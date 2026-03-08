RESULTS – National Boy and Girl 4, Junior 1 and Junoir 2 Championships
NATIONAL BOY & GIRL 4 CHAMPIONSHIPS 2026
QUARTER & SEMI FINALS
SATURDAY 7THMARCH, NATIONAL STADIUM, 11AM
Red Corner Blue Corner
- 42kg Cayden Joyce (Oughterard) 1/4 Michael Faulkner (Corpus Christi M)
- 42kg Zac Foster (Enler) 0/5 Cody Byrne (Kilmyshall)
- 44kg Danny O’Reilly (Fr Horgan) Red Win RSC2 Callum Lawrence (Bay City)
- 44kg Evan Lynskey (Tobar Pheadar) 0/5 Ronan Charles (Elite Mullingar)
- 46kg Johnny Sweeney (Olympic G) 5/0 Thomas O’Brien (Camlough)
- 46kg Paul Casey (Portlaoise) 3/2 Sean O’Sullivan (Elite M)
- 48kg Dan O’Brien (Rathkeale) 5/0 Freddie Dempsey (South East)
- 48kg Darragh Snodden (Immaculata) 0/5 Brandon O’Brien (Setanta L)
- 50kg Conor Gargan (Oliver Plunkett) 0/5 Charlie Corcoran (Titans)
- 50kg Tommy Kiely (Glen) 0/5 Rhys Kinsella (Swords)
- 51kg Skyla Cronin (Midleton) 1/4 Nikita Webb McDonagh (Ballyhunis)
- 51kg Shauna McDonagh (Swords) 0/5 Maisie Flanagan (Muckno)
- 52kg Christian McLoughlin (Baldoyle) 1/4 Franky Mooney (Banbridge)
- 52kg Ryan Carragher (St Pats U) 0/5 Joseph Ward (Athlone)
- 53kg Charlie Scott (St Catherines) W/O
- 53kg Aisling Howard (Geesala) Blue Win RSC2 Phoebe Clarke (Armagh)
- 54kg Zac Creighton (Avona) 2/3 Tommy Browne (Setanta L)
- 54kg Marcus Viljeon (Star of the Sea) 05 Jack O’Donnell (Charleville)
- 55kg Lilly Toland (Ring) W/O
- 55kg Faith Ward (Dublin Docklands) 0/5 Ellie Murray (Golden Gloves M)
- 57kg Patrick Hourican (Sean Dorans) 4/1 James McGauley (Oughterard)
- 57kg Tommy Murray (Sliabh Luachra) 5/0 Michael McConnell (Ardoyne HC)
- 59kg Maicey Field (Baldoyle) Red Win RSC1 Aoife O’Kane (Carrickmore)
- 60kg Alfie Swift (St Pauls Wat) 1/4 Kieran McDonagh (Olympic C)
- 60kg Setanta Bowers (Olympic L) 0/5 Jaden Wall (Sacred Heart)
- 63kg Sinead O’Doherty (Golden Gloves M) 1/4 Rhilee May Cox (Gateway)
- 63kg Elana Sheppard (Rathfriland) W/O
- 63kg Tyler McGonigle (St Bridgets U) 0/5 Dylan Corcoran (Titans)
- 63kg Keelan Tormey (Sacred Heart) 3/1 James O’Driscoll (Kanturk)
- 66kg Eddie Sweeney (Galway) Red Win RSC3 Leon Itoya (Star)
- 66kg Jack Devaney (Olympic L) 1/4 Charlie Connolly (Jobstown)
- 70kg Aliyah Doherty (Santry) 5/0 Niamh O’Rourke (Star)
- 70kg John Lee Gavin (Cabra) 0/5 Senan Clancy (Oughterard)
- 70kg Naz Krylov (St Francis) 0/5 Daniel Lambagiu (St Michaels Athy)
