DAY ONE RESULTS – National U17 Championships

Preliminaries

57kg   Kalib Walshe (Wexford CBS) W/O

57kg   Davey Nevin (Mullingar Shuffler) beat Patrick Brady (East Meath), 5-0

63kg   Padraig Walsh (Immaculata) W/O

66kg   Niall O’Driscoll (Muskerry) W/O

66kg   Phoenix Kenny (Baldoyle) beat Martin O’Donnell (Charleville), 5-0

66kg   Jude McLaughlin (Antrim) beat Patrick Ward (Olympic C), 5-0

66kg   Fabian Berko (Portlaoise) beat Rubin Fitzgerald (Corinthians), 5-0

66kg   Non-contest.

66kg   Abdul Ogunse (St Brigids Edenderry) beat Cayden Cummings (Cookstown), 4-1

66kg   Darren O’Toole (Jobstown) beat Darragh Ryan (Drimnagh), 3-2

75kg   Joe Ritchie (St John Bosco) beat Dylan O’Donovan (The Glen), RSC1

75kg   Patrick Saunders (Immaculata) beat Daniel Marchuk (St Brigids Edenderry), 5-0

Quarter Finals

42kg   Jude Reilly (Immaculata) beat Aiden Moore (Dealgan), 5-0

42kg   James Walsh (Ballybrack) beat Darragh Cunningham (Dealgan), 5-0

46kg   Donnacha Beagan (Sean Dorans) beat Zach Kenny (Elite Cork), 3-2

46kg   Joshua Cairns (Oakleaf) beat Mark Harte (Carrickmore), 3-2

46kg   Non-contest.

46kg   Pat J Stokes (Mullingar Shuffler) beat Oscar McFadden (Holy Trinity), 5-0

54kg   Conan McSorley (Two Castles) beat Blair Kirk (Killyman), 5-0

54kg   Jack Cahill (Portlaoise) beat Jack O’Laoghaire (Muskerry), 4-1

54kg   Jason Nowamagbe (Holy Family) W/O

54kg   Michael McDonagh (Avona) beat Jason McDonagh (Galway), 5-0

