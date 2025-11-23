National Intermediate Championships Day 3 RESULTS
The third day of boxing in the 2025 National Intermediate Championships took place at Holy Family, Drogheda, on Sunday.
In all, 123 bouts will be boxed over the course of the tournament, by in excess of 140 boxers.
Results | Sunday, November 22nd.
QUARTER FINALS
55kg James Lynch Dalton (Firhouse) beat Luke Mulhall (Jobstown), 3-2
55kg Rhys Hayes (The Hub) W/O
60kg Joseph O’Brien Togher) W/O
60kg Sean Kelleher (Golden Cobra) W/O
60kg Cody O’Reilly (Portloaise) beat Andres Clemenger (Smithfield), 5-0
60kg Martin McDonagh (Avona) beat Declan Reynolds (Clonard A), 5-0
65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) beat Josh Tunama (Dublin Docklands), 5-0
65kg Callum Carragher (Holy Family) beat Jake Daly (D-Box), 4-0
65kg Chris McCabe (Santry) beat Michael O’Domhnaill (Conamara), 5-0
65kg Johnny Harty Jr (Portlaoise) beat Fionn Duffy (St Josephs Derry), 5-0
70kg Sophie Fitzsimons (Unit 3) W/O
70kg Jessica Talbot (Lucan) W/O
70kg Emmanuel Olubunmi (St Marys D) beat Riain O’Donovan (Ballyboughal), 5-0
70kg Luke Duncan (Ederney) beat Richard Phiri (Celtic Eagles), 5-0
70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) beat James Ryan (The Hub), 4-0
70kg Cahan Hallinan (Olympic C) beat Joshua Badmus (Holy Family) 4-1
75kg Ola Wahab (Golden Gloves M) beat Maksym Oshodi (Lucan), 4-1
75kg Damon Critchly (Canal) beat Declan McDonagh (Claremorris) RSC3
75kg Tobi Olesegun (Holy Family) beat Kelvin Greaney (Golden Gloves) 5-0
75kg beat Callum Powell (Cabra) Dean Myers (Olympic C), 5-0
80kg James McGuinness (St Monicas) beat Alex McCormick (Cabra), 3-2
80kg Niall Doherty (St Marys NR beat Allan Strachan (The Hub) RSC2
80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) beat Fernandez Badejo (Maynooth), 5-0
80kg Loic Yonken (Cabra) beat Kevin Osifio (Cherry Orchard ), 3-2
Semi Finals
85kg Padraig Corduff (St Annes) beat John Bosco Ezidinma (St Marys D) AB3
85kg Rasheed Momoh (Castlebar) W/O
90kg Mark Duffy (Charlestown) beat Abel Ighbanour (Mount Tallant), 3-2
90kg David Nevin (Holy Family) W/O
90+kg Danny Byrne (Dublin Docklands) beat George St Ledger (Spartan), 5-0
90+kg Brandon McKelvie (Clonard A) beat Malachy Duffy (Virginia) RSCI2