- 75kg Patrick McDaid (St Bridgets U) W/O
- 75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) Red Win RSC1 Jake Hayes (Fr Horgans )
- 80kg Jack O’Rourke (Ballybrack) 5/0 Shea Judge (Tullylish)
- 80kg Pearse Redmond (Na Fianna) Red Win RSC1 Leon Kukowski (Mitchelstown)
NATIONAL BOY & GIRL JUNIOR 1 CHAMPIONSHIPS 2026
SEMI FINALS
SATURDAY 7THMARCH, NATIONAL STADIUM, 6PM
Red Corner Blue Corner
- 39kg Padraig O’Reannchain (Nutgrove) 0/5 Dinny O’Neill (St Francis)
- 42kg William Delaney (Urlingford) 0/5 Harry Reddington (Cherry Orchard)
- 42kg Noah Gallagher (St John Bosco U) 0/5 Peter Lee (Oughterard)
- 44kg Nay Harty (Treaty) 0/5 James Walsh (Ballybrack)
- 44kg Joseph McParland (St Monicas) W/O
- 46kg Rylee Finn (St Nicholas) 5/0 Marcus Garrow (Canal)
- 46kg Martin Ward (Oakleaf) 4/1 Jimmy Sweeney (All Stars)
- 48kg Pat Stokes (Mullingar Shuffler) 5/0 Mark Harte (Carrickmore)
- 50kg Lucie Prentice (Banbridge) 5/0 Zoey Howley (Swinford)
- 50kg Alanna Berry (Donore) W/O
- 50kg Patrick McCarthy (Treaty) 4/1 Brooklyn Corcoran (Titans)
- 50kg Joshua Cairns (Oakleaf) 5/0 Zach Kenny (Elite M)
- 52kg Clare McStocker (Loup) W/O
- 52kg Carrie Ann Paye (Saviours Crystal) 4/1 Sophie McDermott (Glin)
- 52kg Jack Agnew (Tullylish) Blue Win RSC1 Rory McGuinness (Swinford)
- 52kg Dylan Doyle (West End) Blue Win RSC1 Martin Nevin (Mullingar Shufflers)
- 54kg Aleigha Murphy (Jobstown) W/O
- 54kg Vanessa Doyle (Templemore) 0/5 Daisy Kiernan (Dealgan)
- 54kg Jack Jones (Sacred Heart) 0/5 Sean Kelly (Kilmyshall)
- 54kg Emmett Shields (Glasnevin) 5/0 James O’Donoghue (Togher)
- 57kg Martin Donovan (Treaty) 3/2 James Feeney (Banna Elite)
- 57kg Ryan Gillen (Canal) 1/4 Bernie McDonagh (Galway)
- 60kg Conor Hennessy (St Colmans) 1/4 Christy Joyce (Olympic L)
- 60kg John Delaney (Urlingford) 0/5 Francie Maughan (Olympic C)
- 63kg N/C
- 63kg Megan Montgomery (Moneyglass) W/O
- 63kg Bernie McDonagh (Elite) 5/0 Blake Wolohan (Ballymun)
- 63kg Cathal Conlan (Ballyhaunis) Red Win RSC2 Odhran McComb (Corpus Christi)
- 66kg Jude McLaughlin (Antrim) 5/0 Bobby O’Keeffe (Crumlin)
- 66kg Michael Mullaney (Claremorris) 3/2 Peter Camara (Togher)
- 70kg Paddy Nevin (Elite Mullingar) 4/1 Callum Binks (Rathfriland)
- 70kg Dylan Conroy (Ballyhaunis) 1/4 Julius Aighbologa (Mayfield)
- 75kg Patrick Ward (Olympic C) 4/0 Abdul Ogunse (St Brigids Eden)
- 75kg Cathal Hughes (Camlough) 0/5 Tadgh Brennan (Avona)
- 80kg Charlie Dixon (Enniscorthy) 2/3 Dominic Barrett (Titans)
