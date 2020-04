Every National Senior/Elite Champion from 1940-2020

Over 900 Irish Senior/Elite titles have been claimed since the advent of WW2 at Dublin’s National Stadium.

The Stadium was officially opened in 1939 on Dublin’s South Circular Road as the first purpose-built boxing venue in the world.

Eight inaugural belts were claimed at the Stadium the following year.

All of Ireland’s Olympic medallists – Katie Taylor, Michael Carruth, John McNally, Fred Tiedt, Wayne McCullough, Ken Egan, John Joe Nevin, Freddie Gilroy, Tony Byrne, John Caldwell, Jim McCourt, Hughie Russell, Paddy Barnes (2), Darren Sutherland and Michael Conlan – have won Irish titles.

Wexford’s Jim O’Sullivan and Dublin’s Ken Egan are the most prolific with ten belts each; Egan securing ten successive gold medals on the bounce at the flagship tournament of Irish boxing.

Dublin’s 2018 World Elite titlist Kellie Harrington and Antrim’s Michaela Walsh are closing in on the ten-time titlists, however.

It appears that Bernard Dunne, the IABA High-Performance Director, and Terry Carlyle were the first two boxers to be involved in the dreaded countback, Dunne getting the nod on accepted scores after a 7-7 tie in the 1999 featherweight final.

The Senior/Elites has been run three times in the same year to facilitate Olympic qualifiers and the inaugural women’s edition began ten years ago.

The first Championships was decided at the Abbey Theatre in 1922 and various other venues up to 1939, the year Irish boxing officially opened the door to its permanent home.

