RESULTS: Ulster Elite Championships

17 Ulster Elite Champions were crowned in Belfast this week.

Results

Boy 5 Final| Cormac Moore, Star BC beat Patrick Whitehouse, 5-0

50kg EXB |Ulster Elite Champion Rickey Nesbitt Holy Trinity & Luke Mulhall, Jobstown

51kg | Caitlin Fryers, Immaculata BC beat Carleigh Irving, Oakleak BC, 3-0.

54kg | Nicole Clyde, Antrim beat Courtney McCrudden, Emerald, 5-0

55kg | Louis Rooney, Star beat Clepson dos Santos, Holy Trinity, 5-0

57kg| Michaela Walsh, Holy Family GG W/O

60kg | Ella McDonald, Corpus Christi BC beat Ciara Craig, Glengormley, 5-0

60kg | Judge Gallagher, Two Castles Olympic beat Jordan O’Donnell, St. Georges

65kg | Kaci Rock, Holy Trinity beat Caprice Coiley, Clonard, 5-0

65kg | John Paul Hale, Star, beat Fionn Duffy, St. Joseph’s 5-0

70kg | Jansseen Hill, Holy Trinity beat Nicole Hamill of Corpus Christi BC, 5-0

70kg | EXB | Ulster Elite champ, Jon McConnell Holy Trinity and Ryan Jenkins, Jobstown BC

75kg | Damon Critchley, Canal ABC, W/O

80kg | Eoghan Quinn, St. John’s beat James McGuinness St Monica’s 4-1

85kg EXB | Ulster Champion Jake Walker, Corpus Christi and Josh Olaniyan, Jobstown.

90kg | Garyn McAllister, North Down BC beat Anthony Taggart, Ormeau Road, 5-0

90+kg | Willie John McCartan Gilford beat Ali Ahmed, Ormeau Road, RSC1.

