National Senior Cadet Championships – Friday’s Results

The first of seven days of boxing in the 2024 National Senior Cadet Championships took place at the home of Irish boxing

on Friday night. Almost 280 boxers are contesting the tournament, and between them, will box over 220 bouts.Results

52kg Padraig Walsh (Immaculata) W/O52kg Cian Carmody (Treaty) V Kian Sullivan (Conamara)52kg James Cullen (Wexford CBS) BLUE WIN RSC3 Joseph Moyles (Ballina)57kg Matthew Mooney (Rathnew) RED WIN RSC1 Dylan Bradley (St Matthews)57kg Lorcan Clancy (Rathfriland) 5/0 Jack Curtis (St Michaels Athy)57kg Calum Sherwin (Edenmore) 5/0 Corey McGrane (Monkstown D)57kg Sean Donovan (De Courcey) W/O57kg Jimmy O’Reilly (St Munchins) 1/4 Brian Anderson (Twin Towns)57kg Seanie Drew (Donore) 2/3 Mikey Faulkner (St Munchins)57kg Callum Lysaght (Riverstown) RED WIN RSC3 Gerry Berry (Cherry Orchard)57kg Darragh O’Neill (West End) W/)57kg Brayden Davies (Golden Cobra) 5/0 Jamie Crowley (Midleton)57kg Jonah Dunne (St Michaels NR) 0/5 Cian Cooney (Wexford CBS)60kg Damien O’Driscoll (Golden GlovesM) 1/4 Rubin Fitzgerald (Corinthians)60kg Blake Kenna (Santry) 0/5 Luke Finan (Gateway)60kg Sean Maughan (Ballina) 1/4 Thomas Curran (Treaty)60kg Brandon Williams (Jobstown) 5/0 Jack Barron (St Michaels NR)60kg David Tennyson (Derryveagh) 5/0 Andrew Duggan (Dungarvan)

nd

70kg Cathal Myers (Sligo City) 5/0 Kaylym Paisley (Ballybrack)70kg Evan Moore (St Conleths) 2/3 Joe Ritchie (St John Bosco A)70kg Rati Abuladze (Togher) 5/0 Karwan Palini (Westside)70kg Jim Mongans (Rathkeale) W/O70kg Danny Mahon (Fr Flanagans) 3/2 Conan Kearney (St Bridgets U)70kg Kissington Parks (Dunboyne) W/O70kg Jason Whelan (Docklands) 5/0 Eoin Kennedy (Gorey)70kg Joe Cunningham (St Josephs U) 5/0 Jack Liddy (Ennis)

Series Prelims