National Senior/Elite Championships at National Stadium 1940/2020

1940

March 2

Finals

51.3kg Sean Tallon beat Willie Knowles PTS

53,5kg Myles Doyle beat Oliver Browne PTS

57,2kg Paddy Dowdall beat Jim Smith PTS

61,2kg Ernie Smith beat Eddie Chandler PTS

66,7kg Patrick Gernon beat Robbie Kelly PTS

72,6kg John McCormack beat Sean Clancy PTS

79,4kg Frank Parsons beat Andy Comney PTS

+79,4kg Louis O’Donnell beat Matt Lacey DQ1

1941

March 7

Finals

50,8kg Paddy Alford beat Jack Foley PTS

53,5kg William Lenihan beat Malachy Ryan PTS

57,2kg Jim Smith beat Paddy Dowdall PTS

61,2kg Jimmy Ingle beat Jack Draper TKO2

66,7kg Patrick beat Victor Black PTS

72,6kg Malachy Sadlier beat Eamonn Ryan PTS

79,4kg Mick Dwan beat Andy Comney PTS

+79,4kg Paddy O’Sullivan beat Jim McMullan PTS

1942

March 7

Finals

50,8kg Joe Maloney beat Jack Foley PTS

53,5kg Mick Colbert beat Tommy Christie PTS

57,2kg Tony Delahunt beat Peter Glennon PTS

61,2kg Paddy Dowdall beat Jack Draper PTS

66,7kg Gerry Kilcullen beat John Ingle PTS

72,6kg Malachy Sadlier beat Eamonn Ryan PTS

79,4kg Mick Dwan beat Gearoid O’Colmain KO1

+79,4kg Paddy O’Sullivan beat J Montgomery KO1

1943

March 6

Finals

50,8kg Joe Collins beat Jack Foley PTS

53,5kg Con Caffrey beat Gerry Morahan PTS

57,2kg Willie Gifford beat Harry Davis PTS

61,2kg Paddy Dowdall beat John Ingle PTS

66,7kg Billy Smith beat Paddy Finnegan PTS

72,6kg Michael Coffey beat Eugene Mulligan PTS

79,4kg Gearoid O’Colmain beat Mick O’Keefe KO1

+79,4kg Joe Kerry beat J Montgomery PTS

1944

March 5

Finals

50,8kg William Barnes beat John Power TKO 1

53,5kg Eddie Cannon beat Willie Hall PTS

57,2kg Willie Gifford beat Paddy Phillips PTS

61,2kg Paddy Byrne beat Gerry Smythe PTS

66,7kg Mickey Talbot beat Kevin Doyle PTS

72,6kg Dave Guilfoyle beat Paddy Woodbyrne PTS

79,4kg Gearoid O’Colmain beat Pat Swaine PTS

+79,4kg Tony Quinn beat Tommy Kinsella PTS

1945

February 24

Finals

50,8kg Jack Foley beat John Power PTS

53,5kg Jimmy Murray beat William Lenihan PTS

57,2kg Willie Gifford beat Derek Brassil PTS

61,2kg Gerry Smythe beat Maxie McCullagh PTS

66,7kg Jackie King beat Tom Hyde PTS

72,6kg Michael McKeon beat Christy Forde PTS

79,4kg Hugh O’Hagan beat Gearoid O’Colmain PTS

+79,4kg Pat Swaine beat Sean McIntyre TKO 3

1946

February 23

Finals

0,8kg David Connell beat Jack Foley PTS

53,5kg Pete Maguire beat Tommy Dennis PTS

57,2kg Bertie Coughlan beat Paddy Cunningham PTS

61,2kg Paddy Byrne beat Maxie McCullagh PTS

66,7kg Tom Hyde beat Billy O’Mahony PTS

72,6kg Michael McKeon beat Willie Duggan PTS

79,4kg Harry Taylor beat Mick Behan PTS

+79,4kg Gearoid O’Colmain beat J.Murray PTS

1947

March 1

Finals

50,8kg Jack Foley beat William Barnes TKO1

53,5kg David Connell beat Tommy Dennis PTS

57,2kg Jimmy Murray beat Pete Maguire PTS

61,2kg Maxie McCullagh beat Mickey O’Neill PTS

66,7kg Mickey Talbot beat Tommy Kavanagh KO2

72,6kg Michael McKeon beat Mick Lawless PTS

79,4kg Harry Taylor beat Hugh O’Hagan PTS

+79,4kg Gearoid O’Colmain beat Tom Shanley PTS

1948

February 28

Finals

50,8kg William Barnes beat Frank McGrane TKO 2

53,5kg David Connell beat William Lenihan PTS

57,2kg Bertie Coughlan beat Basil Kedward PTS

61,2kg Al McDermott beat Maxie McCullagh PTS

66,7kg Peter Foran beat Gerry Scanlon PTS

72,6kg Kevin Doyle W/O

79,4kg Hugh O’Hagan beat Jim Corbett PTS

+79,4kg Gearoid O’Colmain beat Eugene Walsh PTS

1949

March 19

Finals

50,8kg Paddy Kelty beat Jim Bateman TKO2

53,5kg Tom Reddy beat William Lenihan PTS

57,2kg Johnny Cummins beat Paddy Kenny PTS

61,2kg Maxie McCullagh beat Val Harris KO3

66,7kg Peter Crotty beat Gerry Scanlon TKO1

72,6kg Michael McKeon beat Kevin Doyle PTS

79,4kg John Kennedy beat Willie Duggan DQ3

+79,4kg Gearoid O’Colmain beat Jim Griffin KO2

1950

March 18

Finals

50,8kg William Henry beat Charlie Murray PTS

53,5kg Benny Carabini beat Paddy Kelty PTS

57,2kg Terry Milligan beat David Connell PTS

61,2kg Christy Foley beat Paddy Buckley PTS

66,7kg Peter Crotty beat Martin Humpston PTS

72,6kg Michael McKeon beat George Lavery PTS

79,4kg Willie Duggan beat George Dwyer PTS

+79,4kg Gearoid O’Colmain beat Eugene Walsh PTS

1951

March 17

Finals

51kg Andrew Reddy beat Willie O’Brien PTS

54kg Paddy Kelty beat John Kelly PTS

57kg Tony Byrne beat Steve Coffey PTS

60kg David Connell beat Maxie McCullagh PTS

63,5kg Terry Milligan beat Ollie Byrne PTS

67kg Peter Crotty beat Sammy Hamilton PTS

71kg Martin Humpston beat John Killeen PTS

75kg Michael McKeon beat Kevin Doyle PTS

81kg Willie Duggan beat Hugh O’Hagan PTS

+81kg Gearoid O’Colmain beat Jim Griffin PTS

1952

March 15

Finals

51kg Andrew Reddy beat Jim Dowling AB1

54kg John McNally beat Mick Towers AB2

57kg Harry Perry beat Tom Reddy PTS

60kg Tony Byrne beat Kevin Martin PTS

63,5kg Terry Milligan beat George Arnold PTS

67kg Peter Crotty beat Ollie Byrne PTS

71kg Fergus Kilmartin beat John Murphy PTS

75kg Willie Duggan beat George Lavery PTS

81kg Richie Donnelly beat Gerard Riordan PTS

+81kg Gearoid O’Colmain beat John Nisco PTS

1953

March 21

Finals

51kg Eddie O’Connor beat Jimmy Carson PTS

54kg Andrew Reddy beat John McNally PTS

57kg Harry Perry beat Fred Tiedt PTS

60kg Steve Coffey Jim Brown PTS

63,5kg Terry Milligan beat Joe Larkin PTS

67kg Tom Maguire beat Eamonn Ryan PTS

71kg Maurice Loughran beat Mickey Doherty RSC 2

75kg George Lavery beat Bill Wright RSC3

81kg Paddy Lyons beat Mick Fisher PTS

+81kg John Lyttle beat Jim Robinson PTS

1954

March 27

Finals

51kg John Matthews beat Tony Myers PTS

54kg Andrew Redd W/O

57kg Paddy Kelty beat Fred Tiedt PTS

60kg Harry Perry beat Paddy Martin PTS

63,5kg Sean Wright beat Johnny Logan PTS

67kg Terry Milligan beat Jimmy McLoughlin PTS

71kg Ollie Byrne beat John Murphy PTS

75kg Mickey Doherty beat Gerry Henry PTS

81kg Paddy Lyons beat Mick Fisher PTS

+81kg Jim Robinson beat Eugene Walsh PTS

1955

March 19

Finals

51kg Chris Rafter beat Des Adams PTS

54kg Martin Smith beat Bruce Robertson PTS

57kg Tommy Butler beat Eddie Duffy PTS

60kg Steve Coffey beat Paddy O’Leary PTS

