Uncategorized

National Intermediate Championships Day 3 RESULTS

irishboxing

The third day of boxing in the 2025 National Intermediate Championships took place at Holy Family, Drogheda, on Sunday.

 In all, 123 bouts will be boxed over the course of the tournament, by in excess of 140 boxers.

All drawsheets are available here

Results | Sunday, November 22nd.

QUARTER FINALS

55kg   James Lynch Dalton (Firhouse) beat Luke Mulhall (Jobstown), 3-2

55kg   Rhys Hayes (The Hub)   W/O

60kg   Joseph O’Brien Togher) W/O

60kg   Sean Kelleher (Golden Cobra) W/O

60kg   Cody O’Reilly (Portloaise) beat Andres Clemenger (Smithfield), 5-0

60kg   Martin McDonagh (Avona) beat Declan Reynolds (Clonard A), 5-0

65kg   Aodhan Byrne (Kilcullen) beat Josh Tunama (Dublin Docklands), 5-0

65kg   Callum Carragher (Holy Family) beat Jake Daly (D-Box), 4-0

65kg   Chris McCabe (Santry) beat Michael O’Domhnaill (Conamara), 5-0

65kg   Johnny Harty Jr (Portlaoise) beat Fionn Duffy (St Josephs Derry), 5-0

70kg   Sophie Fitzsimons (Unit 3) W/O

70kg   Jessica Talbot (Lucan) W/O

70kg   Emmanuel Olubunmi (St Marys D) beat Riain O’Donovan (Ballyboughal), 5-0

70kg   Luke Duncan (Ederney) beat Richard Phiri (Celtic Eagles), 5-0

70kg   Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) beat James Ryan (The Hub), 4-0

70kg   Cahan Hallinan (Olympic C) beat Joshua Badmus (Holy Family) 4-1

75kg   Ola Wahab (Golden Gloves M) beat Maksym Oshodi (Lucan), 4-1

75kg   Damon Critchly (Canal) beat Declan McDonagh (Claremorris) RSC3

75kg   Tobi Olesegun (Holy Family) beat Kelvin Greaney (Golden Gloves) 5-0

75kg   beat Callum Powell (Cabra) Dean Myers (Olympic C), 5-0

80kg   James McGuinness (St Monicas) beat Alex McCormick (Cabra), 3-2

80kg   Niall Doherty (St Marys NR beat Allan Strachan (The Hub)  RSC2

80kg   Jude Molyneaux (Holy Trinity) beat Fernandez Badejo (Maynooth), 5-0

80kg   Loic Yonken (Cabra) beat Kevin Osifio (Cherry Orchard ), 3-2

Semi Finals

85kg   Padraig Corduff (St Annes) beat John Bosco Ezidinma (St Marys D) AB3

85kg   Rasheed Momoh (Castlebar) W/O

90kg   Mark Duffy (Charlestown) beat Abel Ighbanour (Mount Tallant), 3-2

90kg   David Nevin (Holy Family) W/O

90+kg Danny Byrne (Dublin Docklands) beat George St Ledger (Spartan), 5-0

90+kg Brandon McKelvie (Clonard A) beat Malachy Duffy (Virginia) RSCI2

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

The Advantages of Playing Casino Games Online

irishboxing

Reasons Why You Should Choose Online Casinos Over Traditional Ones

Jonny Stapleton

Jake Paul’s New Venture: Mentoring USA Boxing Amateurs for the 2024 Olympics

irishboxing
x