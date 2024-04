Tonight’s National Junior 2 Championship Quarter-Final Pairings

Just shy of 100 bouts will be boxed in Castlerea BC, the Hub, Co. Roscommon this weekend, in the 2024 National Junior 2 Championships. Tonight is quarter-finals night.

Programme: Friday, April 19th. Boxing begins at 6pm.

46kg Jake Kellegher (Rathoath) V Daniel O’Connell (Kanturk)

46kg Rico McInerney (Portlaoise) V Mark Dawson (Holy Trinity)

50kg Patrick Sherlock (Olympic C) V Nelson Soares (Dungannon )

50kg Aaron Keogh (Drimnagh) V James McCann (St Monicas)

54kg Hannah Masterson (Clonard) V Tiegan Farrelly (Dunboyne)

54kg Matthew McDonagh (Dukes) V Sean McCusker (Dealgan)

SF57kg Sienna Fitzpatrick (Jobstown) V Chelsea Coiley (Clonard A)

SF57kg Nadine Pearson (St J Bosco U) V Chelsea Jordan (Muskerry)

57kg Daniel Hunter (St J Bosco A) V Timmy Calvert (St Francis)

57kg Aziz Abdulnazzer (Ballymun) V Josh Cowan (John McCoy)

60kg Aodhan Scott (Glengormley) V Louis Griffin (Kilfenora)

60kg Robert Loscher (Esker) V Nojas Samatakas (Gilford)

63kg Cillian Sheridan (Gorey) V Scott Delaney (Marble City)

63kg Oscar Mallon (St Agnes) V Zac Nugent (St Mary’s D)

63kg Edward Ward (Olympic C) V Marty Maughan (Whitechurch)

66kg Cian Mahon (Sacred Heart) V Michael Magee (Clonoe)

66kg David Nevin (Elite Mullingar) V Jason Cotter (Cove)

70kg Sophie Quinn (Castlebar) V Sienna Sullivan (Conamara)

70kg Michael McDonagh (Olympic C) V Cash Cummins (St Bronaghs)

80kg JP McKinney (Star) W/O

80kg Edvin Volodkevic (Spartacus) V Jadadiah Rondala (Sacred Heart )

85kg Zach Zheng (Rathnew) V Paddy Sweeney (Galway)

85kg Christopher Campbell (Baldoyle) V James O’Reilly (Leeside Loug