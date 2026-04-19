FINAL RESULTS – Boy Girl 3 Championships

  1. 27kg Tom Mongan (Holy Family L) W/O
  2. 31kg Michael Dooley (Riverstown) beat Bill Harty (Portlaoise), 5-0
  3. 33kg Cahir McMaster (St Johns U) beat Oisin McDaid (Mulhuddart), 4-1
  4. 38.5kg Blake Fegan (Jobstown) beat Reuben Stevenson (St Pauls A), 5-0
  5. 39kg Sara Lily Byrne (Swords) beat Cara Evans (East Meath), 5-0
  6. 40kg Andrew Nugent (Olympic) beat Jonathan McDonagh (Avona), 5-0
  7. 41.5kg Evan Prunty (Swords) beat Kit Joyce (Olympic L), 5-0
  8. 44.5kg Rian Brannigan (Swords) beat Barney Hutton (Cookstown), 5-0
  9. 45kg Rosaletta Casey (Portlaoise) beat Mona Mitchell (Ballina), 5-0
  10. 46kg Cameron Moran (St Michaels Athy) beat Christy Mongan (Southside), 5-0
  11. 47kg Amy Joyce (Olympic L) beat Isla McShane (St John Bosco U), 5-0
  12. 48kg Youssef Sham (Cherry Orchard) beat Scott Doran Jarvis (Setanta), 3-2
  13. 49kg Leah Cairns (Golden Gloves M) beat Lacey Mae Quinn (Crumlin), 5-0
  14. 50kg Pa Casey (Sliabh Luachra) beat MJ McDonagh (Titans), 5-0
  15. 61kg Sophie Finnerty (Celtic Eagles) beat Cheyanne Ward (Ballyhaunis), RSC1
  16. 68kg Lucy Doyle (Paulstown) W/O
  17. 70kg Sophie Cronin (St Francis) W/O
  18. 74kg Hughie Collins (Baldoyle) W/O
  19. 79kg Gavin O’Gara (Ballaghaderreen) beat Michael Doherty (Olympic C), 3-2
  20. 81kg Thomas McDonagh (Ballyhaunis) beat Jack McDonagh (Castlerea), 5-0
  21. 84kg Leo Laverty (Star of the Sea) beat Michael McCrissan (Pegasus), 3-1
  22. 85kg Teegan McDermott (Neilstown) W/O
  23. 89kg Najeeb Alikhail (St Francis) beat Wictor Kolodziej (Ashbourne), KO2
  24. 101kg Lara Brien (Monkstown D) beat Rhianna Corneau (Lucan), 4-1
  25. 104kg Cian Leddy (Olympic L) W/O
  26. 114kg Thomas Keaveney (Ardagh Crossmolina) W/O
  27. 128kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O

