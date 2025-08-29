FINAL PAIRINGS – Tonight’s National U15 Championship Line Ups
A massive 34 new champions will be crowned at the home of Irish boxing at culmination on Friday of the 2025 National U15 Championships.
This championship, for boxers aged 13 and 14, began on August 8th with an entry of 162 athletes concludes at the National Stadium.
The pairings are as follows:
- 27kg Tom Mongan (Holy Family L) V Patrick McDonagh (Banbridge)
- 30kg Martin Doherty (Glengormley) W/O
- 33kg James Donoghue (Portlaoise) W/O
- 35kg Cassius McDonald (Monkstown D) V Thomas Carroll (Setanta)
- 37kg Reuben Stevenson (St Pauls A) V Yousef Aldhifan (North Down)
- 38kg Kyla Ledwidge (St Pappins W/O
- 40kg Ellie May Featherson (Mulhuddart) W/O
- 40kg Jake Deegan (Ratoath) V John Sweeney (Olympic C)
- 42kg Isabelle Nolan (Ballinacarrow) V Rosetta Casey (Portlaoise)
- 42kg Ronan Charles (Mullingar Elite) V Cameron Moran (St Michaels Athy)
- 44kg Aoibhinn Gillespie (Twin Towns) V Ava Harford (Ballyboughal)
- 44kg John Francis Barrett (Olympic C) V Pa Casey (Sliabh Luachra)
- 46kg Kenia Prado (Glasnevin) V Adriana Araiza (Tralee)
- 46kg Gerry McCann (Corpus Christi) V Brandon O’Brien (Setanta)
- 48kg Macie Duffy O’Connor (Cabra) V Leah Cairns (Golden Gloves M)
- 48kg Michael O’Reilly (Togher) V Zac Creighton (Avona)
- 50kg Kobe Neeson (Santry) V Frankie Mooney (Banbridge)
- 51kg Ellie Curtain Murray (Golden Gloves)V Nina O’Toole (Ballybrack)
- 52kg Tommy Brown (Setanta) V Patrick Hourican (Sean Dorans)
- 54kg Ruby Keogh (East Meath) V Charley Scott (St Catherines)
- 54kg Shea Murney (Golden Gloves U) V Tommy Murray (Sliabh Luachra)
- 57kg Chloe Nevin (Olympic L) W/O
- 57kg Kieran McDonagh (Olympic C) V Jayden Wall (Sacred Heart D)
- 60kg Leona O’Brien (Kanturk) V Maicey Field (Baldoyle)
- 60kg Keelan Tormey (Sacred Heart D) V Sean Collins (Baldoyle)
- 63kg Charlie Connolly (Jobstown) V JP Joyce (Athlone)
- 64kg Jessica Flanagan (Pegasus) V Roisin Hegarty (Twin Towns)
- 66kg Ethan Vize Cuddy (Midleton) V Eddie Sweeney (Galway)
- 70kg Artjom Gratti (Angels) V Patrick McDaid (St Bridgets ABC)
- 75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) V Desmond West (Togher)
- 75+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O
- 80kg Noel Martin (Treaty) V William Maguire (Holy Family L)
- 85kg Jack O’Rourke (Ballybrack) W/O
- 90+kg Patrick Sweeney (Ennis) V Cian Leddy (Olympic L)