RESULTS – National Boy/Girl 3 and Boy 1

77 bouts were decided at the National Stadium today, in the Boy/Girl 3 quarter finals, and the Boy 1 semi finals:

Boy/Girl 3 Quarter Finals

33kg Dinny O’Neill (St Francis) 5/0 Peter Lee (Oughterard) 33kg William Delaney (Urlingford) 4/1 Liam Weatherall (Star of the Sea) 35kg Pat Stokes (Olympic L) W/O 37kg Johnny Donoghue (Ryston) 0/5 Patrick Delaney (Olympic C) 38.5kg Martin Ward (Oakleaf) 0/5 Aaron Murphy (Kilfenora) 40kg Rhylee Finn (St Nicholas) 4/1 Harry Hassin (St John Bosco A) 40kg Martin Nevin (Shuffler M) RED WIN RSC1 Aaron Ramberg (Celtic Eagles) 40kg Mark Hare (Carrickmore) 4/1 Emmet Shields (Glasnevin) 41kg Lacey Shaughnessy (Monivea) W/O 41.5kg William Mongans (Corpus Christi) 5/0 Conor Quinn (Camlough) 41.5kg Aaron Kaye (St Michaels Athy) 1/4 Kane Bacon (Saints) 43kg James Feeney (Gilford) 5/0 Marcus Dogra (Saints) 44.5kg Tadhg O’Neill (Treaty) 1/4 John Delaney (Urlingford) 44.5kg Oisin Woods (Ormeau Road) 3/1 Thomas McElholm (Golden Star) 59kg Edward McDonagh (Armagh) 0/5 Cory Connors (Saints) 45kg Alannah Murphy (Crumlin) RED WIN RSC1 Carrie Ann Pay (Saviours Crystal) 46kg Shane Mullaney (Swinford) 0/5 Evan Reilly (Olympic C) 46kg Anthony Stokes (Olympic L) 5/0 Oscar Brown (Star A) 46kg John O’Driscoll (Kanturk) 4/1 Josh Egan (Bay City) 47kg Aleigha Murphy (Crumlin) RED WIN RSC2 Isla Larkin (Letterkenny) 48kg Christy Joyce (Olympic L) W/O 48kg Denzel McDonagh (Galbally) 0/5 Francis Maughan (Olympic C) 50kg Peter Camara (Togher) 5/0 Mitch Mwithnwor (GG Kilkeel) 52kg Sean McNamee (St JohnsU) 5/0 Conor Lowry (East Down) 54kg Wade Passfield (Dunboyne) RED WIN RSC3 Michael Donnelly (Bishop Kelly) 54kg Blake Wolohan (Ballymun) 0/5 Conor Hennessy (St Colmans) 56kg Michael Donoghue (Setanta) W/O 56kg Jayden Cronin (Fr Horgans) 5/0 Carson McCarthy (Rush) 59kg Leah Quinn (St Francis) 4/1 Ashling Greene (Silverbridge) 59kg Noah Gordon (Oughterard) 5/0 JJ Curtain (Treaty) 59kg Joshua Delaney (Enniscorthy) BLUE WIN RSC3 Callum O’Brien (Monkstown D) 62kg Paddy Kane (St Mary’s NR) 4/1 Dylan Conroy (Claremorris) 62kg Martin McDonagh (Santry) 3/2 Jude McLoughlin (Antrim) 65kg Cole Rooney (Banbridge) W/O 65kg Charlie Dixon (Enniscorthy) 5/0 Julius Aigbologa (Mayfield)

Boy 1 Semi Finals