Friday’s National Boy/Girl 4 Championship Results

43 National Boy/Girl 4 Championship semi and quarter-finals were decided in the National Stadium on a busy Good Friday.

QUARTER FINALS

70kg Shaun Doohan (Dunfanaghy) 4/1 John Murray (St Francis)

75kg Michael Downey (Muskerry) 0/5 Senan Kennedy (Cabra)

SEMI FINALS

36kg Colin O’Brien (Ballymun) 0/5 Rhys Dillon (Santry)

39kg Ryan Byrne (Mulhuddart) W/O

39kg Nicholas O’ Rourke (St Marys NR) W/O

42kg Taylor Parke (Raphoe) 5/0 Patrick Ward (St Michaels Athy)

42kg Mikey McDonagh (Avona) 5/0 Eddie Reilly (St Pauls A)

43kg Elizabeth Connors (Westside) RSC3 BLUE WIN Skye Leigh Haighton (Evolution)

43kg Carys McFadden (Dunfanghy) 2-3 Carley O’Herron (Rochfordbridge)

44kg Jamie Kelleher (Glen) 5/0 Conal McGrath (Ederney)

44kg Kristian Jubani (Crumlin) 5/0 Edward Delaney (Urlingford)

45kg Emilia Konieczka (Castlerea) RSC2 RED WIN Ava Boland (East Meath)

46kg Gary McComb (Midland) 5/0 Daniel Nevin (Kilcullen)

46kg Tom McAleer (Oughterard) RSC1 BLUE WIN Lee Largey Snodden (Immaculata)

47kg Abbey Murray (Muskerry) W/O

48kg Michael Reilly (Dungarvan) 1/4 Tyler Waldron (Castlerea)

48kg Daire McGuinness (St Monicas)W/O

49kg Sonia Vilku (St Pappins) W/O

50kg Owen McCann (St John Bosco A) 2/3 Kalib Walsh (Wexford CBS)

50kg Frank Regan (Immaculata) W/O

51kg Sophie Lawlor (Wexford CBS) RSC2 RED WIN Molly Lafferty (Twin Towns)

51kg Layla Kelly (Baldoyle) 4/1 Caoimhe Desmond (Fr Horgans)

52kg Padraig Walsh (Immaculata) 4/1 Conan McSorley (Two Castles)

52kg John Nevin (Olympic C) W/O

54kg Brayden Davis (Golden Cobra) 0/5 Jason Donoghue (Olympic Mullingar)

54kg Kai Dynes (Immaculata) 2/3 Lucas McIvor (Oakleaf)

57kg Kate Moyles (Ardagh Crossmolina) W/O

57kg Sophie Davidson (Esker) 5/0 Ali Gorman (Setanta)

57kg Ronan McBrearty (Two Castles) 2/3 Bernie McDonagh (Galway)

57kg James Rooney (Immaculata) 3/2 Michael Sweeney (Olympic C)

60kg Trevor Crumlish (Phoenix A) 0/5 Darren O’Toole (Enniskerry)

60kg Christopher Doyle (Templemore) 4/1 John Barrett (Olympic C)

63kg Kaysie Joyce (Clonmel) W/O

63kg Rhys Taylor (Dunboyne) 0/5 Cayden Cummings (Cookstown)

63kg Gerard Smith (Immaculata) 0/5 Kailem Kelly (Baldoyle)

66kg Darragh Ryan (Drimnagh) 2/3 Shane Duke (Dukes)

66kg Peter McGee (St Conleths) 1/4 Martin Sweeney (Galway)

68kg Eire Whelan (Sacre Coeur) 0/5 Cassie Henderson (Phoenix A)

70kg Adria Kepes (St Pappins) W/O

53kg Keelyn O’Flynn (St Colmans) W/O

75kg Daniel Marchuk (St Brigids L) 0/5 John McDonagh (Galway)

80kg Pat Doherty (Illies GG) NO CONTEST Denis Aloanei (Celtic Eagles)

80kg William Heaphy (Golden Gloves) W/O

85kg Oisin Donoghue (Athlone) W/O

85kg Caoimhin Dowds (Oliver Plunkett) 0/5 Martin McDonagh (Ballymun)