63,5kg Harry Perry beat John Sweeney PTS

67kg Jimmy McLoughlin beat Joe Foley PTS

71kg Terry Milligan beat Danny King PTS

75kg Peter Burke beat Gerry Henry PTS

81kg Paddy Lyons beat Bill Chinn RSC2

+81kg Jim Robinson beat Tommy Bruce RSC2

1956

March 17

Finals

51kg Johnny Caldwell beat Christy Kelly RSC2

54kg Freddie Gilroy beat Harry Laughton KO1

57kg Martin Smith beat Gil Neill PTS

60kg Tony Byrne beat Steve Coffey PTS

63,5kg John Sweeney beat Johnny Logan W/O

67kg Harry Perry beat Fred Tiedt PTS

71kg Eamonn McKeon beat Sean McKenna PTS

75kg Peter Burke beat Terry Milligan PTS

81kg Victor Winnington beat Mick Gormley KO3

+81kg Jim Robinson beat Mick Quinn RSC1

1957

March 23

Finals

51kg Johnny Caldwell beat Peter Lavery PTS

54kg Paddy Courtney beat Paddy Leahy PTS

57kg Tom Reddy beat Tommy Maxwell PTS

60kg Jim Jordan beat Des Leahy PTS

63,5kg Michael Reid beat Johnny Martin PTS

67kg Fred Tiedt beat Harry Perry PTS

71kg Peter Byrne beat Danny McEntee PTS

75kg Eamonn McKeon beat Colm McCoy PTS

81kg Ollie Byrne beat Terry Milligan PTS

+81kg Paddy Lyons beat Mick Quinn PTS

1958

March 22

Finals

51kg Peter Lavery beat Christy Kelly PTS

54kg Paddy Courtney beat Charlie Dunne PTS

57kg John McClory beat Jimmy Martin PTS

60kg Tommy Butler beat Christy Kelly RSC3

63,5kg George Arnold beat Brian Spain RSC1

67kg Harry Perry beat Fred Tiedt PTS

71kg Danno Power beat Gerry Henry PTS

75kg Eamonn McKeon beat Colm McCoy PTS

81kg Ollie Byrne beat Jim Carroll PTS

+81kg Paddy Lyons beat Jim Robinson PTS

1959

March 21

Finals

51kg Adam McClean beat Christy Kelly PTS

54kg Charlie Dunne beat Des Adams PTS

57kg Liam Ralph beat David Buckley RSC1

60kg Mick Harvey beat Tommy Murphy PTS

63,5kg Sean Brown beat Eddie Kelly PTS

67kg Michael Reid beat Jimmy McLoughlin PTS

71kg Willie Byrne beat Jim Larkin DQ2

75kg Colm McCoy Eamonn McKeon PTS

81kg Ollie Byrne beat Maurice Loughran KO1

+81kg Mick Gormley beat Paddy Lyons PTS

1960

April 1

Finals

51kg Adam McClean beat Wilf Megarry PTS

54kg Patrick Kenny beat John Joe Donaghy RSC2

57kg Andrew Reddy beat Tommy McEvoy PTS

60kg Danny O’Brien beat Tommy Murphy PTS

63,5kg Bernie Meli beat Sean Brown RSC2

67kg Harry Perry beat Seamus Gallagher PTS

71kg Danno Power beat Michael Reid PTS

75kg Jim Byrne beat Eamonn McKeon PTS

81kg Colm McCoy beat Ollie Byrne PTS

+81kg Joe Casey beat Paddy Lyons PTS

1961

March 7

Finals

51kg Wilf Megarry beat Adam McClean PTS

54kg Eddie Treacy beat Patrick Kenny PTS

57kg Andrew Reddy beat Charlie Dunne PTS

60kg Tommy Murphy beat Willie Rea PTS

63,5kg Bernie Meli beat Jim McGowan PTS

67kg Harry Perry beat Bob Sempey PTS

71kg Danno Power beat Tommy Joyce RSC2

75kg Willie Byrne beat Jim Byrne WO

81kg Ollie Byrne beatColm McCoy PTS

+81kg Joe Casey beat Tommy Bruce PTS

1962

March 30

Finals

51kg Walter Henry beat Wilf Megarry RSC1

54kg Joe Coyne beat John Houlihan PTS

57kg Billy Schwer beat Andrew Reddy PTS

60kg Tommy Murphy beat Tommy Campbell PTS

63,5kg Bernie Meli beat John Moloney PTS

67kg Harry Perry beat Gabriel Young PTS

71kg Danno Power beat Michael Reid PTS

75kg Willie Byrne beat Barney Wilson PTS

81kg Ivan Christie beat Jim Byrne WO

+81kg Donal Murray beat Jim Monaghan PTS

1963

March 22

Finals

51kg Sean McCafferty beat Tommy Connolly PTS

54kg Jimmy Henry beat Jackie Gaffney PTS

57kg Jim McCourt beat Billy Schwer PTS

60kg Liam Clarke beat Eddie Treacy PTS

63,5kg Jim Neill beat Tommy Armour RSC3

67kg Des Leahy beat Charlie Rice PTS

71kg Teddy Joyce beat Henry Turkington RSC3

75kg Jack O’Rourke beat Eddie Smith PTS

81kg Willie Byrne beat Mick Harris PTS

+81kg Jim Byrne beatJoe Casey PTS

1964

April 24

Finals

51kg Sean McCafferty beat Paddy Maguire PTS

54kg Jimmy Henry beat Mick McLoughlin W/O

57kg Paddy Fitzsimmons beat Rory Byrne RSC1

60kg Jim McCourt beat Paddy McGrane PTS

63,5kg Jim Neill beat Paddy Keogh PTS

67kg Sean Mahon beat Ian Barrons W/O

71kg Liam Mullen beatTom Heneghan KO2

75kg Barney Burns beat John Grace PTS

81kg Dave Barber beat Ivan ChristiePTS

+81kg Anthony Brogan beat Phil O’Keeffe PTS

1965

April 9

Finals

51kg Paddy Maguire beat Paddy O’Toole W/O

54kg Nicholas Butler beat Paddy O’Reilly PTS

57kg Eddie Treacy beat Terry Tyrell PTS

60kg Liam Clarke beat Jim McCourt RSC2

63,5kg Brian Anderson beat John Moloney PTS

67kg Billy Turkington beat Tommy Murphy RSC2

71kg Eamonn McCusker beat Liam Mullen PTS

75kg Barney Burns beat John Grace PTS

81kg Dave Barber beat Jim Byrne PTS

+81kg Jack O’Rourke beat Jim Smith PTS

1966

April 1

Finals

51kg Paddy Graham beat Paddy Maguire PTS

54kg Paddy Maguire beat Christy Ennis PTS

57kg Terry Tyrell W/O

60kg Liam Clarke beat Samuel Lockhart PTS

63,5kg Jim McCourt beat Seamus Mahon PTS

67kg Frank Young beat Sean Harty PTS

71kg Gus Farrell beat Eamonn McCusker PTS

75kg Sean O’Sullivan beat Tom McGreevey KO1

81kg John Riordan beat Kevin Treacy PTS

+81kg Jack O’Rourke beat John McKinty RSC2

1967

April 14

Finals

51kg Brendan McCarthy beat Harry Cunningham PTS

54kg Sammy Vernon beat Paddy Maguire PTS

57kg Jim McAuley beat Paddy Graham PTS

60kg Mick McCarthy beat Samuel Lockhart PTS

63,5kg Jim McCourt beat ohn Rodgers PTS

67kg Sean Harty beat Harry Mooney PTS

71kg Eamonn McCusker beat Willie Cullen RSC2

75kg Barney Burns beat Dermot McCarthy PTS

81kg Ollie Byrne beatJohn Riordan W/O

+81kg Danny McAlinden beat Jim Smith KO2

1968

May 3

Finals

51kg Brendan McCarthy beat Frank Lavery PTS

54kg Michael Dowling beat John Finn RSC1

57kg Eddie Treacy beat Paddy Devanney PTS

60kg Martin Quinn beat Tommy Muldoon PTS

63,5kg Jim McCourt beat Frank Downes PTS

67kg Frank Young beat Sean Harty PTS

71kg Eamonn McCusker beat Terry McCarthy PTS

75kg Dermot McCarthy beat Ollie Byrne PTS

81kg Patrick Long beat Paddy Hughes PTS

+81kg Frank Heeney beat Mick O’Donovan PTS

1969

April 25

Finals

51kg John Gilligan beat Neil McLaughlin PTS

54kg Michael Dowling beat John Finn RSC2

57kg Brendan McCarthy beat Patsy McAuley PTS

60kg Eddie Treacy beat Edward Hendricks PTS

63,5kg Jim McCourt beat Frank Murphy PTS

