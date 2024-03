Tonight’s National B/G 4 Championship Quarter-finals

The 2024 National B/G 4 Championships glove off in Castlerea, Roscommon tonight.

The quarterfinals get underway at 6pm.

Below are Friday’s fixtures:

36kg Rhys Dillon (Santry)V Jude Reilly (Immaculata A) 36kg Jim Keenan (Leeside Lough) V Aidan Moore (Dealgan) 36kg Donnachadh Beagan (Sean Dorans) V Luke Lawless (Loughrea) 39kg Paul Lavin (Ballinamore) V Nicholas O’Rourke (St Marys NR) 46kg Gary McComb (Midland) V Blair Kirk (Killyman) 46kg Daniel Nevin (Kilcullen) V James McDonagh (Cherry Orchard) 46kg Tom McAleer (Oughterard) V Christopher O’Driscoll (Golden Gloves) 46kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Jason McDonagh (Galway) 48kg Phelim Hogan (Crumlin) V Michael Russell (Rathnew) 50kg Titas Noreika (Silverbridge) V Frank Regan (Immaculata) 52kg Conan McSorley (Two Castles) V Aaron Nevin (Portlaoise) 52kg Cian Carmody (Treaty) V Zeus Gaughan (Baldoyle) 52kg John Nevin (Olympic C) V Kian O’Sullivan (Conamara) 54kg Lorcan Holohan (Portlaoise) V Jason Donoghue (Olympic Mullingar) 54kg Kai Dynes (Immaculata) V Thomas Mongans (Sliabh Luachra) 54kg Michael Ward (Claremorris) V Lucas McIvor (Oakleaf) 57kg Liam Waters (St Marthas) V Bernie McDonagh (Galway) 57kg James Rooney (Immaculata) V Phoenix Kenny (Baldoyle) 57kg Michael Sweeney (Olympic C) V Luke Flanagan (St Brigids Kildare) 60kg Kajus Dubanovics (Portadown) V Christopher Doyle (Templemore) 60kg John Barrett (Olympic C) V Martin Collins (Baldoyle) 63kg Gerard Smyth (Immcaulata) V Chris Corcoran (Galway) 63kg Con Desmond (Bantry) V Kailem Kelly (Baldoyle) 66kg Danny Hogan (Mulhuddart) V Darragh Ryan (Drimnagh) 66kg Shane Duke (Dukes) V Ronan Sands (Oliver Plunkett) 66kg Peter McGhee (St Conleths) V Kevin Pukuta (Portlaoise) 66kg Martin Sweeney (Galway) V Charlie O’Donoghue (Ennis) 70kg John Ward (Monivea) V Zac Murray (Immaculata) 70kg Shaun Doohan (Dunfanaghy) V John Murray (St Francis) 75kg Michael Downey (Muskerry) V Senan Kennedy (Cabra)

Boxing Schedule:

Friday, March 1st – Boxing begins at 6pm

Saturday, March 2nd – First Session begins at 11am; Second Session begins at 6pm

Sunday, March 3rd – Boxing begins at 11am