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Champions Crowned – 2026 National U17 Championship Final Results

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2026 National U17 Championship Final Results

40kg      Lilly Dunne (Edenmore) W/O

40kg      Isaac Ireland (Banbridge) beat Thomas Carroll (Setanta), 3-0

42kg      Danielle Smithers (Swords) W/O

42kg      Zac Foster (Enler) beat Harry Reddington (Cherry Orchard), 3-2

44kg      Diana Hutchinson (Tipperary Town) beat Heidi Carolan (East Meath), 5-0

44kg      Cody Byrne (St Abbans/Kilmyshall) beat Paul Casey (Portlaoise), 5-0

46kg      Ellie May Fetherston (Mulhuddart) beat Ava Hartford (Ballyboughal), 4-1

46kg      Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Jake Deegan (Ratoath), 5-0

48kg      Macie O’Connor (Cabra) beat Lexi King (Setanta) , 5-0

48kg      Rylee Finn (St Nicholas) beat Joe McParland (St Monicas), 5-0

50kg      Lucie Prentice (Banbridge) beat Hollie Abernethy (Dealgan), 3-2

50kg      Pat Stokes (Mullingar Shuffler) beat Joshua Cairns (Oakleaf), 3-2

52kg      Maisie Flanagan (Muckno) beat Amy McManus (St Pats Newry), 5-0

52kg      Martin Nevin (Mullingar Shufflers) beat Aodh Carlyle (Golden Cobra), 5-0

54kg      Saoirse Donnelly (Setanta)  beat Nikita McDonagh (Claremorris), 5-0

54kg      Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall  beat Emmet Shields (Glasnevin), 5-0

57kg      Daisy Kieran (Dealgan) beat Vanessa Doyle (Portlaoise), 3-2

57kg      Martin Donovan (Treaty) beat Patrick Hourican (Sean Dorans), 5-0

60kg      Bernadette Delaney (Tipperary Town) beat Decosta Gillen (Corpus Christi), 5-0

60kg      Christy Joyce (Olympic Mullingar) beat Bernie McDonagh (Galway), 4-1

63kg      Maicey Field (Baldoyle) beat Emma Rattigan (Aglish), RSC2

63kg      John Delaney (Urlingford) beat Mason Harris (Swords), RSC3

66kg      Robin O’Reilly (Monkstown D)  W/O

66kg      Sean Collins (Baldoyle) beat William O’Reilly (Camac), 3-2

70kg      Paddy Nevin (Mullingar Elite) beat Michael Mullaney (Claremorris), 3-2

75kg      Thomas O’Reilly (Portlaoise) beat Daniel Lambagiu (St Michaels Athy), 3-2

80kg      Charlie Dixon (Enniscorthy) beat Dominick Barrett (Titans), 3-2

90kg      Conor Carley (Enniscorthy) W/O

90+kg    Andri Derkach (Letterkenny) beat Patrick Mongan (Esker), RSC3

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