U15 and U17 Four Nations Selects

Two of the Ireland teams to contest this summer’s Four Nations have been named.The tournament will take place at Ravenscraig Regional Sports Facility, Motherwell, Scotland from Thursday 11th June to Sunday 14th June 2026. It will include boxers at all age categories from Schools to Elite, representing Ireland, Scotland, England and Wales.Boxing Ireland President, Anto Donnelly, is Head of Delegation, while the Overall Team Manager is Anna Moore, of St. Francis BC, Limerick. Each team will have it’s own dedicated Team Manager and Coaching Staff.Team Ireland U1540kg Sarah Lily Byrne, Swords BC, Dublin40kg Andrew Nugent, Olympic BC, Westmeath42kg Shantelle McCrudden, Loughglynn BC, Roscommon42kg Evan Prunty, Swords BC, Dublin44kg Ava Grace Mulhall, Jobstown BC, Dublin44kg Edward C. Ward, Olympic BC Galway46kg Rosaletta Casey, Portlaoise BC, Laois46kg Cameron Moran, St. Michael’s Athy48kg Amy Joyce, Olympic BC, Westmeath48kg Youssel Shams, Cherry Orchard BC, Dublin50kg Leah Cairns, Golden Gloves BC, Cork50kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry52kg Michael O’Reilly-Thornhill, Togher BC, Cork54kg Sienna O’Herron, Rochfortbridge BC, Westmeath54kg John Paul Ward, Olympic BC Galway57kg Patrick McDonagh, Cherry Orchard BC, Dublin57kg Roisin Sheerin, Swinford BC, Mayo60kg Julie Keenan, Cabra BC, Dublin60kg Luke McKenna, Marble City BC, Kilkenny63kg Zac Carville, Canal BC, Antrim63kg Nadia Maj, Sacre Coeur BC, Wexford66kg Mikey Faulkner, Rathkeale BC, Limerick66kg Cora Keane, Conamara BC, Galway70kg Daniel Fitzgerald, Mayfield BC, Cork.70kg Sophie Willis Potter, Gateway BC, Sligo75kg Ryan Murphy, Mayfield BC, Sligo80kg Gavin O’Gara, BallaghaderreenTeam Manager: Gabe Connelly, Monivea BC, GalwayCoaches: Aoife Hennigan of Swinford BC, Mayo and John Coffey of Sliabh Luachra BC, Kerry.Team Ireland U1742kg Danielle Smithers, Swords BC, Dublin42kg Harry Reddington, Cherry Orchard BC Dublin44kg Ella Conway, Ratoath BC, Meath44kg Ronan Charles, Elite BC, Mullingar46kg Lacey Shaughnessy, Monivea BC, Galway46kg Rylee Finn, St. Nicholas BC, Tipperary48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin48kg Pat Stokes, Mullingar Shuffler BC50kg Lucie Prentice, Banbridge BC50kg Joshua Cairns, Oakleaf BC, Derry52kg Maisie Una Flanagan, Muckno BC52kg Martin Nevin, Mullingar Shuffler BC54kg Daisy Kieran, Dealgan BC Louth54kg Sean Kelly, St. Abban’s/Kilmyshall BC, Wexford57kg Ellis O’Donnell, Dungloe BC, Donegal57kg Martin Donovan, Treaty BC, Limerick60kg Maicey Lee Field, Baldoyle BC, Dublin60kg Jayden Wall, Sacred Heart BC63kg Rhilee-May Murphy-Cox, Gateway BC, Sligo63kg Cathal Conlon, Ballyhaunis BC, Mayo66kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal66kg Eddie Sweeney, Galway BC70kg Aaliyah Doherty, Santry BC, Dublin70kg Patrick Nevin, Elite BC, Mullingar75kg Tadhg Brennan Tansey, Avona BC, Dublin80kg Dominick Barrett, Titans BC, GalwayTeam Manager: Shirley Kenny, Curadh BC, WicklowCoaches: Ken Moore St. Francis BC, Limerick; Gus Farrell Monivea BC, Galway; Damien Flood, Cabra BC, Dublin
The composition of the Team Ireland U19 team will be confirmed after the conclusion of the 2026 National U19 Championships. The team will be managed by Bernadette Curran of St. John Bosco, Newry. The coaching team will include Ralph McKay of St. Paul’s, Antrim and Garry Kehoe of Marble City BC, Kilkenny.