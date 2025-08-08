AmateurHeadline NewsLatestNews

National U15 Championships – Friday’s Schedule

PRELIMS

  1. 40kg Cody Byrne (St Abbans/Kilmyshall) V John Sweeney (Olympic C)
  2. 40kg Isaac Ireland (Banbridge) V Jamie Roberts (Ballybrack)
  3. 40kg Lorchan McGuinness (Dealgan) V Zac Foster (Ards)
  4. 40kg Evan Fox (Arklow) V John Joe Nevin Mullingar Elite)
  5. 46kg Rowen Doherty (St Bridgets ABC) V Oliver Rowley (Mullingar Elite)
  6. 46kg Christopher Nevin (Mullingar Elite) V Brandon O’Brien (Setanta)
  7. 46kg John Paul McDonagh (Wexford CBS)V Callum Scanlon (Baldoyle)
  8. 46kg Alfie Harrington (Dunboyne) V Martin G Maughan (St Matthews)
  9. 48kg Zac Creighton (Avona) V Lennon Fulton (Ballymun)
  10. 48kg Joe Ward (Athlone) V Ali Abdulnasser (Ballymun)
  11. 50kg Lee Gabriel (Dublin Docklands) V Rogan Cardwell (Glengormley)
  12. 50kg Frankie Mooney (Banbridge) V James O’Laighin (Claremorris)
  13. 52kg Joe Carthy (St Michaels Athy) V James Long (Ballina)
  14. 52kg Tommy Brown (Setanta) V Liam Murphy (Dealgan)
  15. 52kg Ceejay Sheelan (Tredagh) V Noah Quinn (Carndonagh)
  16. 52kg Preston Creighton (Evolution) V Bobby Guy (Cherry Orchard)
  17. 52kg Callum Ward (Dublin Docklands) V Patrick Gavin (Santry)
  18. 52kg Jay Long (Elite Cork) V Patrick Hourican (Sean Dorans)
  19. 54kg Kyle Keane (Curadh) V Tommy Murray (Sliabh Luachra)
  20. 54kg Thomas McDonagh (Mullingar Elite) V Conan McLaughlin (Dukes)

