Five Fight for Strandja Medals
Eight Team Ireland boxers will be in action on Thursday, 5 boxing for medals and three contesting for quarter final berths.
51kg Caitlin Fryers is first up in QF action, taking on Bulgaria’s Venelina Poptoleva in Bout 3 of Ring B’s Afternoon Session. Over in Ring A, 54kg Jenny Lehane meets England’s Lauren Mackie in Bout 6.
Next up, in Bout 10 of Ring B’s Afternoon Session is 70kg Terry McEntee, boxing a Last 16 contest against Kaian Oliveira Reis of Brazil.
In Bout 11 of Ring A’s Afternoon Session, 65kg Dean Clancy is also boxing a Last 16 bout, taking on Uzbekistan’s Abdulloh Madaminov. Three contests later, in Bout 13, 70kg Jon McConnell is in against Kazakhstan’s Mukhammedsabyr Uulu Bazarbay
57kg Niamh Fay opens proceedings in Ring B’s Evening Session, boxing for a podium place against Khumorabonu Mamajonova of Uzbekistan. Four contests later, 65kg Grainne Walsh boxes for a medal against Haziel Krishna Franco Santos of Brazil.
In Ring A’s Evening Session, 57kg Michaela Walsh, taking on Brazil’s Jessia Dias Coutinho. That’s Bout 2
