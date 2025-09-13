DAY ONE RESULTS – National U17 Championships
Preliminaries
57kg Kalib Walshe (Wexford CBS) W/O
57kg Davey Nevin (Mullingar Shuffler) beat Patrick Brady (East Meath), 5-0
63kg Padraig Walsh (Immaculata) W/O
66kg Niall O’Driscoll (Muskerry) W/O
66kg Phoenix Kenny (Baldoyle) beat Martin O’Donnell (Charleville), 5-0
66kg Jude McLaughlin (Antrim) beat Patrick Ward (Olympic C), 5-0
66kg Fabian Berko (Portlaoise) beat Rubin Fitzgerald (Corinthians), 5-0
66kg Non-contest.
66kg Abdul Ogunse (St Brigids Edenderry) beat Cayden Cummings (Cookstown), 4-1
66kg Darren O’Toole (Jobstown) beat Darragh Ryan (Drimnagh), 3-2
75kg Joe Ritchie (St John Bosco) beat Dylan O’Donovan (The Glen), RSC1
75kg Patrick Saunders (Immaculata) beat Daniel Marchuk (St Brigids Edenderry), 5-0
Quarter Finals
42kg Jude Reilly (Immaculata) beat Aiden Moore (Dealgan), 5-0
42kg James Walsh (Ballybrack) beat Darragh Cunningham (Dealgan), 5-0
46kg Donnacha Beagan (Sean Dorans) beat Zach Kenny (Elite Cork), 3-2
46kg Joshua Cairns (Oakleaf) beat Mark Harte (Carrickmore), 3-2
46kg Non-contest.
46kg Pat J Stokes (Mullingar Shuffler) beat Oscar McFadden (Holy Trinity), 5-0
54kg Conan McSorley (Two Castles) beat Blair Kirk (Killyman), 5-0
54kg Jack Cahill (Portlaoise) beat Jack O’Laoghaire (Muskerry), 4-1
54kg Jason Nowamagbe (Holy Family) W/O
54kg Michael McDonagh (Avona) beat Jason McDonagh (Galway), 5-0