6. 46kg Paul Casey (Portlaoise) 3/2 Sean O’Sullivan (Elite M)
  7. 48kg Dan O’Brien (Rathkeale) 5/0 Freddie Dempsey (South East)
  8. 48kg Darragh Snodden (Immaculata) 0/5 Brandon O’Brien (Setanta L)
  9. 50kg Conor Gargan (Oliver Plunkett) 0/5 Charlie Corcoran (Titans)
  10. 50kg Tommy Kiely (Glen) 0/5 Rhys Kinsella (Swords)
  11. 51kg Skyla Cronin (Midleton) 1/4 Nikita Webb McDonagh (Ballyhunis)
  12. 51kg Shauna McDonagh (Swords) 0/5 Maisie Flanagan (Muckno)
  13. 52kg Christian McLoughlin (Baldoyle) 1/4 Franky Mooney (Banbridge)
  14. 52kg Ryan Carragher (St Pats U) 0/5 Joseph Ward (Athlone)
  15. 53kg Charlie Scott (St Catherines) W/O
  16. 53kg Aisling Howard (Geesala) Blue Win RSC2 Phoebe Clarke (Armagh)
  17. 54kg Zac Creighton (Avona) 2/3 Tommy Browne (Setanta L)
  18. 54kg Marcus Viljeon (Star of the Sea) 05 Jack O’Donnell (Charleville)
  19. 55kg Lilly Toland (Ring) W/O
  20. 55kg Faith Ward (Dublin Docklands) 0/5 Ellie Murray (Golden Gloves M)
  21. 57kg Patrick Hourican (Sean Dorans) 4/1 James McGauley (Oughterard)
  22. 57kg Tommy Murray (Sliabh Luachra) 5/0 Michael McConnell (Ardoyne HC)
  23. 59kg Maicey Field (Baldoyle) Red Win RSC1 Aoife O’Kane (Carrickmore)
  24. 60kg Alfie Swift (St Pauls Wat) 1/4 Kieran McDonagh (Olympic C)
  25. 60kg Setanta Bowers (Olympic L) 0/5 Jaden Wall (Sacred Heart)
  26. 63kg Sinead O’Doherty (Golden Gloves M) 1/4 Rhilee May Cox (Gateway)
  27. 63kg Elana Sheppard (Rathfriland) W/O
  28. 63kg Tyler McGonigle (St Bridgets U) 0/5 Dylan Corcoran (Titans)
  29. 63kg Keelan Tormey (Sacred Heart) 3/1 James O’Driscoll (Kanturk)
  30. 66kg Eddie Sweeney (Galway) Red Win RSC3 Leon Itoya (Star)
  31. 66kg Jack Devaney (Olympic L) 1/4 Charlie Connolly (Jobstown)
  32. 70kg Aliyah Doherty (Santry) 5/0 Niamh O’Rourke (Star)
  33. 70kg John Lee Gavin (Cabra) 0/5 Senan Clancy (Oughterard)
  34. 70kg Naz Krylov (St Francis) 0/5 Daniel Lambagiu (St Michaels Athy)
  35. 75kg Patrick McDaid (St Bridgets U) W/O
  36. 75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) Red Win RSC1 Jake Hayes (Fr Horgans )
  37. 80kg Jack O’Rourke (Ballybrack) 5/0 Shea Judge (Tullylish)
  38. 80kg Pearse Redmond (Na Fianna) Red Win RSC1 Leon Kukowski (Mitchelstown)

NATIONAL BOY & GIRL JUNIOR 1 CHAMPIONSHIPS 2026
SEMI FINALS
SATURDAY 7THMARCH, NATIONAL STADIUM, 6PM
Red Corner Blue Corner

  1. 39kg Padraig O’Reannchain (Nutgrove) 0/5 Dinny O’Neill (St Francis)
  2. 42kg William Delaney (Urlingford) 0/5 Harry Reddington (Cherry Orchard)
  3. 42kg Noah Gallagher (St John Bosco U) 0/5 Peter Lee (Oughterard)
  4. 44kg Nay Harty (Treaty) 0/5 James Walsh (Ballybrack)
  5. 44kg Joseph McParland (St Monicas) W/O
  6. 46kg Rylee Finn (St Nicholas) 5/0 Marcus Garrow (Canal)
  7. 46kg Martin Ward (Oakleaf) 4/1 Jimmy Sweeney (All Stars)
  8. 48kg Pat Stokes (Mullingar Shuffler) 5/0 Mark Harte (Carrickmore)
  9. 50kg Lucie Prentice (Banbridge) 5/0 Zoey Howley (Swinford)
  10. 50kg Alanna Berry (Donore) W/O
  11. 50kg Patrick McCarthy (Treaty) 4/1 Brooklyn Corcoran (Titans)
  12. 50kg Joshua Cairns (Oakleaf) 5/0 Zach Kenny (Elite M)
  13. 52kg Clare McStocker (Loup) W/O
  14. 52kg Carrie Ann Paye (Saviours Crystal) 4/1 Sophie McDermott (Glin)
  15. 52kg Jack Agnew (Tullylish) Blue Win RSC1 Rory McGuinness (Swinford)
  16. 52kg Dylan Doyle (West End) Blue Win RSC1 Martin Nevin (Mullingar Shufflers)
  17. 54kg Aleigha Murphy (Jobstown) W/O
  18. 54kg Vanessa Doyle (Templemore) 0/5 Daisy Kiernan (Dealgan)
  19. 54kg Jack Jones (Sacred Heart) 0/5 Sean Kelly (Kilmyshall)
  20. 54kg Emmett Shields (Glasnevin) 5/0 James O’Donoghue (Togher)
  21. 57kg Martin Donovan (Treaty) 3/2 James Feeney (Banna Elite)
  22. 57kg Ryan Gillen (Canal) 1/4 Bernie McDonagh (Galway)
  23. 60kg Conor Hennessy (St Colmans) 1/4 Christy Joyce (Olympic L)
  24. 60kg John Delaney (Urlingford) 0/5 Francie Maughan (Olympic C)
  25. 63kg N/C
  26. 63kg Megan Montgomery (Moneyglass) W/O
  27. 63kg Bernie McDonagh (Elite) 5/0 Blake Wolohan (Ballymun)
  28. 63kg Cathal Conlan (Ballyhaunis) Red Win RSC2 Odhran McComb (Corpus Christi)
  29. 66kg Jude McLaughlin (Antrim) 5/0 Bobby O’Keeffe (Crumlin)
  30. 66kg Michael Mullaney (Claremorris) 3/2 Peter Camara (Togher)
  31. 70kg Paddy Nevin (Elite Mullingar) 4/1 Callum Binks (Rathfriland)
  32. 70kg Dylan Conroy (Ballyhaunis) 1/4 Julius Aighbologa (Mayfield)
  33. 75kg Patrick Ward (Olympic C) 4/0 Abdul Ogunse (St Brigids Eden)
  34. 75kg Cathal Hughes (Camlough) 0/5 Tadgh Brennan (Avona)
  35. 80kg Charlie Dixon (Enniscorthy) 2/3 Dominic Barrett (Titans)

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

