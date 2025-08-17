AmateurHeadline NewsLatestNews

National U23 Champions Crowned

irishboxing

After 4 days of boxing and over 70 bouts, the 2025 National U23 Champions have were crowned in the competition’s culmination on Saturday.

Results

48kg   Tiffany Spencer (Jobstown) beat Ide Cashell (Ballymun), 5-0

50kg   Louis Rooney (Star) beat Antonio Bozkaya (East Meath) , 5-0

51kg   Rachel Lawless (Brigids E/Def Force) beat Carlagh Peake (Ballyhaunis), 4-1

57kg   Natalia Fasciszewska (Castlebar) beat Esther Lambe (Setanta), 4-1

60kg   Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) beat Keelyn Mangan (Celtic Eagles), 5-0

60kg   Gavin Ryan (Ratoath) beat Martin McDonagh (Avona), 5-0

54kg   Robin Kelly (Ballynacargy) beat Niamh Keogh (Olympic), 5-0

55kg   Patsy Joyce (Olympic L) beat Clepson de Santos (Holy Trinity), 5-0

65kg   Ava Henry (Dublin Docklands) beat Caprice Coiley (Clonard A), 5-0

65kg   Roy Colgan (Avona) beat Danny O’Reilly (St Pauls Wat), 5-0

70kg   Gabrielle Mongan (Jobstown) beat Jessica Talbot (Lucan), 4-1

70kg   Bobbi Flood (Cabra) beat Ryan Jenkins (Jobstown), 5-0

75kg   Tadhg O’Donnell (Four Kings) beat Philip Rooney (Sacred Heart A), 5-0

80kg   Emma Keating (Paulstown) W/O

80kg   James Whelan (Dublin Docklands) beat Caolan Devlin (Cookstown), RSC1

80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O

85kg   Sean Trant (Monkstown) beat Rasheed Momoh (Castlebar), 4-1

90kg   Garyn McAllister (North Down) beat Destiny Ogendengbe (Rudiarius), 5-0

90+kg Adam Olaniyan (Jobstown) W/O

Image Credit: Tara Robins Mari.

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

Carl Frampton warns he will butt back if Josh Warrington tries to use the head

Joe O'Neill

National Elite Senior Championships – Semi Final RESULTS

Joe O'Neill

No going back – MMA move permanent for Amanda Serrano

irishboxing
x