67kg Frank Downes beat John Rodgers PTS

71kg Eamonn McCusker beat Willie Cullen PTS

75kg Denis O’Brien beat Dermot McCarthy PTS

81kg Robert Espie beat Mike Sheehan RSC2

+81kg Tony Maguire beat Jack O’Rourke PTS

1970

April 24

Finals

51kg Mickey Tohill beat Noel Brennan RSC2

54kg Michael Dowling beat Gerry Jordan RSC1

57kg Brendan McCarthy beat Danny Bennett PTS

60kg Charles Nash beat Paddy Devanney PTS

63,5kg Edward Hendricks beat Anthony McAvoy PTS

67kg Terry McCormick beat Paddy Gilson RSC1

71kg Patrick Doherty beat Sean Harty RSC1

75kg Phil Doyle beat Frank McCormick PTS

81kg Robert Espie beat Denis O’Brien RSC2

+81kg Mick Collins beat Frank Cahill RSC2

1971

April 30

Finals

51kg Neil McLaughlin beat David Larmour PTS

54kg Michael Dowling beat Mike Cullen RSC3

57kg Brendan McCarthy beat Danny Bennett PTS

60kg Charles Nash beat Ray Ross PTS

63,5kg Edward Hendricks beat Jim Montague PTS

67kg Frank Downes beat John Rodgers PTS

71kg Patrick Doherty beat Edward Hayden RSC2

75kg Dermot McCarthy beat Liam Grant RSC3

81kg Phil Doyle beat Willie Cooper PTS

+81kg Jack O’Rourke beat Peter Mullen PTS

1972

April 28

Finals

51kg Neil McLaughlin beat Joe Lawlor PTS

54kg Michael Dowling beat Mickey Tohill PTS

57kg Gerry Jordan beat Phil Roche KO3

60kg Charles Nash beat Christy McKenna RSC1

63,5kg Jim McCourt beat Jim Montague PTS

67kg Terry Casey beat Seamus McGahon PTS

71kg Christopher Elliott beat Terry McCarthy RSC3

75kg Frank McCormick beat Mick Gorman PTS

81kg Denis O’Brien beat Trevor Kerr RSC2

+81kg Peter Mullen beat Mick Collins PTS

1973

May 11

Finals

51kg David Larmour beat Brendan Dunne PTS

54kg Michael Dowling beat Mickey Tohill PTS

57kg Damien McDermott beat Gerard Hamill PTS

60kg Charles Nash beat Maurice Dempster PTS

63,5kg David Campbell beat Niall McLoughlin PTS

67kg John Rodgers beat Edward Hendricks PTS

71kg Edward Hayden beat Terence Riordan PTS

75kg Christopher Elliott beat Larry Morrison PTS

81kg Gordon Ferris beat Paul Connolly PTS

+81kg Peter Mullen beat Mick Collins PTS

1974

March 15

Finals

48kg Brendan Dunne beat Paddy Aspill PTS

51kg Neil McLaughlin beat Noel Kirwan RSC3

54kg Michael Dowling beat John Finn RSC2

57kg Thomas Davitt beat Gerard Hamill PTS

60kg Ray Ross beat Bobby Redmond PTS

63,5kg Gerry Hanna beat David Campbell RSC2

67kg John Rodgers beat Seamus Doherty W/O

71kg Edward Hayden beat Larry Morrison PTS

75kg Christopher Elliott beat Terence Riordan RSC2

1975

April 25

Finals

48kg Brendan Dunne beat Paddy Cox PTS

51kg David Larmour beat Tony Winstone PTS

54kg Michael Dowling beat Terry Hanna PTS

57kg John Feeney beat Damien McDermott PTS

60kg Charles Nash beat Gerard Hamill PTS

63,5kg Christy McLoughlin beat David Campbell RSC2

67kg Brian Byrne beat Edward Hendricks PTS

71kg Terence Riordan beat Edward HaydenPTS

75kg Terry Young beat Eddie McDonnell PTS

81kg Gordon Ferris beat Bob Nethercote KO3

+81kg Peter Mullen beat Billy Blackwell PTS

1976

May 1

Finals

48kg Brendan Dunne beat Jimmy Carson PTS

51kg David Larmour beat Tony Noonan PTS

54kg John Finn beat Sean Russell PTS

57kg John Cooke beat Bobby McDermott PTS

60kg Gerard Hamill beat Bobby Redmond PTS

63,5kg Christy Ruth beat Steve Early PTS

67kg Christy McLoughlin beat Sean McGerry AB1

71kg Brian Byrne beat Terence Riordan PTS

75kg Ollie Markham beat John Molloy PTS

81kg Gordon Ferris beat Colin Ford PTS

+81kg John McLoughlin beat Willie Cooper PTS

81kg Paul Connolly beat George McClean PTS

+81kg Willie Cooper beat Peter Mullen PTS

1977

March 18

Finals

48kg Phillipe Sutcliffe beat Jimmy Carson PTS

51kg Tony Noonan beat Sean Thompson PTS

54kg Gus Farrell beat John Finn PTS

57kg Sean Brereton beat Peter Davitt PTS

60kg Gerard Hamill beat Gerry Darcy PTS

63,5kg Gerry Hanna beat Christy Ruth PTS

67kg Ken Beattie beat Matt Cowap PTS

71kg Brian Byrne beat Mick Miller RSC3

75kg Terence Riordan beat John Molloy PTS

81kg Mel Christle beat Barry Nugent RSC1

+81kg Gordon Ferris beat Neilly Dunne PTS

1978

April 7

Finals

48kg Sean McDermott beat Jimmy Carson PTS

51kg Philippe Sutcliffe beat Hugh Russell RSC1

54kg Barry McGuigan beat Michael Holmes PTS

57kg Gus Farrell beat John Shaw PTS

60kg Gerry Darcy beat Alan Doyle PTS

63,5kg Joseph Fenlon beat Douglas Adams PTS

67kg Matt Cowap beat John Thornton PTS

71kg Brian Byrne beat Tony Heffernan RSC2

75kg Terry Christle beat John Ward PTS

81kg Jarleth McGough beat Joe Christle PTS

+81kg Neilly Dunne beat Jim Kelleher PTS

1979

March 2

Finals

48kg Sean McDermott beat Dave McAuley PTS

51kg Hugh Russell beat Noel Kirwan PTS

54kg Richie Foster beat Philippe Sutcliffe PTS

57kg Michael Holmes beat Gus Farrell RSC1

60kg Sean Doyle beat Martin Brereton PTS

63,5kg Peter Davitt beat Joseph Fenlon PTS

67kg Ken Beattie beat John Allen RSC3

71kg Brian Byrne beat Matt Cowap PTS

75kg Terry Christle beat Tony de Loughrey PTS

81kg Frank McCullagh beat Brendan Lawlor PTS

+81kg Joe Christle beat Roy Coulter KO1

1980

March 7

Finals

48kg Gerard Hawkins beat Hugh Russell KO1

51kg Dave McAuley beat Jimmy Carson PTS

54kg Richie Foster beat Philippe Sutcliffe PTS

57kg Michael Holmes beat Barry McGuigan W/O

60kg Sean Doyle beat Sean Brereton RSC3

63,5kg Paul Malone beat Martin Brereton PTS

67kg Patrick Davitt beat Joseph Fenlon RSC3

71kg Jim O’Sullivan beat Brian Byrne PTS

75kg Terry Christie beat Tony de Loughrey PTS

81kg Mick Queally beat Brendan Lawlor PTS

91kg Joe Christie beat Willie Drohan RSC1

+91kg Mel Christie beat Frank Lambe RSC2

1981

March 27

Finals

48kg Gerard Duddy W/O

51kg Hugh Russell beat Dave McAuley PTS

54kg Roy Webb beat Sammy McDermott RSC2

57kg Gerry Delaney beat Steve Hanna PTS

60kg Damien Fryers beat Douglas Adams RSC1

63,5kg Danny McAlister beat Denis Horgan PTS

67kg Ken Beattie beatJerome de Loughrey PTS

71kg Ray Bell beat Brian Byrne PTS

75kg Terence Mahoney beat John Fitzgerald PTS

81kg Jim O’Sullivan beat Mick Queally PTS

91kg John Ingalls beat Bob Coulter PTS

+91kg Paddy Finn beat Neilly Dunne PTS

1982

March 27

Finals

48kg Alex O’Neill beat Gerard Hawkins RSC3

