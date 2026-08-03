Champions Crowned – 2026 National U17 Championship Final Results
2026 National U17 Championship Final Results
40kg Lilly Dunne (Edenmore) W/O
40kg Isaac Ireland (Banbridge) beat Thomas Carroll (Setanta), 3-0
42kg Danielle Smithers (Swords) W/O
42kg Zac Foster (Enler) beat Harry Reddington (Cherry Orchard), 3-2
44kg Diana Hutchinson (Tipperary Town) beat Heidi Carolan (East Meath), 5-0
44kg Cody Byrne (St Abbans/Kilmyshall) beat Paul Casey (Portlaoise), 5-0
46kg Ellie May Fetherston (Mulhuddart) beat Ava Hartford (Ballyboughal), 4-1
46kg Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Jake Deegan (Ratoath), 5-0
48kg Macie O’Connor (Cabra) beat Lexi King (Setanta) , 5-0
48kg Rylee Finn (St Nicholas) beat Joe McParland (St Monicas), 5-0
50kg Lucie Prentice (Banbridge) beat Hollie Abernethy (Dealgan), 3-2
50kg Pat Stokes (Mullingar Shuffler) beat Joshua Cairns (Oakleaf), 3-2
52kg Maisie Flanagan (Muckno) beat Amy McManus (St Pats Newry), 5-0
52kg Martin Nevin (Mullingar Shufflers) beat Aodh Carlyle (Golden Cobra), 5-0
54kg Saoirse Donnelly (Setanta) beat Nikita McDonagh (Claremorris), 5-0
54kg Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall beat Emmet Shields (Glasnevin), 5-0
57kg Daisy Kieran (Dealgan) beat Vanessa Doyle (Portlaoise), 3-2
57kg Martin Donovan (Treaty) beat Patrick Hourican (Sean Dorans), 5-0
60kg Bernadette Delaney (Tipperary Town) beat Decosta Gillen (Corpus Christi), 5-0
60kg Christy Joyce (Olympic Mullingar) beat Bernie McDonagh (Galway), 4-1
63kg Maicey Field (Baldoyle) beat Emma Rattigan (Aglish), RSC2
63kg John Delaney (Urlingford) beat Mason Harris (Swords), RSC3
66kg Robin O’Reilly (Monkstown D) W/O
66kg Sean Collins (Baldoyle) beat William O’Reilly (Camac), 3-2
70kg Paddy Nevin (Mullingar Elite) beat Michael Mullaney (Claremorris), 3-2
75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) beat Daniel Lambagiu (St Michaels Athy), 3-2
80kg Charlie Dixon (Enniscorthy) beat Dominick Barrett (Titans), 3-2
90kg Conor Carley (Enniscorthy) W/O
90+kg Andri Derkach (Letterkenny) beat Patrick Mongan (Esker), RSC3