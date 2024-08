National U18 Championships – New Champions Crowned

Twenty six new champions have been crowned at the culmination of the 2024 National U18 Competition at the home of Irish boxing, the National Stadium last weekend.

Results

44kg Ava McCabe (Jobstown) W/O

46kg Keely Stevens (Charlestown) beat Emily Midwinter (Rosslare)

46kg Jaiden Buckley (Enniskerry) beat Daithi Kelly (Castleblaney), 5-0

48kg Tiffany Spencer (Jobstown) beat Ciar Mackin (Bryansford), RSC1

48kg Antonio Bozkaya (East Meath) beat Alfie Jordan (Olympic L), RSC1

50kg Ide Cashell (Ballymun) W/O

51kg Scott Thompson (Spartans A) beat Aaron Keogh (Drimnagh), 5-0

52kg Aoife Dougan (Armagh) beat Carlagh Peake (Ballyhaunis), 4-1

54kg Grace Conway (Tredagh) W/O

57kg Niamh Keogh (Olympic L) beat Kelsey Langan (Ballina), 5-0

57kg Jamie Graham (Clonard A), W/O

60kg Kayleigh Whelan (Avona), W/O

60kg Martin McDonagh (Avona) beat John Harty (Portlaoise), 4-1

63kg Siofra Lawless (Four Kings) beat Mollie Ryan (St Pauls Nenagh), RSC1

63.5kg Ryan Jenkins (Olympic L) beat Louis Griffin (Portlaoise), 5-0

66kg Kayla Doyle (Whitechurch), W/O

67kg Marcus Barrett (Titans) beat Gary O’Connor (St Marys NR), 4-1

70kg Sarah Murphy (St Brigids Kildare) beat Jodie Byrne (Enniskerry), 3-2

71kg Tadhg O’Donnell (Four Kings) beat Dylan Conroy (Ratoath), 5-0

75kg Nell McLaughlin (Eagle) W/O

75kg Philip Rooney (Sacred Heart A) beat Daragh Lawlor (Brian Dillons), 3-2

80kg Padraig Corduff (St Annes) beat Johnny Sweeney (Olympic C), 4-1

86kg Shay O’Dowd (Swords) beat Emmet Nevin (Olympic L), 3-2

92+kg Adam Olaniyan (Jobstown) W/O

Previously boxed finals:

92kg Tommy Stokes (Athlone) beat Brandon McKelvie (Clonard A), 3-2

54kg Sean McCusker (Dealgan) beat Peter Mari (Nutgrove), 5-0