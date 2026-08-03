Champions Crowned – National U15 Championship Final Results
2026 National U15 Championship Final Results
36kg Caoimhe Smyth (Banbridge) W/O
36kg David Mahoney (Crumlin) beat Cahir Mullin (Cookstown), 5-0
38kg Rosetta Conroy (Ballybrack) beat Madalina Zagoradini (St Joseph’s L), 3-2
38kg Rua Clinton (Holy Family beat Shea Hurst (Sacred Heart U), 4-1
40kg Aine Marrinan (Nutgrove) Beat Sarah Lilly Byrne (Swords), 5-0
40kg Blake Fegan (Jobstown) beat Jonathan McDonagh (Avona), 5-0
42kg Cara Evans (East Meath) beat Amy O’Shaughnessy (Rathnew), 5-0
42kg Andrew Nugent (Olympic C) beat Reuben Stevenson (St Pauls A, 5-0
44kg Ava Mulhall (Jobstown) beat Aoife Gillespie (Twin Towns), 4-1
44kg Rian Brannigan (Swords) beat Lorcan McGuinness (Tredagh), 5-0
46kg Rosaletta Casey (Portlaoise) beat Emma Crowley (St Marthas), RSC3
46kg Edward Ward (Olympic C) beat Martin McDonagh (St Francis), 4-1
48kg Amy Joyce (Olympic L) beat Leah Bannon (Ballinamore), 5-0
48kg Mickey Joe Joyce (Punishers) beat Luke Saunders (St John Bosco A), 4-1
50kg Leah Cairns (Golden Gloves) beat Emmie Jacob (Paulstown), RSC2
50kg Pa Casey (Casey’s) beat Danny McHugh (Sacre Coeur), RSC2
52kg Layla Ayres (St Brigids Edenderry) beat Enya Logue (Annagary), 5-0
52kg Youseff Shams (Cherry Orchard) beat Eddie Lawrence (Holy Family L), 5-0
54kg Alicia Ennis (St Brigids Edenderry) beat Sieanna O’Herron (Rochfordbridge), 4-1
54kg Martin Nevin (Olympic C) beat Michael O’Reilly (Togher), 5-0
57kg Leticija Teinere (Rathkeale) W/O
57kg Seb Mooney (Monkstown D) beat Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare), 5-0
60kg Annalise O’Reilly (Paulstown) beat Katelynn O’Donnell (Dungloe), 4-1
60kg Paddy Heneghan (Claremorris) beat Alex Prentice (Banbridge), 4-1
63kg Sophie Finnerty (Celtic Eagles) W/O
63kg Bobby Boylan (Edenmore) beat Harley Tyrell (Ballymun), 3-2
66kg Cora Ni Chathain (Conamara) beat Ella Staunton (Swinford), 5-0
66kg Leon Cranley (Monkstown D) beat JP Joyce (Athlone), 5-0
70kg Sophie Potter (Gateway) beat Lucy Doyle (Paulstown), 5-0
70kg Jake Downey (Four Kings) beat Rhylan Reddington (Cherry Orchard), 4-1
75kg Sophie Cronin (St Francis) W/O
75kg Romeo Barrett (Titans) W/O
80kg Leo Laverty (Star of the Sea) W/O
80+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O
90kg Simon McGinley (Dealgan) W/O
90+kg Cian Leddy (Olympic L) W/O