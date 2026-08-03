AmateurHeadline NewsLatestNews

Champions Crowned – National U15 Championship Final Results

irishboxing

2026 National U15 Championship Final Results

36kg      Caoimhe Smyth (Banbridge) W/O

36kg      David Mahoney (Crumlin) beat Cahir Mullin (Cookstown), 5-0     

38kg      Rosetta Conroy (Ballybrack) beat Madalina Zagoradini (St Joseph’s L), 3-2

38kg      Rua Clinton (Holy Family  beat Shea Hurst (Sacred Heart U), 4-1

40kg      Aine Marrinan (Nutgrove)  Beat Sarah Lilly Byrne (Swords), 5-0

40kg      Blake Fegan (Jobstown) beat Jonathan McDonagh (Avona), 5-0

42kg      Cara Evans (East Meath) beat Amy O’Shaughnessy (Rathnew), 5-0

42kg      Andrew Nugent (Olympic C) beat Reuben Stevenson (St Pauls A, 5-0

44kg      Ava Mulhall (Jobstown) beat Aoife Gillespie (Twin Towns), 4-1

44kg      Rian Brannigan (Swords) beat Lorcan McGuinness (Tredagh), 5-0

46kg      Rosaletta Casey (Portlaoise) beat Emma Crowley (St Marthas), RSC3

46kg      Edward Ward (Olympic C) beat Martin McDonagh (St Francis), 4-1

48kg      Amy Joyce (Olympic L) beat Leah Bannon (Ballinamore), 5-0

48kg      Mickey Joe Joyce (Punishers) beat Luke Saunders (St John Bosco A), 4-1

50kg      Leah Cairns (Golden Gloves) beat Emmie Jacob (Paulstown), RSC2

50kg      Pa Casey (Casey’s) beat Danny McHugh (Sacre Coeur), RSC2

52kg      Layla Ayres (St Brigids Edenderry) beat Enya Logue (Annagary), 5-0             

52kg      Youseff Shams (Cherry Orchard) beat Eddie Lawrence (Holy Family L), 5-0

54kg      Alicia Ennis (St Brigids Edenderry) beat Sieanna O’Herron (Rochfordbridge), 4-1

54kg      Martin Nevin (Olympic C) beat Michael O’Reilly (Togher), 5-0

57kg      Leticija Teinere (Rathkeale) W/O

57kg      Seb Mooney (Monkstown D) beat Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare), 5-0

60kg      Annalise O’Reilly (Paulstown) beat Katelynn O’Donnell (Dungloe), 4-1

60kg      Paddy Heneghan (Claremorris) beat Alex Prentice (Banbridge), 4-1

63kg      Sophie Finnerty (Celtic Eagles) W/O

63kg      Bobby Boylan (Edenmore) beat Harley Tyrell (Ballymun), 3-2

66kg      Cora Ni Chathain (Conamara) beat Ella Staunton (Swinford), 5-0

66kg      Leon Cranley (Monkstown D) beat JP Joyce (Athlone), 5-0

70kg      Sophie Potter (Gateway) beat Lucy Doyle (Paulstown), 5-0

70kg      Jake Downey (Four Kings) beat Rhylan Reddington (Cherry Orchard), 4-1

75kg      Sophie Cronin (St Francis) W/O

75kg      Romeo Barrett (Titans) W/O

80kg      Leo Laverty (Star of the Sea) W/O

80+kg    Tegan McCarron (Carrigart) W/O

90kg      Simon McGinley (Dealgan) W/O

90+kg    Cian Leddy (Olympic L)   W/O

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

VIDEO: Brilliant Gavin -v- Eggington Promo

Joe O'Neill

Stars of the future meet Ireland’s boxing Olympians of 2024

Chris McNulty

Southpaw switch no problem for Pierce O’Leary

Joe O'Neill
x