51kg Gerard Duddy beat Sammy McDermott RSC3

54kg Paul Fitzgerald beat Thomas Tobin PTS

57kg Shay Thompson beat Michael Holmes W/O

60kg Patsy Ormond beat Damien Fryers PTS

63,5kg Davy Irving beat Martin Brereton PTS

67kg Ken Beattie beat Denis Horgan PTS

71kg Tom Corr beat Des Brackett PTS

75kg Tony de Loughrey beat Tommy Thompson PTS

81kg John Thornton beat John Flynn PTS

91kg Jim O’Sullivan beat Jim Ingalls PTS

+91kg Eamonn Coyle beat Eugene Quinn PTS

1983

March 25

Finals

48kg Gerard Hawkins W/O

51kg Gerard Duddy beat Alex O’Neill PTS

54kg Paul Fitzgerald beat Thomas Tobin PTS

57kg Roy Webb beat Noel Hickey PTS

60kg Tony Dunlop beat Paul Larkin PTS

63,5kg Billy Walsh beat Patsy Ormond PTS

67kg Kieran Joyce beat Joseph Fenlon PTS

71kg Tom Corr beat Samuel Storey W/O

75kg Brian Byrne beat Jack Thompson PTS

81kg Tony de Loughrey beat Gerry Storey KO2

91kg Noel Guiry beat Seamus McDonagh PTS

+91kg Tony Hallett beat Cathal Ryan W/O

1984

March 23

Finals

48kg Gerard Hawkins beat Mark Owens KO1

51kg Sean Casey beat Derek Zambra PTS

54kg Philippe Sutcliffe beat Roy Nash PTS

57kg Paul Fitzgerald beat Thomas Tobin PTS

60kg Paul Larkin beat Sean McCormack PTS

63,5kg Billy Walsh beat Barry Joyce PTS

67kg Kieran Joyce beat Brendan O’Hara PTS

71kg Samuel Storey beat Paddy Ruth PTS

75kg John Phoenix beat Tom Corr PTS

81kg Noel Magee beat Steve Collins PTS

91kg Jim O’Sullivan beat Jim Ingalls PTS

+91kg Joe Egan beat Cathal Ryan PTS

1985

March 22

Finals

48kg Neil Duddy beat Michael Thompson PTS

51kg Sean Casey beat Gerard Hawkins PTS

54kg Philippe Sutcliffe beat Roy Nash PTS

57kg Derek Sutcliffe beat Bobby McCarthy RSC3

60kg Brendan Lowe beat Peter Murphy PTS

63,5kg Damien Denny beat Billy Walsh RSC2

67kg John Reid beat Brendan O’Hara PTS

71kg Kieran Joyce beat Paddy Ruth PTS

75kg Samuel Storey beat Steve Collins PTS

81kg Ger Lawlor beat Dan Curran PTS

91kg Jim O’Sullivan beat Tony Hallett RSC3

+91kg Brendan Deassy beat Joe Egan PTS

1986

March 14

Finals

48kg Johnston Todd beat Michael Thompson RSC1

51kg Joseph Lawlor beat Paul Buttimer PTS

54kg John Lovey beat Philippe Sutcliffe PTS

57kg David Hughes beat Bobby McCarthy PTS

60kg Thomas Tobin beat Michael Carruth PTS

63,5kg Gordon Joyce beat Peter Murphy PTS

67kg Damien Denny beat Billy Walsh PTS

71kg Kieran Joyce beat John Reid PTS

75kg Steve Collins beat Henry Byrne PTS

81kg Jim O’Sullivan beat Ger Lawlor RSC2

91kg Tony de Loughrey beat Noel Guiry PTS

+91kg Alan Owens beatJohn Magee KO3

1987

March 20

Finals

48kg Pat O’Halloran beat Raymond Gifford PTS

51kg Paul Buttimer beat Joseph Lawlor PTS

54kg Roy Nash beat John Lovey PTS

57kg Paul Fitzgerald beat John Kilroy PTS

60kg Michael Carruth beat Sylvie Furlong PTS

63,5kg Gordon Joyce beat Brendan Lowe PTS

67kg Billy Walsh beat Damien Denny PTS

71kg Kieran Joyce beat Kevin Lynch RSC2

75kg Raymond Close beat Paddy Ruth PTS

81kg Jim O’Sullivan beat Tom Corr PTS

91kg Joe Egan beat Dan Curran PTS

+91kg Willie Clyde beat John Magee PTS

1988

March 4

Finals

48kg Wayne McCullough beat Pat O’Halloran RSC3

51kg Joseph Lawlor beat Paul Buttimer PTS

54kg John Lovey beat Roy Nash PTS

57kg Paul Fitzgerald beat John Kilroy PTS

60kg Michael Carruth beat Sylvie Furlong PTS

63,5kg Gordon Joyce beat Antonio Floody PTS

67kg Billy Walsh beatJoe Lowe PTS

71kg Kieran Joyce beat Paul McCullagh PTS

75kg Raymond Close beat Henry Byrne PTS

81kg Jim O’Sullivan beat Dan Curran PTS

91kg Joe Egan beat Liam Mervyn W/O

+91kg Sean McLoughlin beat John Magee PTS

1989

March 3

Finals

48kg Pat O’Halloran beat Chris Notarantonio PTS

51kg Joseph Lawlor beat Paul Buttimer PTS

54kg Roy Nash beat Paul Ireland PTS

57kg Eddie Bolger beat Sean Deeds PTS

60kg John Erskine beat Charlie Brown PTS

63,5kg Eddie Fisher beat Silvie Furlong PTS

67kg Joe Lowe beat James Webb PTS

71kg Billy Walsh beatPaul McCullagh KO3

75kg Denis Galvin beat Ger Lawlor PTS

81kg Jim O’Sullivan beat Peter Forde PTS

91kg Joe Egan beat Sean O’Reagan PTS

+91kg Paul Douglas beat Frank Curran PTS

1990

March 23

Finals

48kg Thomas Waite beat Donal Hosford PTS

51kg Wayne McCullough beat Martin McQuillan RSC3

54kg Johnston Todd beat Joseph Lawlor RSC2

57kg Roy Nash beat Paul Griffin PTS

60kg John Erskine beat John McEvoy PTS

63,5kg Michael Carruth beat Billy Boyd PTS

67kg Eddie Fisher beat Eamonn Magee PTS

71kg Billy Walsh beat Gordon Joyce RSC 1

75kg Denis Galvin beat Martin Brennan KO2

81kg Pat McKay beat Dan Curran PTS

91kg Jim O’Sullivan beat Lee Mervyn PTS

+91kg Paul Douglas beat George Douglas PTS

1991

April 5

Finals

48kg Paul Cosgrove W/O

51kg Paul Buttimer beat Pat O’Halloran PTS

54kg Joseph Lawlor beat Wayne McCullough W/O

57kg Paul Griffin beat Roy Nash PTS

60kg Paul Ireland beat Seamus McCann PTS

63,5kg Neil Gough beat Brian Geraghty PTS

67kg Billy Walsh beat Eddie Fisher W/O

71kg Joe Lowe beat Gordon Joyce PTS

75kg Denis Galvin beat Christopher Cullen PTS

81kg Mark Delaney beat Ger Lawlor PTS

91kg Raymond Kane beat Peter Forde PTS

+91kg Paul Douglas beat Sean Murphy PTS

1992

January 17

Finals

48kg Martin McQuillan beat Pat O’Halloran KO1

51kg Paul Buttimer beat Damaen Kelly 16:7

54kg Wayne McCullough beat Joseph Lawlor 32:19

57kg Paul Griffin beat Chris Notarantonio 31:12

60kg Mark Winters beat Paul Ireland 23:8

63,5kg Eamonn Magee beat Neil Gough 12:11

67kg Michael Carruth beat Billy Walsh 12:9

71kg Joe Lowe beat Gordon Joyce 14:10

75kg Denis Galvin beat Hugh Byrne 14:4

81kg Mark Delaney beat Ger Lawlor 18:12

91kg Tony Currie beat Paul Douglas 14:11

+91kg Kevin McBride beat Colin Robinson 25:5

1993

January 29

Finals

48kg Martin McQuillan beat Jimmy Prior PTS

51kg Damaen Kelly beat Donal Hosford 24:5

54kg Paul Buttimer beat Thomas Waite 16:6

57kg Paul Griffin beat Paul Ireland 14:12

60kg Mark Winters beat Glen Stephens 16:9

63,5kg Eamonn Magee beat Billy Walsh 29:16

67kg Neil Gough beat Eddie Fisher 12:9

71kg James Webb beat Anthony McFadden 16:8

75kg Daniel Ryan beat Denis Galvin KO2

81kg Mark Sutton beat Mark Delaney 15:14

