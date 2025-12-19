RESULTS: Ulster Elite Championships
17 Ulster Elite Champions were crowned in Belfast this week.
Results
Boy 5 Final| Cormac Moore, Star BC beat Patrick Whitehouse, 5-0
50kg EXB |Ulster Elite Champion Rickey Nesbitt Holy Trinity & Luke Mulhall, Jobstown
51kg | Caitlin Fryers, Immaculata BC beat Carleigh Irving, Oakleak BC, 3-0.
54kg | Nicole Clyde, Antrim beat Courtney McCrudden, Emerald, 5-0
55kg | Louis Rooney, Star beat Clepson dos Santos, Holy Trinity, 5-0
57kg| Michaela Walsh, Holy Family GG W/O
60kg | Ella McDonald, Corpus Christi BC beat Ciara Craig, Glengormley, 5-0
60kg | Judge Gallagher, Two Castles Olympic beat Jordan O’Donnell, St. Georges
65kg | Kaci Rock, Holy Trinity beat Caprice Coiley, Clonard, 5-0
65kg | John Paul Hale, Star, beat Fionn Duffy, St. Joseph’s 5-0
70kg | Jansseen Hill, Holy Trinity beat Nicole Hamill of Corpus Christi BC, 5-0
70kg | EXB | Ulster Elite champ, Jon McConnell Holy Trinity and Ryan Jenkins, Jobstown BC
75kg | Damon Critchley, Canal ABC, W/O
80kg | Eoghan Quinn, St. John’s beat James McGuinness St Monica’s 4-1
85kg EXB | Ulster Champion Jake Walker, Corpus Christi and Josh Olaniyan, Jobstown.
90kg | Garyn McAllister, North Down BC beat Anthony Taggart, Ormeau Road, 5-0
90+kg | Willie John McCartan Gilford beat Ali Ahmed, Ormeau Road, RSC1.