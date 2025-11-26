Seven Irish Boxers in European Medal Action Today

Seven Irish boxers are in European medal action on a busy Thursday at the Continental U23 competition.

Natalia Fascizewska, Roy Colgan and Louis Rooney all look to step onto the podium at their respective weights, while Cliona D’Arcy, Tiffany Spencer, Ava Henry and Rebecca Kavanagh attempt to swap bronze for silver.

57kg Natalia Fascizewska is first-up of the team – she boxes for a medal in Bout 4 of Ring A’s Afternoon Session against Gabriella Weerheim of the Netherlands.

65kg Ava Henry contests her semi final against Kayla Allen of England in the opening bout of Ring A’s Evening Session. 80+kg Cliona D’Arcy is in semi-final action 5 bouts later, in Bout 6 Turkey’s Türkmen Hikmetgul. 65kg Roy Colgan boxes for a medal in a quarter final in Bout 9, against Ukraine’s Artur Kuzmenko.

In the first bout of Ring B’s Afternoon Session, 48kg Tiffany Spencer contests her semi final against Yalgettekin Nurselen. In Bout 6 of the same ring and session, 60kg Rebecca Kavanagh boxes to step up the podium against Ukraine’s Tetiana Dovhal. And in Bout 10, 50kg Louis Rooney contests his quarter final against Oyan Nurullah of Turkey.

Team Ireland

48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin

51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly

54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath

57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo

60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin

65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway

50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast

55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath

60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath

65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin

70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin

75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin

80kg James Whelan, Dublin Docklands BC

85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin

90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down

Support Staff

Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey

Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)

Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley

Athlete Support: Aidan Walsh

R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)