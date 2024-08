National U18 Championships – Entry List

Entry lists for the 2024 National U18 Competition are being published by the IABA.

The draw will take place on Tuesday, August 13th.

Entry List: Women

Weight Boxer Year Born Province Club 44kg Ava McCabe 2007 Leinster Jobstown Boxing Club 46kg Ella Joy Thompson 2007 Leinster Setanta Boxing Academy 46kg Emily Midwinter 2007 Leinster Rosslare Boxing Club 46kg Keely Stevens 2007 Connacht Charlestown Boxing Club 48kg Ciar Mackin 2006 Ulster Bryansford Boxing Club 48kg Tiffany Spencer 2006 Leinster Jobstown Boxing Club 50kg Ide Cashell 2006 Leinster Ballymun Boxing Club 52kg Aoife Dougan 2006 Ulster Armagh ABC 52kg Carlagh peake 2006 Connacht Ballyhaunis Boxing Club 52kg OLIVIA O NEIL 2006 Leinster Crumlin Boxing Club 52kg Hannah Pardy 2006 Leinster Birr Boxing Club 54kg tiegan farrelly 2007 Leinster Dunboyne Boxing Club 54kg Grace Conway 2007 Leinster Tredagh Boxing Academy 57kg Chelsea Coiley 2007 Ulster Clonard Boxing Club Belfast 57kg Niamh Keogh 2006 Leinster Olympic Boxing Club Mullingar 57kg Breanna Johnston 2006 Leinster Tredagh Boxing Academy 57kg Kelsey Langan 2007 Connacht Ballina Boxing Club 60kg Siofra kenny 2006 Leinster Curadh Boxing Club 60kg Kayleigh Whelan 2007 Leinster Avona Boxing Club 60kg Siofra Lawless 2007 Leinster Four Kings Boxing Club 63kg Mollie Ryan 2007 Munster St. Paul’s Boxing Club Nenagh 66kg Kyla Doyle 2006 Leinster Whitechurch Boxing Club 66kg Jessica Talbot 2006 Leinster Lucan Boxing Club 70kg Saoirse mc carthy 2007 Leinster St. Pappin’s Boxing Club 70kg Sarah Murphy 2007 Leinster St. Brigid’s Boxing Club Kildare 70kg Jodie byrne 2006 Leinster Enniskerry Boxing Club 70kg CAOILFHIONN GRANT MOLONEY 2007 Munster Togher Boxing Club 75kg Nessa Tabachuk 2007 Connacht Celtic Eagles Boxing Club 75kg Nell Mclaughlin 2006 Connacht Eagle Boxing Club

Entry List: Men