Tonight’s Ulster Senior and Novice Championship Finals

The Ulster Senior and Novice Champions wrap up tonight.

An exciting week of action comes to an end as 22 fighters battle for the 11 remaining titles.

Tonight’s pairings are as follows:



71kg Novice B Tiarnan McMahon Star V Dee Crilly Clonard

80kg Novice B Darren Mc Nally Cookstown V Harry Good Letterkenny

86kg Novice B Niall Clinton Immaculata V Kevin Kearns Emerald

51kg open Padraig Downey SJ Bosco V Rory Baird Ederney

57kg open Conor Heaney Phoniex V Aaron Baird Ederney

60kg open Lee Mc Kee Star V Reece Owens Erne

67kg open Cathal Jennings Holy Family GG V Eoghan Quinn St Johns

71kg open Charlie Duffy Illiess GG V John Boyd Gleann

75kg open Lex Weston Ardoyne HC V Peter Clarke Errigal

80kg open Oran Sheils Illiess GG V Rory Kinney Scorpion

92kg open Patrick Doherty Illiess GG V Michael Quinn Gleann

92+kg open David Ferran Dockers V Aaron Travers Carrickmore



Walkovers

Section A 0-5 Contests:

• 48kg Daniel Owens (Holy Trinity)

• 50kg Shanin Hardy (Holy Trinity)

• 54kg Daniel Brannigan (St Michaels)

• 60kg Jack Haigton (Evolution)

• 63kg Catriona Quigley (All Saints)

• 75kg Laura Mc Cague (Albert Foundry)

Section B 6-10 Contests:

• 54kg Matthew Mc Conachie (Canal)

• 57kg Catriona Moore (Gleann)

• 57kg Gerard Hughes (Gleann)

• 67kg Paul Maguire (Immaculata)

• 75kg Jack Wilson (SJ Bosco)

• 92+kg Jack Devine (Springtown)

Open:

• 48kg Bryce Collins (Ormeau Road)

• 54kg Dylan Eagelson (St Pauls)

• 57kg Nicole Meli (Immaculata)

• 66kg Eireann Nugent (Immaculata)

• 86kg Euan Mc Connell (Larne)

• 81+kg Olivia Craig (Star of the Sea)