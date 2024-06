National Junior Cadet Championships – 36 Champions Crowned

36 2024 National Junior Cadet Champions were crowned at the National Stadium, Dublin on Saturday, following 3 week long tournament in which over 200 boxers participated.

Final Results

31kg Pat John Nevin (Mullingar Elite) beat Oscar Mordarski (Sacre Coeur), 5-0 33kg Kyia Ledwidge (St Pappins) W/O 33kg Tomas Carroll (Setanta) beat Callum Brennan (Mulhuddart), 5-0 36kg Danielle Smithers (Swords) beat Ella Conway (Ratoath), 3-2 36kg Isaac Ireland (Banbridge) beat Pat Stokes (Olympic L), 3-2 38kg Kayla Harris (St Monicas) beat Lily Reel (Dealgan), 3-2 38kg Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Ryan Seery (Glasnevin), 5-0 40kg Alanna Berry (Crumlin) beat Ellie Curtain Murray (Golden Gloves), 5-0 40kg Rylee Finn (St Nicholas) beat Michael Patrick Nevin (Olympic C), 5-0 42kg Kenia Prado (Glasnevin) beat Mya Gethins (Ballinacarrow), 5-0 42kg Emmet Shields (Glasnevin) beat Harry Hassan (St John Bosco A), 4-1 44kg Alannah Murphy (Crumlin) beat Daisy Kiernan (Dealgan), 4-1 44kg Sean Kelly (Sacre Coeur) beat James Feeney (Gilford), 5-0 46kg Aleigha Murphy (Crumlin) beat Nina O’Toole (Ballybrack), 5-0 46kg Jack Jones (Sacred Heart D) beat Alex Pepper (Baldoyle), 3-2 48kg Maggie McDonagh (Mullingar Elite) beat Lucy Prentice (Phoenix), 5-0 48kg Christy Joyce (Olympic L) beat TJ Peake (Ballyhaunis), 5-0 50kg Francis Maughan (Olympic C) beat John Conway (Glengormley), 5-0 51kg Ella Archbold (Ballybrack) beat Akvile Siupieniute (Spartacus), 5-0 52kg Connor Lowry (East Down) beat Eddie McBride (Dunfanaghy), 5-0 54kg Vanessa Doyle (Templemore) beat Kayla Nevin (Olympic L), 4-1 54kg Tadhg Brennan (Baldoyle) beat Oisin Goff (Sacre Coeur), 3-2 57kg Ruth Dossen (Olympic C) W/O 57kg Michael Mullaney (Claremorris) beat Michael Donoghue (Setanta), 5-0 60kg Roisin Hegarty (Illies GG) beat Olivia Farrell (St Brigids L), 3-2 60kg Ruairi Walker (St John Bosco A) beat Callum O’Brien (Monkstown D), RSC2 63kg Jamie Jacob (Kilcullen) beat Jude McLaughlin (Antrim BC), 4-1 64kg Robin O’Reilly (Monkstown D) W/O 66kg Charlie Dixon (Enniscorthy) beat Matthew Cruz Maguire (Holy Family), 5-0 70kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) W/O 70kg Dominic Barrett (Titans) beat Callum Binks (Rathfriland), 4-1 70+kg Kim Chrystal (Palmerstown) W/O 80kg Noel Martin (West End) beat Daniel McNicholas (Swinford), 5-0 90kg Michael J McDonagh (Tredagh) beat Edmond Commins (Callan), 5-0 90+kg Amaze Olaniyan (Jobstown) W/O 90+kg Isaac Flannery (Ballinrobe) W/O

One final was boxed on Friday, June 14th:

75kg Ethan Duffy (Aglish) beat David Mongan (St Munchins), 5-