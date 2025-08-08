AmateurHeadline NewsLatestNews

National U23 Championships – Friday’s Schedule

irishboxing

NATIONAL STADIUM
Prelims

  1. 60kg Cody O’Reilly (Portlaoise) V Lee McEvoy (Avona)
  2. 60kg Jordan O’Donnell (St Georges) V Jamie Graham (Clonard)
  3. 65kg Richard Phiri (Celtic Eagles) V Johnny Harty (Portlaoise)
  4. 65kg Roy Colgan (Avona) V Malo Davis (Monkstown D)
  5. 65kg Adam Taaffe (Monkstown D) V Jake Daly (D-Box)
  6. 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V James McDonagh (St Pauls Wat)
  7. 65kg Cian Cramer (Cabra) V Fionn Duffy (St Josephs Derry)
  8. 65kg Jason Nevin (Olympic L) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

16 Time Irish Champion on the verge of pro move

irishboxing

Marathon Effort – Irish Boxing Starlet Ava Henry gives back

irishboxing

Kieran Farrell – “Anything to do with me and Belfast all stems from John Breen”

Joe O'Neill
x