New Champions – National Novice Championship Results

The outstanding 2022 National Novice Championship finals were boxed in the National Stadium, Dublin on Sunday.

Below are the champions:

51kg James Stephenson (Abbey Antrim) beat Rashid Yasin (Kilmyshall), 5-0

64kg Eoin McCarron (Gilford) beat Adam Macibbin (Golden Gloves), 3-2

67kg Daniel Diaz (Rush) beat Conor Molloy (Ballynacargy), 3-2

71kg Eoin O’Neill (Kilcullen) beat Dave Prior (Celtic Eagles), 3-2

75kg Alex McCormack (Cabra) beat Barry Monaghan (Celtic Eagles)

81kg Brian Long (Golden Gloves) beat Luke Okorowanta (Drimnagh), 3-2

85kg Destiny Ogedengbe (Rudiarius) beat Adelapo Shomefun (Celtic Eagles), 5-0

91kg Rashid Momoh (Castlebar) beat Robbie Olusola (Celtic Eagles)

91+kg Martin McDonagh (Crumlin) beat Adetunji Ifaturoti (Santry), RSC, R3

Previously crowned champions:

54kg Daniel Foran (Virginia) W/O

54kg Sophie Atallah (O.L.O.L)

57kg Katrina Kenny (Santry) 1-4 Lauren Boyan (St Brigids Edenderry)

57kg Kevin Cummins (DCU) W/O

60kg Margaret Kehoe (Marble City) 0-5 Jenna Magee (Dealgan)

60kg Liam Kiernan (Santry) beat Lucas Gonzales (Olympic C), 5-0

63kg Shauna Callahan (Nutgrove) 5-0 Lana Kelly (Erne)

70kg Jenny O’Neill (Unit 3) W/O

80kg Niamh Hogan (Nutgrove), W/O