91kg Paul Douglas beat Dan Curran RSC3

+91kg Darren Corbett beat George Douglas 14:6

1994

February 18

Finals

48kg Martin McQuillan beat Jimmy Prior 29:9

51kg Damaen Kelly beat Donal Hosford 29:9

54kg Thomas Waite beat Danny McAree 22:16

57kg Paul Griffin beat Paul Ireland 15:7

60kg Glen Stephens beat Eddie Bolger 10:5

63,5kg Billy Walsh beat Sean Barrett 23:17

67kg Neil Gough beat Neil Sinclair 12:11

71kg James Webb beat Anthony McFadden 18:11

75kg Denis Galvin beat Daniel Ryan 9:8

81kg Gordon Joyce beat Adrian Sheerin 14:9

91kg Paul Douglas beat Pat Doran 14:9

+91kg George Dougla W/O

1995

February 17

Finals

48kg Jimmy Prior beat Colin Moffett 18:8

51kg Damaen Kelly beat Brendan Walsh 16:5

54kg Willie Valentine beat Donal Hosford 18:11

57kg Adrian Patterson beat Terry Carlyle 10:4

60kg Glen Stephens beat Martin Renaghan 19:14

63,5kg Glen McClarnon beat Billy Walsh 20:13

67kg Neil Sinclair beat Neil Gough 15:9

71kg Declan Higgins beat Michael Roche 18:15

75kg Brian Magee beat Denis Galvin 13:12

81kg Stephen Kirk beat Gordon Joyce 15:11

91kg James Clancy beat Mark Sutton 8:3

+91kg Paul Douglas beat George Douglas 13:8

1996

March 8

Finals

48kg Jimmy Prior beat Colin Moffett 16:6

51kg Damaen Kelly beat Donal Sweetman 21:3

54kg Damien McKenna beat Oliver Duddy 11:4

57kg Adrian Patterson beat Terry Carlyle 13:1

60kg Martin Renaghan beat Owen Montague 21:10

63,5kg Francis Barrett beat John Morrissey 14:12

67kg Neil Gough beat Sean Barrett 12:7

71kg Declan Higgins beat John Kelly10:2

75kg Brian Magee beat Brian Crowley RSC2

81kg Stephen Kirk beat Gordon Joyce 16:9

91kg Cathal O’Grady beat Paul Douglas 16:5

+91kg Sean Murphy beat Tom O’Connor RSC1

1997

March 7

Finals

48kg James Rooney beat Jimmy Prior 4:1

51kg Liam Cunningham beat Donal Hosford 23:20

54kg Damaen Kelly beat Damien McKenna 11:7

57kg Pat O’Donnell beat Aodh Carlyle 4:2

60kg Eugene McEneaney beat Declan Barrett 14:4

63,5kg Glen McClarnon beat Patrick Walsh 26:10

67kg Neil Gough beat Bill Cowan 19:16

71kg Michael Roche beat Tom Fitzgerald 9:3

75kg Brian Magee beat Ciprian Petrea Surugiu 19:9

81kg Stephen Kirk beat Adrian Sheerin 31:11

91kg John Kiely beat James Clancy 8:6

+91kg Stephen Reynolds beat Brendan Kirrane 23:4

1998

January 23

Finals

48kg James Rooney W/O

51kg Martin Murphy beat Liam Cunningham RSC2

54kg Bernard Dunne beat Martin Burke RSC2

57kg Pat O’Donnell beat Terry Carlyle 5:4

60kg Eugene McEneane beat Aodh Carlyle 13:12

63,5kg Mark Wickham beat Paul McCloskey 8:7

67kg Neil Gough beat Francis Barrett 25:8

71kg Michael Roche beat Tom Fitzgerald 24:1

75kg Brian Magee beat Kevin Walsh 25:2

81kg Adrian Sheerin beat Aloysius Kelly 15:11

91kg John Kiely beat Ben McGarrigle 21:9

+91kg Stephen Reynolds beat John Kinsella 23:14

1999

March 12

Finals

48kg James Rooney beat Harry Cunningham RSC 3

51kg Liam Cunningham beat Darren Campbell 23:15

54kg Damien McKenna beat William Waite 6:0

57kg Bernard Dunne beat Terry Carlyle +7:7

60kg Aodh Carlyle beat Eugene McEneaney 13:8

63,5kg Sean Barrett beat Francis Barrett 9:8

67kg Neil Gough beat Kevin Cumiskey 19:7

71kg Michael Roche beat Frank O’Brien 9:5

75kg Conall Carmichael beat Ian Timms 18:10

81kg Alan Reynolds beat Tommy Sheahan 13:4

91kg Stephen Reynolds beat John Kiely 12:1

+91kg John Kinsella beat J McDonagh RSC1

2000

January 28

Finals

48kg Harry Cunningham beat John Paul Kinsella 15:4

51kg Liam Cunningham beat Darren Campbell 34:20

54kg Damien McKenna beat Michael Burke 11:9

57kg Bernard Dunne beat James Phillips RSC2

60kg Adrian Patterson beat Eugene McEneaney 18:11

63,5kg Sean Barrett beat Paul McCloskey 9:8

67kg Neil Gough beat James Moore 16:6

71kg Michael Roche beat John Duddy 15:4

75kg Kevin Walsh beat Ian Timms 7:4

81kg Alan Reynolds beat Sean O’Grady 19:11

91kg Stephen Reynolds beat Shane Power 45:15

+91kg John Kinsella beat John Kiely W/O

2001

February 23

Finals

48kg John Paul Kinsella beat Paul Baker 8:6

51kg Liam Cunningham beat Darren Campbell 15:7

54kg Damien McKenna beat Harry Cunningham 8:3

57kg John Paul Campbell beat Kevin O’Hara 11:9

60kg Noel Monteith beat Eugene McEneaney 19:7

63,5kg Michael Kelly beat Paul McCloskey 11:4

67kg James Moore beat Neil Gough 18:7

71kg Michael Roche beat John Duddy 10:7

75kg Kenneth Egan beat Conall Carmichael 11:6

81kg Alan Reynolds beat James Kelly 12:5

91kg Stephen Reynolds beat Gary Dargan 15:3

+91kg John Kinsella beat John Kiely RSC 2

2002

February 22

Finals

48kg John Paul Kinsella beat Paul Hyland 10:7

51kg Liam Cunningham beat Darren Campbell 13:7

54kg Martin Lindsey beat Damien McKenna 13:8

57kg Stephen Ormond beat Gavin Brown 29:13

60kg Andrew Murray beat Noel Monteith 30:12

63,5kg Paul McCloskey beat Roy Sheahan 12:5

67kg James Moore beat David Conlon RSCO 3

71kg John Duddy beat Andrew Gibson 15:6

75kg Kenneth Egan beat Marvin Lee 15:10

81kg Ian Timms beat Michael McDonagh DQ4

91kg Alan Reynolds beat Patrick Sharkey RSCO 2

+91kg Eanna Falvey beat Cathal McMonagle 27:15

2003

February 21

Finals

48kg Paul Baker beat John Paul Kinsella 20:8

51kg Paul Hyland beat Thomas Lee 13:8

54kg Brian Gillen beat Martin Lindsey 22:13

57kg Stephen Ormond beat Eamon Touhey26:9

60kg Andrew Murray beat Garreth Dunne 27:5

64kg Paul McCloskey beat Michael Kelly 10:4

69kg James Moore beat Thomas Blaney RSCO 3

75kg Andy Lee beat Eamonn O’Kane 27:12

81kg Kenneth Egan beat Conall Carmichael 16:4

91kg Alan Reynolds beat Thomas Donnelly 32:10

+91kg Thomas Crampton beat Martin Rogan 10:9

2003 (For 2004)

December 19

Finals

48kg Conor Ahern beat Ross Hickey 17-8

51Kg Paul Hyland beat Thomas Lee 17-14

54kg Eric Donovan beat Brian Gillen 19-16

57kg Martin Lindsey beat Eamon Touhey 17-8

60kg Andrew Murray beat Noel Monteith 15-5

64kg Paul McCloskey beat Michael Kelly 17-16

69kg Henry Coyle beat James Moore 17-12

75kg Andy Lee beat Patrick Murray AB4

81kg Kenneth Egan beat Marvin Lee 8-2

91kg Alan Reynolds beat Michael McDonagh RSC3

+91 kg Martin Rogan beatJimmy Upton RSC2

(National Elies ran twice in 2003 in build up to qualifiers for Athens 2004)

