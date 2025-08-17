National U23 Champions Crowned
After 4 days of boxing and over 70 bouts, the 2025 National U23 Champions have were crowned in the competition’s culmination on Saturday.
Results
48kg Tiffany Spencer (Jobstown) beat Ide Cashell (Ballymun), 5-0
50kg Louis Rooney (Star) beat Antonio Bozkaya (East Meath) , 5-0
51kg Rachel Lawless (Brigids E/Def Force) beat Carlagh Peake (Ballyhaunis), 4-1
57kg Natalia Fasciszewska (Castlebar) beat Esther Lambe (Setanta), 4-1
60kg Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) beat Keelyn Mangan (Celtic Eagles), 5-0
60kg Gavin Ryan (Ratoath) beat Martin McDonagh (Avona), 5-0
54kg Robin Kelly (Ballynacargy) beat Niamh Keogh (Olympic), 5-0
55kg Patsy Joyce (Olympic L) beat Clepson de Santos (Holy Trinity), 5-0
65kg Ava Henry (Dublin Docklands) beat Caprice Coiley (Clonard A), 5-0
65kg Roy Colgan (Avona) beat Danny O’Reilly (St Pauls Wat), 5-0
70kg Gabrielle Mongan (Jobstown) beat Jessica Talbot (Lucan), 4-1
70kg Bobbi Flood (Cabra) beat Ryan Jenkins (Jobstown), 5-0
75kg Tadhg O’Donnell (Four Kings) beat Philip Rooney (Sacred Heart A), 5-0
80kg Emma Keating (Paulstown) W/O
80kg James Whelan (Dublin Docklands) beat Caolan Devlin (Cookstown), RSC1
80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O
85kg Sean Trant (Monkstown) beat Rasheed Momoh (Castlebar), 4-1
90kg Garyn McAllister (North Down) beat Destiny Ogendengbe (Rudiarius), 5-0
90+kg Adam Olaniyan (Jobstown) W/O
Image Credit: Tara Robins Mari.