National U23 Championships – Friday’s Schedule
NATIONAL STADIUM
Prelims
- 60kg Cody O’Reilly (Portlaoise) V Lee McEvoy (Avona)
- 60kg Jordan O’Donnell (St Georges) V Jamie Graham (Clonard)
- 65kg Richard Phiri (Celtic Eagles) V Johnny Harty (Portlaoise)
- 65kg Roy Colgan (Avona) V Malo Davis (Monkstown D)
- 65kg Adam Taaffe (Monkstown D) V Jake Daly (D-Box)
- 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V James McDonagh (St Pauls Wat)
- 65kg Cian Cramer (Cabra) V Fionn Duffy (St Josephs Derry)
- 65kg Jason Nevin (Olympic L) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)