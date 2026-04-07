National Boy Girl 3 and Boy Girl 2 Quarter Final and Semi Final Results

Jonny Stapleton

Boy/Girl 3 Quarter Final Results

1. 33kg Kaspar Wrona (Celtic Eagles) WO

2. 33kg Cahir McMaster (St Johns U) beat Jake O’Connell (Brian Dillons), 3-2

3. 35kg Alan McTigue (Knockmore/Foxford) beat John Joe Joyce (Punishers), 4-0

4. 38.5kg Blake Fegan (Jobstown)  beat Ollie Slevin (Sean Dorans), 5-0

5. 38.5kg Cassius McDonald (St Marys D) beat Paddy McDonagh (Olympic C), 4-1

6. 38.5kg JJ Faulkner (St Munchins) V Reuben Stevenson (St Pauls A)

7. 40kg Jim McCarthy (Mayfield) V Jonathan McDonagh (Avona)

8. 40kg Conor McGarry (Holy Trinity)  beat Eoin Hannaway (St Malachys), 4-1

9. 41.5kg Cody O’Brien (Sliabh Luachra) WO

10. 43kg Isabelle Nolan (Ballinacarrow) beat Niamh McNamara (Tipperary Town), AB2

11. 43kg Martin McDonagh (St Francis) beat Archie Harrington (Dunboyne), 5-0

12. 43kg Edward Ward (Olympic C) beat Edward Corcoran (Cherry Orchard, 5-0

13. 44.5kg Rian Brannigan (Swords) beat Patrick O’Brien (Charleville), 5-0

14. 44.5kg Joe Joyce (Punishers)  WO

15. 45kg Rosaletta Casey (Portlaoise)  beat Chloe Elders (Golden Gloves M), 5-0

16. 46kg Matthew McCullagh (St Johns U)  beat Gary Boyd (Canal), 5-0

17. 46kg Christy Mongan (Southside) beat Damiens Kvitkovs (Ballinrobe), 5-0

18. 47kg Winifred McDonagh (Mitchelstown) W/O

19. 47kg Amy Joyce (Olympic L) beat Lena Foran (St Brigids E), 5-0

20. 48kg Youssef Sham (Cherry Orchard) beat Conor McManus (St Patricks), 5-0

21. 49kg Leah Cairns (Golden Gloves M) beat Molly McGovern (St Catherines), 5-0

22. (PL)50kg Ali Abdulnasser (Ballymun) beat Rogan Cardwell (Glengormley), 4-1

23. 54kg John Paul Ward (Olympic C) W/O

24. 54kg Harrison Orr (Banbridge) beat Adam Nolan (Wexford CBS), 5-0

25. 54kg Tyson McCarthy (Rathkeale) beat Caolan Rooney (Immaculata), 5-0

26. 54kg John Hawe (Marble City) beat Kealan Neill (Churchlands), 5-0

27. 56kg Mark Marikhin (Ratoath) beat Keith O’Donoghue (Tipperary Town), 5-0

28. 56kg Patrick McDonagh (Cherry Orchard) beat Bobby Webb (St Agnes), 5-0

29. 59kg Tadgh Browne Doyle (Top End) beat Pearse McKinny (Letterkenny), 5-0

30. 59kg Mike Mongans (Rathkeale) beat Cael Mullan (Star), 5-0

31. 59kg Luke McKenna (Marble City) beat Brooklyn Barrett (Olympic C), RSC1

32. 62kg Ronan Burke (De Courcey) beat Cillian Corry (Omagh B&G), 5-0

33. 62kg David Madu (St Marys NR) beat Oscar Pitrowski (Gateway BC), 4-1

34. 65kg Mikey Faulkner (Rathkeale) beat Liam Moore (Armagh), 3-2

35. 68kg Dan Fitzgerald (Mayfield) beat Sean Barrett (Olympic C), 4-1

36. 68kg Ben Rodden (Coleraine) beat Gerard Connors (Ryston), 3-1

37. 68kg Taylor Hayes (Castlerea) W/O

Boy/Girl 2 Semi Final Results

1. 31kg John McDonagh (Spartan) beat John McInerney (St Michaels Athy), 3-2

2. 31kg Scott Watson (Banbridge) beat Mickey Wall (Monkstown D), 5-0

3. 33kg Marcus Webb (Monkstown D) beat Oisin Markey Murphy (St Monicas), 5-0

4. 33kg Michael Nevin (Elite) beat David McDonagh (Ennis), RSC1

5. 35kg Patrick L Donovan (Olympic C) beat Adam Walsh (Tredagh), 5-0

6. 35kg David Mahony (Crumlin) beat Cameron O’Brien (Sliabh Luachra), RSC

7. 37kg Jimmy O’Reilly (Fr Horgans) beat Bobby Hand (Corinthians), 3-2

8. 37kg Frankie Donoghue (Kilmyshall) beat Billy Lee (Oughterard), 5-0

9. 38.5kg Adam Flanagan (Pegasus) beat Charlie O’Brien (Trojan), 5-0

10. 38.5kg Bernard M Mongan (Olympic C) beat Shea Hurst (Sacred Heart U), 3-2

11. 40kg Tom McCarthy (Rathkeale) W/O

12. 40kg Bradley Ward (Athlone)  beat Michael Sweeney (Monivea), 5-0

13. 41.5kg John McDonagh (Monkstown D) beat Jimmy Knee (Portlaoise), 5-0

14. 41.5kg Edward Sweeney (Olympic C) beat Noah Davis (Bay City), 5-0

15. 44.5kg Blakely Gillen (Canal) beat Leo Kenny (Charlestown), 5-0

16. 44.5kg Martin Ward (Olympic L) beat Paddy Harrington (De Courcey), 3-2

17. 46kg Jack Cullen (Ballymore) V Martin McCarthy (Letterkenny)

18. 46kg Luke Saunders (St John Bosco A)  beat Michael Ward (Olympic C), 5-0

19. 47kg Caitlin Goff (Sacre Coeur) beat Emily O’Callaghan (Camlough), 5-0

20. 47kg Neveah McEvoy (Donore) beat Alexsandra Lenska (St Brigids E), 5-0

21. 48kg Anthony Donoghue (Olympic L) beat Kayden Whelan (Baldoyle), 3-2

22. 48kg Michael E O’Reilly (St Pauls Wat) beat Ethan McLaughlin (Star of the Sea), 5-0