2005

March 18

Finals

51kg Carl Frampton beat Derek Thorpe 14-4

54kg David Oliver Joyce beat Shaun McKin 22-6

57kg Eric Donovan beat Eamon Touhey 30-8

60kg Stephen Ormond beat Dean Murphy 18-7

64kg David Joyce beat Keith Boyle 19-9

69kg Karl Brabazon beat Oisin Kelly 8-7

75kg Andy Lee beat Eamon O’Kane 12-4

81kg Ken Egan beat Darren O’Neill 27-7

91k Iam Tims beat Alan Reynolds 13-9

=91k Cathal McMonagle beat Scott Belshaw 12-4

2006

January 27

Finals

48kg Jimmy Moore beat Paddy Barnes 12-10

51kg Conor Ahern beat TJ Doheny 17-5

54kg David Oliver Joyce beat Keven Fennessey 31-10

57kg Eric Donovan beat Ross Hickey 20-6

60kg John Joe Joyce beat JP Campbell 21-2

64kg Dermoe Hamill beat David Nevin 10-4

69kg Roy Sheahan beat David Joyce 12-8

75kg Darren Sutherland beat Healy RSCO3

81kg Ken Egan beat Darren O’Neill 21-1

91kg Alan Reynolds beat Ian Tims 17-16

+91kg Anthony Crampton beat Martin Sweeney 8-6

2007

February 2

Finals

48kg Paddy Barnes beat Jimmy Moore 19:3

51kg Conor Ahern beat Shane Cox 16:15

54kg Ryan Lindberg beat Kevin Fennessy 19:18

57kg David Oliver Joyce beat Eric Donovan 20:13

60kg John Joe Joyce beat Ciaran Bates 29:12

64kg Aodh Carlyle beat Thomas Dwyer 5:4

69kg Roy Sheahan beat David Joyce 12:5

75kg Darren Sutherland beat Eamon O’Kane RSC 3

81kg Kenneth Egan beat Willie Mitchell RSC1

91kg Ian Tims beat John Sweeney 14:9

+91kg Cathal McMonagle beat Anthony Crampton 14:10

Additional bout

60kg Katie Taylor beat Eva Wahlstrom (Finland) 20-4

2008

January 11

Finals

48kg Paddy Barnes beat Jimmy Moore AB4

51kg Shane Cox beat Ruari Dalton 11:6

54kg John Joe Nevin beat T.J.Doheny 8:3

57kg David Oliver Joyce beat Kevin Fennessy 22:4

60kg Ross Hickey beat Anthony Cacace 6:4

64kg John Joe Joyce beat Jamie Kavanagh RSC3

69kg Roy Sheahan beat John Joe McDonagh 6:0

75kg Darren Sutherland beat Darren O’Neill 21:15

81kg Kenneth Egan beat Ciaran Curtis 19:4

91kg Con Sheehan beat Tommy Sheehan 6:3

+91kg Cathal McMonagle beat Alex Vedernikov W/O

2009

February 20

Finals

48kg Paddy Barnes W/O

51kg Declan Geraghty beat Conor Ahern 8:7

54kg John Joe Nevin beat Ryan Lindberg 15:1

57kg Carl Frampton beat David Oliver Joyce 10:5

60kg Eric Donovan beat Ross Hickey 11:7

64kg Philip Sutcliffe beat John Joe Joyce RSC1

69kg William McLaughlin beat Cathal McCauley RSC2

75kg Darren O’Neill beat Stephen O’Reilly 6:1

81kg Kenneth Egan beat Tommy McCarthy 9:5

91kg Con Sheehan beat Alan Reynolds 10:7

+91kg David Joyce beat Joe Joyce W/O

2010

March 5

Finals

Women

46kg Lynn McEnery W/O

51kg Debbie Rogers beat Rebecca Meaney RSC2

54kg Ceire Smith W/O

57kg Dervla Duffy W/O

60kg Katie Taylor W/O

64kg Tara Keane W/O

69kg Kellie Harrington beat Jessica Lyons 10-2

75kg Sinead Kavanagh W/O

81kg Emma Bowe W/O

81kg+ Lauragh O’Neill W/O

Men

March 5

48kg Paddy Barnes beat James Moore 5-1

57kg Tyrone McKenna beat James Fryers 3-1

69kg John Joe Joyce beat William McLaughlin 12-9

75kg Darren O’Neill beat Jason Quigley 6-1

81kg Ken Egna beat Tommy McCarthy 8-5

91kg Con Sheehan beat Alan Reynolds 10-3

Men

March 6

51kg Gary Molloy beat Conor Ahern 6-5

54kg John Joe Nevin beat Derek Thorpe 7-5

60kg Eric Donovan beat David Oliver Joyce 10-3

64kg Ray Moylette beat Stephen Donnelly 10-3

91kg+ Cathal McMonagle beat Tommy Sheehan 11-10

2011

Finals

February 19

Women

48kg Lynn McEnery beat Meave Clarke 14:1

51kg Katie Rowland beat Ceire Smith 11:7

57kg Michaela Walsh beat Dervla Duffy 12:10

60kg Katie Taylor W/O

64kg Kellie Harrington beat Alanna Murphy 5:3

69kg Louise Traynor beat Jessica Lyons 6:5

75kg Sinead Kavanagh beat Patricia Roddy 13:4

+81kg Leanne McAree-Murphy beat Lauragh O’Neill 7:4

February 25

Men

49kg Paddy Barnes beat Evan Metcalfe 9:1

52kg Michael Conlon beat Chris Phelan 11:7

56kg John Joe Nevin beat Tyrone McCullough 5:2

60kg Michael McDonagh beat David Oliver Joyce DQ 3

64kg Ross Hickey beat Philip Sutcliffe 14:4

69kg Adam Nolan beat Karl Brabazon 13:4

75kg Darren O’Neill beat Jason Quigley 7:4

81kg Joe Ward beat Kenneth Egan 11:6

91kg Con Sheehan beat Patrick Corcoran 9:3

+91kg Cathal McMonagle beat Kenneth Okungbowa 12:5

2012

Finals

January 28

51kg Ceire Smith beat Emma Duffy AB1

54kg Michelle Lynch beat Michelle Chambers 12:3

60kg Carla Wright W/O

64kg Sarah Close W/O

69kg Clare Grace beat Patricia Roddy 14:8

75kg Sinead Kavanagh W/O

81kg Lauragh O’Neill W/O

February 3

48kg Lynn McEnery beat Olivia Samsonov 16:13

57kg Michaela Walsh beat Dervla Duffy 15:13

Men

February 3

49kg Paddy Barnes beat Hugh Myres 21:17

52kg Michael Conlan beat Chris Phelan 19:11

56kg John Joe Nevin beat Michael Nevin 23:3

60kg Michael McDonagh beat David Oliver Joyce 17:14

64kg Ross Hickey beat Stephen Coughlin 21:5

69kg Adam Nolan beat John Joe Joyce 17:15

75kg Darren O’Neill beat Connor Coyle W/O

81kg Joe Ward beat Kenneth Egan 29:10

91kg Tommy McCarthy beat Christy Joyce KO3

+91kg Con Sheehan beat Sean Turner 25:10

2013

Finals

February 16

Women

48kg Hannah Carthy beat Meave Clarke 18:12

51kg Ceire Smith beat Shelly Daly RSC 2

69kg Claire Grace beat Louise Traynor 15:8

75kg Sinead Kavanagh beat Caroline Connolly 25:6

+81kg Lianne Murphy W/O

February 22

54kg Dervla Duffy beat Michelle Lynch RSC 2

57kg Michaela Walsh beat Joanne Lamb 14:13

60kg Katie Tayor W/O

64kg Kellie Harrington beat Sarah Close 13:10

Men

February 22

49kg Hugh Myres beat Thomas Waite 17:8

52kg Michael Conlan beat Chris Phelan 20:9

56kg Declan Geraghty beat Gary McKenna 16:7

60kg Sean McComb beat George Bates 19:7

64kg Ross Hickey beat Raymond Moylett 15:11

69kg Adam Nolan beat William McLaughlin 23:12

75kg Jason Quigley beat Roy Sheahan 15:6

81kg Joe Ward beat Kenneth Egan 25:5

91kg Tommy McCarthy beat Jimmy Sweeney KO 3

+91kg Sean Turner beat Niall Kennedy 21:8

2014

Finals

February 7

Men

49kg Paddy Barnes beat Hugh Myres 3:0

52kg Chris Phelan beat Adam Courtney 3:0

56kg Michael Conlan beat Tyrone McCullough 3:0

