Today’s National Boy/Girl 4 Championship

A host of champions will be crowned at the National Boy/Girl 4 Championships in Dublin’s National Stadium today.

SEMI FINALS

70kg John Ward (Monivea) V Shaun Doohan (Dunfanaghy)

75kg Callum Barrett (Olympic C) V Senan Kennedy (Cabra)

FINALS

29kg Kai Duggan (Ratoath) W/O

33kg Dean O’Toole (Neilstown) W/O

37kg Cara Weatherall (St Pauls A) V Kaiden McKenna (Castleblaney)

39kg Louise Joyce (Olympic L) W/O

39kg Conal Dunlop (St Pauls A) V Nicholas O’ Rourke (St Marys NR)

41kg Sarah Johnson (Marble City) V Carly Voyle (Immaculata)

42kg Taylor Parke (Raphoe) V Mikey McDonagh (Avona)

43kg Skye Leigh Haighton (Evolution) V Carley O’Herron (Rochfordbridge)

44kg Jamie Kelleher (Glen) V Kristian Jubani (Crumlin)

45kg Holly Dineen (Muskerry) V Emilia Konieczka (Castlerea)

46kg Gary McComb (Midland) V Lee Largey Snodden (Immaculata)

47kg Ruby Walsh (East Meath) V Abbey Murray ((Muskerry)

48kg Tyler Waldron (Castlerea) V Daire McGuinness (St Monicas)

49kg Paige Nickles (Banbridge) V Sonia Vilku (St Pappins)

50kg Kalib Walsh (Wexford CBS) V Frank Regan (Immaculata)

51kg Sophie Lawlor (Wexford CBS) V Layla Kelly (Baldoyle)

52kg Padraig Walsh (Immaculata) V John Nevin (Olympic C)

53kg Layla Roche (Donore) V Keelyn O’Flynn (St Colmans)

54kg Jason Donoghue (Olympic Mullingar) V Lucas McIvor (Oakleaf)

55kg Clare Crowley (St Marthas) W/O

57kg Kate Moyles (Ardagh Crossmolina) V Sophie Davidson (Esker)

57kg Bernie McDonagh (Galway) V James Rooney (Immaculata)

59kg Kayla O’Connell (Sliabh Luachra) V Wikitoria Siemizowska (St Brigids L)

60kg Darren O’Toole (Enniskerry) V Christopher Doyle (Templemore)

61kg Isabella Hawkins (St Nicholas) W/O

63kg Clara Murphy (Sean McDermott) V Kaysie Joyce (Clonmel)

63kg Cayden Cummings (Cookstown) V Kailem Kelly (Baldoyle)

66kg Emily Mizutavicuite (St Brigids L) W/O

66kg Shane Duke (Dukes) V Martin Sweeney (Galway)

68kg Ella Leonard (Monivea) V Cassie Henderson (Phoenix A)

70kg Ava Lannon (Dungarvan) V Grace Bailey (Castlebar)

72kg Laura Ward (Drumsna) W/O

75kg Carly Norris (Santry) V Bethany Ward (Ballyhaunis)

75+k Cameron Oliva (Castlerea) W/O

80kg William Heaphy (Golden Gloves) W/O

85kg Oisin Donoghue (Athlone) V Martin McDonagh (Ballymun)

91+kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) V W/O

112kg Tony Davitt (Achill) W/O