FINAL RESULTS – National BG4 Championships

36 champions were crowned after the conclusion of the 2025 National BG4 champions on Friday night.

Semi Final

55kg G4 Venessa Doyle (Templemore) beat Emma Rattigan (Aglish), 5-0

66kg J2 Conan Kearney (St. Bridget’s Ulster) beat Des Sweeney (Olympic Galway), 3-2

Final

33kg Eli Crosse (Kilfenora) W/O

35kg Lucy Dunne (Glin) W/O

36kg William Delaney (Urlingford) beat Liam Weatherall (St Joseph’s U), 4-1

37kg Danielle Smithers (Swords) W/O

39kg Kayla Harris (St Monicas) W/O

39kg Joseph McParland (St Monicas) beat Harry Reddington (Cherry Orchard), 4-1

42kg Zach Kenny (Elite Cork) beat Pat Stokes (Olympic L), 3-2

43kg Alanna Barry (Donore) W/O

44kg Joshua Cairns (Oakleaf) beat Michael Nevin (Olympic Galway), 3-2

45kg Lacey Shaughnessy (Monivea) beat Emily Kavanagh (Unit 3), 5-0

46kg Martin Nevin (Mullingar Shuffler) beat Zach O’Sullivan (Mayfield), 5-0

47kg Zoey Howley (Swinford) beat Carrie Ann Payne (Saviours Crystal), 3-2

48kg Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Kane Bacon (Saints), 5-0

49kg Alanna Murphy (Ballybrack) W/O

50kg Martin Donovan (Treaty) beat Se O’Neill (St Canices), 5-0

51kg Aleigha Murphy (Ballybrack) beat Kirstie Gilligan (Ennis), 5-0

52kg Christy Joyce (Olympic Mullingar) beat Tadhg O’Neill (St Francis), 4-1

53kg Ella Archbold (Ballybrack) W/O

54kg Oisin Goff (Sacre Coeur) beat Owen Lawrence (Ballybough), 5-0

57kg Chloe Coyle (Golden Gloves Mayo) beat Aoife Lennon (Dealgan), 5-0

57kg Anthony Lawrence (Ballybough) beat Conor Hennessy (St Colmans), 3-2

59kg Ruth Dossen (Olympic Galway) beat Alison McGrath (Ennis), RSC1

60kg Paddy Nevin (Elite Mullingar) beat Martin Mongans (Rathkeale), 3-2

61kg Olivia Farrell (St Brigid’s Edenderry) beat Kayleigh Ledwidge (St Pappins), 5-0

63kg Michael Mullaney (Claremorris) beat Jude McLaughlin (Antrim), 5-0

66kg Abbey Murray (Northside) beat Robin O’Reilly (Monkstown Dublin), RSC1

66kg Tadhg Brennan (Baldoyle) beat Sean Hughes (Skerries), 5-0

70kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) beat Amber Umer (St Brigid’s Kildare), RSC1

70kg Callum Binks (Rathfriland) beat Cole Rooney (Gilford), 4-1

72kg Amy McDonagh (Castlerea) W/O

75kg Dominick Barrett (Titans) W/O

80kg Jay Simpson (Ormeau Road) beat Ethan Duffy (Aglish), 5-0

85kg Drew Byrne (Donor) W/O

91kg Garoid Monaghan (Immaculata) W/O

91+kg Michael J McDonagh (Tredagh) W/O

102kg Oisin Tierney (Galbally) W/O

107kg Dominik Malecki (Ballyduff) W/O

J1 41kg Kaiden McKenna (Castleblaney) beat Emma O’Gorman (Tredagh), 5-0

J2 52kg Mary Furlong (Na Fianna) beat Kayleigh Byrne (Gorey), 5-0