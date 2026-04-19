FINAL RESULTS – Boy Girl 3 Championships
- 27kg Tom Mongan (Holy Family L) W/O
- 31kg Michael Dooley (Riverstown) beat Bill Harty (Portlaoise), 5-0
- 33kg Cahir McMaster (St Johns U) beat Oisin McDaid (Mulhuddart), 4-1
- 38.5kg Blake Fegan (Jobstown) beat Reuben Stevenson (St Pauls A), 5-0
- 39kg Sara Lily Byrne (Swords) beat Cara Evans (East Meath), 5-0
- 40kg Andrew Nugent (Olympic) beat Jonathan McDonagh (Avona), 5-0
- 41.5kg Evan Prunty (Swords) beat Kit Joyce (Olympic L), 5-0
- 44.5kg Rian Brannigan (Swords) beat Barney Hutton (Cookstown), 5-0
- 45kg Rosaletta Casey (Portlaoise) beat Mona Mitchell (Ballina), 5-0
- 46kg Cameron Moran (St Michaels Athy) beat Christy Mongan (Southside), 5-0
- 47kg Amy Joyce (Olympic L) beat Isla McShane (St John Bosco U), 5-0
- 48kg Youssef Sham (Cherry Orchard) beat Scott Doran Jarvis (Setanta), 3-2
- 49kg Leah Cairns (Golden Gloves M) beat Lacey Mae Quinn (Crumlin), 5-0
- 50kg Pa Casey (Sliabh Luachra) beat MJ McDonagh (Titans), 5-0
- 61kg Sophie Finnerty (Celtic Eagles) beat Cheyanne Ward (Ballyhaunis), RSC1
- 68kg Lucy Doyle (Paulstown) W/O
- 70kg Sophie Cronin (St Francis) W/O
- 74kg Hughie Collins (Baldoyle) W/O
- 79kg Gavin O’Gara (Ballaghaderreen) beat Michael Doherty (Olympic C), 3-2
- 81kg Thomas McDonagh (Ballyhaunis) beat Jack McDonagh (Castlerea), 5-0
- 84kg Leo Laverty (Star of the Sea) beat Michael McCrissan (Pegasus), 3-1
- 85kg Teegan McDermott (Neilstown) W/O
- 89kg Najeeb Alikhail (St Francis) beat Wictor Kolodziej (Ashbourne), KO2
- 101kg Lara Brien (Monkstown D) beat Rhianna Corneau (Lucan), 4-1
- 104kg Cian Leddy (Olympic L) W/O
- 114kg Thomas Keaveney (Ardagh Crossmolina) W/O
- 128kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O