60kg David Oliver Joyce beat Sean McComb 2:1

64kg Dean Walsh beat Michael Nevin 3:0

69kg Stephen Donnelly beat Adam Nolan 2:1

75kg Michael O’Reilly beat Darren O’Neill 2:1

81kg Joe Ward beat Matthew Tinker 3:0

91kg Gary Sweeney beat Stephen Ward 2:1

+91kg Con Sheehan beat Dean Gardiner 3:0

February 8

Women

48kg Lynn Harvey beat Lynn McEnery TKO3

51kg Ceire Smith W/O

54kg Michaela Walsh beat Dervla Duffy 3:0

57kg Joanne Lamb beat Lyndsey Doyle W/O

60kg Katie Taylor W/O

64kg Kellie Harrington beat Moira McElligot 3:0

69kg Claire Grace beat Louise Traynor 3:0

75kg Sinead Kavanagh beat Claire Louise Sweetman W/O

81kg Aisling Byrne W/O

+81kg Fionna Nelson beat Diana Campbell 3:0

2015

Finals

January 23

Men

49kg Brendan Irvine beat Hugh Myres 3:0

52kg Myles Casey beat Evan Metcalfe 2:1

56kg Kurt Walker beat Sean Higginson 3:0

60kg Sean McComb beat George Bates 2:1

64kg Dean Walsh beat Raymond Moylett 2:1

69kg Adam Nolan beat John Joe Joyce 3:0

75kg Michael O’Reilly beat Stephen Broadhurst 3:0

81kg Roy Sheahan beat Matthew Tinker 3:0

91kg Darren O’Neill beat Kenneth Okungbowa 2:1

+91kg Dean Gardiner beat Constantin Popovicu 3:0

January 24

Women

48kg Lauren Hogan beat Meave Clarke 3:0

51kg Ceire Smith beat Kristina O’Hara 3:0

54kg Michaela Walsh W/O

57kg Dervla Duffy Beaat Joanne Lamb KO4

60kg Deborah O’Reilly beat Louise Donoghue 3:0

64kg Kellie Harrington beat Kayleigh Murrihy 3:0

69kg Claire Grace beat Christine Desmond 2:1

75kg Louise Traynor W/O

+81kg Diana Campbell beat Fionna Nelson 2:1

2015

November 27

Finals

Women

48kg Lauren Hogan beat Donna Barr 2:1

51kg Michaela Walsh beat Ceire Smith 3:0

54kg Dervla Duffy beat Elaine Harrison 2:0

57kg Moira McElligot beat Joanne Lamb 2:1

60kg Katie Taylor beat Shauna O’Keefe 3:0

64kg Kellie Harrington beat Chayanne O’Neill 3:0

69kg Claire Grace beat Grainne Walsh 3:0

75kg Christine Desmond W/O

+81kg Diana Campbell beat Maeve McCarron 3:0

December 11

Men

49kg Stephen McKenna beat Regan Buckley 3:0

52kg Brendan Irvine beat Thomas Waite 3:0

56kg Kurt Walker beat Myles Casey 3:0

60kg David Oliver Joyce beat Sean McComb 2:1

64kg Dean Walsh beat Raymond Moylett 2:1

69kg Adam Nolan beat Michael Stokes 3:0

75kg Michael O’Reilly beat Connor Wallace 3:0

81kg JP Delaney beat Chris Blaney 3:0

91kg Darren O’Neill beat Bernard O’Reilly 3:0

+91kg Dean Gardiner beat Thomas Carthy 3:0

(Senior/Elites ran twice in 2015 in lead up to Rio 2016 qualifiers)

2017

Women

February 17

48kg Kristina O’Hara beat Shannon Sweeney 5:0

51kg Carly McNaul W/O

54kg Terry Mullarney W/O

57kg Dervla Duffy beat Moira McElligot 4:1

60kg Kellie Harrington beat Shauna O’Keefe 4:1

64kg Ciara Ginty beat Emma Agnew 5:0

69kg Grainne Walsh beat Jillian Duffy TKO3

75kg Christine Desmond W/O

81kg Leona Houlihan beat Caroline Connolly TKO2

+81kg Maeve McCarron W/O

Men

February 17

49kg Blaine Dobbins beat Darryl Moran 3:2

52kg Brendan Irvine beat Thomas McCarthy 5:0

56kg Kurt Walker beat Stephen McKenna 5:0

60kg Patrick Mongan beat George Bates 3:2

64kg Sean McComb beat Wayne Kelly 5:0

69kg Dean Walsh beat Brett McGinty 5:0

75kg Emmett Brennan beat Stephen Broadhurst 4:1

81kg Joe Ward beat Tony Brown 4:1

91kg Darren O’Neill beat Kenneth Okungbowa 5:0

+91kg Martin Keenan beat Thomas Carthy 4:1

2018

Finals

Women

February 24

48kg Shannon Sweeney beat Carol Coughlan 3:2

51kg Ceire Smith beat Niamh Earley 5:0

54kg Lauren Hogan beat Amanda Loughlin 5:0

57kg Michaela Walsh beat Dervla Duffy 5:0

60kg Kellie Harrington beat Amy Broadhurst 5:0

64kg Joanne Lambe W/O

69kg Grainne Walsh beat Ciara Ginty 5:0

75kg Aoife Burke beat Christine Desmond W/O

81kg Aoife O’Rourke W/O

81kg Nell Fox beat Lisa Browne 4:0

Men

February 24

49kg Conor Jordan beat Ricky Nesbitt 4:1

52kg Conor Quinn W/O

56kg Evan Metcalfe beat Thomas McCarthy 3:2

60kg George Bates beat Frankie Cleary 5:0

64kg Wayne Kelly beat Caoimhin Ferguson 5:0

69kg Kieran Molloy beat Eugene McKeever 5:0

75kg Michael Nevin beat Brett McGinty 4:1

81kg Caoimihin Hynes beat Brian Kennedy 3:2

91kg Kiril Afanasev beat Kevin Sheehy 5:0

+91kg Dean Gardiner beat Martin Keenan 5:0

2019

February 23

Finals

Women

48kg Chloe Fleck beat Donna Barr 3-1

51kg Carly McNaul beat Niamh Early 3-2

54kg Emma Flannery W/O

57kg Michaela Walsh beat Dearbhla Duffy 5-0

60kg Kellie Harrington W/O

64kg Amy Broadhurst beat Moira McElligot 5-0

69kg Christina Desmond beat Grainne Walsh 3-2

75kg Aoife O’Rourke beat Cheyanne O’Neill 5-0

80kg Leona Houlihan beat Lisa Browne 3-2

80+kg Nell Fox W/O

MMen

February 23

49kg Regan Buckley beat Sean Mari 5-0

52kg Adam Hession beat Evan Metcalf 4-1

57kg Patryk Adamus beat Christian Cekiso 3-2

60kg David Oliver Joyce beat Dominic Bradley 5-0

63kg James McGivern beat George Bates 3-2

69kg Kieran Molloy beat Patrick Donovan 5-0

75kg Gabriel Dossen beat Emmett Brennan 5-0

81kg Thomas O’Toole beat Tommy Hyde 4-1

91kg Kenneth Okungbowa beat Anthony Browne RSCI3

91+kg Dean Gardiner beat Martin Keenan 5-0

2019

November 22

Finals

Women

48kg Daina Moorehouse beat Shannon Sweeney 5-0

51kg Ceire Smith beat Niamh Early 5-0

54kg Sarah Haghighat beat Zara Breslin 5-0

57kg Michaela Walsh beat Emma Agnew RSC2

60kg Amy Broadhurst (Dealgan) W/O

64kg Evelyn Igharo beat Ciara Ginty 3-2

69kg Christina Desmond beat Grainne Walsh 4-1

75kg Aoife O’Rourke W/O

81kg Nell Fox beat Leona Houlihan 5-0

81+kg Naoise Finney W/O

Men

November 22

49kg Sean Mari beat Ricky Nesbitt 3-2

52kg Jude Gallagher beat Regan Buckley 5-0

57kg Dean Clancy beat Patryk Adamus 4-1

60kg Brandon McCarthy beat Barry McReynolds 5-0

63kg George Bates beat Wayne Kelly 4-1

69kg Aidan Walsh beat Callum Walsh 5-0

75kg Jason Harty beat John Joe Nevin 4-1

81kg Emmett Brennan beat Thomas O’Toole 3-2

91kg Kiril Afanasev beat Daniel O’Brien 5-0

91+kg Kenneth Okungbowa beat Antoine O’Griofa 4-1

(Elite/Seniors ran twice in 2019 in build up to Olympic qualifiers)