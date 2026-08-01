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Sunday’s U15 and U17 National Championship Finals

irishboxing

NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS 2026

  1. 36kg Britney Nevin (Olympic L) V Caoimhe Smyth (Banbridge)
  2. 36kg David Mahoney (Crumlin) V Cahir Mullin (Cookstown)
  3. 38kg Madalina Zagoradini (St Joseph’s L) V Rosetta Conroy (Ballybrack)
  4. 38kg Shea Hurst (Sacred Heart U) V Rua Clinton (Holy Family
  5. 40kg Sarah Lilly Byrne (Swords) V Aine Marrinan (Nutgrove)
  6. 40kg Blake Fegan (Jobstown) V Jonathan McDonagh (Avona)
  7. 42kg Cara Evans (East Meath) V Amy O’Shaughnessy (Rathnew)
  8. 42kg Andrew Nugent (Olympic C) V Reuben Stevenson (St Pauls A
  9. 44kg Aoife Gillespie (Twin Towns) V Ava Mulhall (Jobstown)
  10. 44kg Rian Brannigan (Swords) V Lorcan McGuinness (Tredagh)
  11. 46kg Emma Crowley (St Marthas) V Rosaletta Casey (Portlaoise)
  12. 46kg Edward Ward (Olympic C) V Martin McDonagh (St Francis)
  13. 48kg Leah Bannon (Ballinamore) V Amy Joyce (Olympic L)
  14. 48kg Luke Saunders (St John Bosco A) V Mickey Joe Joyce (Punishers)
  15. 50kg Leah Cairns (Golden Gloves) V Emmie Jacob (Paulstown)
  16. 50kg Danny McHugh (Sacre Coeur) V Pa Casey (Casey’s)
  17. 52kg Layla Ayres (St Brigids Edenderry) V Enya Logue (Annagary)
  18. 52kg Eddie Lawrence (Holy Family L) V Youseff Shams (Cherry Orchard)
  19. 54kg Alicia Ennis (St Brigids Edenderry V Sieanna O’Herron (Rochfordbridge)
  20. 54kg Martin Nevin (Olympic C) V Michael O’Reilly (Togher)
  21. 57kg Leticija Teinere (Rathkeale) V Roisin Sheerin (Swinford)
  22. 57kg Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare) V Seb Mooney (Monkstown D)
  23. 60kg Katelynn O’Donnell (Dungloe) V Julie Keenan (Cabra)
  24. 60kg Paddy Heneghan (Claremorris V Alex Prentice (Banbridge)
  25. 63kg Sophie Finnerty (Celtic Eagles) W/O
  26. 63kg Bobby Boylan (Edenmore) V Harley Tyrell (Ballymun)
  27. 66kg Cora Ni Chathain (Conamara) V Ella Staunton (Swinford)
  28. 66kg JP Joyce (Athlone) V Leon Cranley (Monkstown D)
  29. 70kg Sophie Potter (Gateway) V Lucy Doyle (Paulstown)
  30. 70kg Rhylan Reddington (Cherry Orchard) V Jake Downey (Four Kings)
  31. 75kg Sophie Cronin (St Francis) W/O
  32. 75kg Romeo Barrett (Titans) W/O
  33. 80kg Leo Laverty (Star of the Sea) W/O
  34. 80+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O
  35. 90kg Simon McGinley (Dealgan) W/O
  36. 90+kg Cian Leddy (Olympic L) W/O

NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS 2026

  1. 36kg Britney Nevin (Olympic L) V Caoimhe Smyth (Banbridge)
  2. 36kg David Mahoney (Crumlin) V Cahir Mullin (Cookstown)
  3. 38kg Madalina Zagoradini (St Joseph’s L) V Rosetta Conroy (Ballybrack)
  4. 38kg Shea Hurst (Sacred Heart U) V Rua Clinton (Holy Family
  5. 40kg Sarah Lilly Byrne (Swords) V Aine Marrinan (Nutgrove)
  6. 40kg Blake Fegan (Jobstown) V Jonathan McDonagh (Avona)
  7. 42kg Cara Evans (East Meath) V Amy O’Shaughnessy (Rathnew)
  8. 42kg Andrew Nugent (Olympic C) V Reuben Stevenson (St Pauls A
  9. 44kg Aoife Gillespie (Twin Towns) V Ava Mulhall (Jobstown)
  10. 44kg Rian Brannigan (Swords) V Lorcan McGuinness (Tredagh)
  11. 46kg Emma Crowley (St Marthas) V Rosaletta Casey (Portlaoise)
  12. 46kg Edward Ward (Olympic C) V Martin McDonagh (St Francis)
  13. 48kg Leah Bannon (Ballinamore) V Amy Joyce (Olympic L)
  14. 48kg Luke Saunders (St John Bosco A) V Mickey Joe Joyce (Punishers)
  15. 50kg Leah Cairns (Golden Gloves) V Emmie Jacob (Paulstown)
  16. 50kg Danny McHugh (Sacre Coeur) V Pa Casey (Casey’s)
  17. 52kg Layla Ayres (St Brigids Edenderry) V Enya Logue (Annagary)
  18. 52kg Eddie Lawrence (Holy Family L) V Youseff Shams (Cherry Orchard)
  19. 54kg Alicia Ennis (St Brigids Edenderry V Sieanna O’Herron (Rochfordbridge)
  20. 54kg Martin Nevin (Olympic C) V Michael O’Reilly (Togher)
  21. 57kg Leticija Teinere (Rathkeale) V Roisin Sheerin (Swinford)
  22. 57kg Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare) V Seb Mooney (Monkstown D)
  23. 60kg Katelynn O’Donnell (Dungloe) V Julie Keenan (Cabra)
  24. 60kg Paddy Heneghan (Claremorris V Alex Prentice (Banbridge)
  25. 63kg Sophie Finnerty (Celtic Eagles) W/O
  26. 63kg Bobby Boylan (Edenmore) V Harley Tyrell (Ballymun)
  27. 66kg Cora Ni Chathain (Conamara) V Ella Staunton (Swinford)
  28. 66kg JP Joyce (Athlone) V Leon Cranley (Monkstown D)
  29. 70kg Sophie Potter (Gateway) V Lucy Doyle (Paulstown)
  30. 70kg Rhylan Reddington (Cherry Orchard) V Jake Downey (Four Kings)
  31. 75kg Sophie Cronin (St Francis) W/O
  32. 75kg Romeo Barrett (Titans) W/O
  33. 80kg Leo Laverty (Star of the Sea) W/O
  34. 80+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O
  35. 90kg Simon McGinley (Dealgan) W/O
  36. 90+kg Cian Leddy (Olympic L) W/O

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

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