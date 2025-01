National Youth Championships – FULL ENTRY LIST

The contenders are ready!

The IABA have published the full entry list for the National Youth Championships.

Over 150 young Irish boxers will contest for Irish honours over the next two weekends.

Women

Weight Boxer YB Province Club 44kg Jasmine McCarthy 2008 Leinster Setanta Boxing Academy 46kg Ava McCabe 2007 Leinster Jobstown Boxing Club 46kg tori byrne 2008 Leinster Dunboyne Boxing Club 46kg Emily Midwinter 2007 Leinster Rosslare Boxing Club 48kg Ella Joy Thompson 2007 Leinster Setanta Boxing Academy 48kg Anita O Leary Doyle 2008 Leinster Sacre Coeur Boxing Club 48kg Keely Stevens 2007 Connacht Charlestown Boxing Club 48kg abbey Molloy 2008 Leinster Sacred Heart Boxing Club Dublin 48kg Ellie Obrien 2008 Munster Tramore Boxing Club 50kg Chloe Cox 2008 Leinster Setanta Boxing Academy 50kg Isabel Nolan 2008 Leinster Santry Boxing Club 50kg Skye Ward 2007 Leinster Neilstown Boxing Club 52kg Kayleigh Byrne 2008 Leinster Gorey ABC 52kg Jessica Gallagher 2007 Leinster Mulhuddart Boxing Academy 52kg Kayleigh Byrne 2008 Leinster Gorey ABC 52kg Miah Byrne 2007 Leinster Setanta Boxing Academy 52kg Hannah Masterson 2007 Ulster Clonard Boxing Club Belfast 52kg AMY CHOUQUET 2008 Leinster Dunboyne Boxing Club 52kg Abbie Murphy 2007 Munster Muskerry Boxing Club 54kg Elma Barry 2008 Leinster Setanta Boxing Academy 57kg tiegan farrelly 2007 Leinster Dunboyne Boxing Club 57kg Grace Conway 2007 Leinster Tredagh Boxing Academy 60kg Sarah Mc Tiernan 2008 Connacht Drumsna Boxing Club 60kg Donna McCarthy 2008 Munster Mayfield Boxing Club 60kg Kelsey Langan 2007 Connacht Ballina Boxing Club 66kg Sarah Murphy 2007 Leinster St. Brigid’s Boxing Club Kildare 70kg Saoirse mc carthy 2007 Leinster St. Pappin’s Boxing Club 70kg chloe poleon 2008 Leinster Dunboyne Boxing Club 75kg Alexandra Whittaker 2007 Leinster Underdog Boxing Club 75kg Nessa Tabachuk 2007 Connacht Celtic Eagles Boxing Club

Men