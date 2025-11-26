Seven Irish Boxers in European Medal Action Today
Seven Irish boxers are in European medal action on a busy Thursday at the Continental U23 competition.
Natalia Fascizewska, Roy Colgan and Louis Rooney all look to step onto the podium at their respective weights, while Cliona D’Arcy, Tiffany Spencer, Ava Henry and Rebecca Kavanagh attempt to swap bronze for silver.
57kg Natalia Fascizewska is first-up of the team – she boxes for a medal in Bout 4 of Ring A’s Afternoon Session against Gabriella Weerheim of the Netherlands.
65kg Ava Henry contests her semi final against Kayla Allen of England in the opening bout of Ring A’s Evening Session. 80+kg Cliona D’Arcy is in semi-final action 5 bouts later, in Bout 6 Turkey’s Türkmen Hikmetgul. 65kg Roy Colgan boxes for a medal in a quarter final in Bout 9, against Ukraine’s Artur Kuzmenko.
In the first bout of Ring B’s Afternoon Session, 48kg Tiffany Spencer contests her semi final against Yalgettekin Nurselen. In Bout 6 of the same ring and session, 60kg Rebecca Kavanagh boxes to step up the podium against Ukraine’s Tetiana Dovhal. And in Bout 10, 50kg Louis Rooney contests his quarter final against Oyan Nurullah of Turkey.
Team Ireland
48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin
51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly
54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath
57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo
60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin
65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway
50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast
55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath
60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath
65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin
70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin
75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin
80kg James Whelan, Dublin Docklands BC
85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin
90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down
Support Staff
Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey
Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)
Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley
Athlete Support: Aidan Walsh
R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)