59 bouts were decided at the National Stadium yesterday, on the second day of boxing in the 2025 National BG 1, 2 & 3 Championships.

Provisional programmes for April 25th and 26th are available here

Results: Boy/Girl 3 Quarter Finals

B1 43kg Micky Ward (Olympic C) beat Shay Devlin (St Bridgets U), 5-0

35kg Adam Quinn (Camlough) W/O

37kg Roman Verhoeven (Monkstown D) beat Patrick Moorehouse (Rathnew), 3-2

41.5kg James Byrne (Na Fianna) beat Martin G Maughan (St Matthews), 5-0

41.5kg Sean O’Sullivan (Elite M) beat Ryan Glackin (St Bridgets U), 5-0

41.5kg Anthony Considine (Glengormley) beat Charlie Corcoran (Titans), 3-2

43kg Brandan O’Brien (Setanta) beat Thomas McDonagh (Carrickmore), 5-0

44.5kg Conor McFadden (Dunfanaghy) beat Conor Gargan (Oliver Plunkett), 5-0

44.5kg William Delaney (Olympic C) beat Johnathon Brothers (Togher), 5-0

45kg Diana Hutchinson (Tipperary Town) beat Lauren Smith (St Monicas), 4-1

45kg Ava Harford (Phoenix) beat Sophie Fortune (Enniscorthy BA), 4-1

46kg Jerry McCann (Corpus Christi A) beat John Francis Barrett (Olympic C), 5-0

46kg Cian White (St Abbans/Kilmyshall) beat Jake Cowan (Dukes), 5-0

47kg Macie O’Connor (Cabra) beat Cassie Lynch (Illies GG), 5-0

48kg Franky Mooney (Banbridge) beat James McGauley (Oughterard), 5-0

48kg Jack O’Donnell (Charleville) beat Aaron McCusker (Camlough), 5-0

50kg Preston Creighton (Evolution) beat Finn Martin (Oughterard), 4-1

52kg Adrian Close (Ledley Hall) beat Jake Cantwell (Marble City), RSC1

52kg Malachy Nugent (Armagh) beat Jude Kelly (Baldoyle), RSC1

52kg Alfie Swift (St Pauls M) beat James Long (Ballina), 5-0

53kg Phoebe Clarke (Armagh) beat Zara Waldron (Castlerea), 5-0

54kg Mason Harris (Baldoyle) beat Conan McLaughlin (Dukes), 5-0

54kg Kieran McDonagh (Olympic C) beat Rhys Crowley (Northside), 5-0

56kg Shea Murney (GG Kilkeel) beat Michael Dogilevice (Sacre Coeur), 5-0

56kg Jayden Wall (Sacred Heart D) W/O

56kg Oliver McDonagh (Titans) beat JP Harper (Dealgan), 5-0

59kg Rhilee May Cox (Gateway) W/O

59kg Keelan Thormy (Sacred Heart D) beat Jake Waters (Fr Horgans), 5-0

59kg Patrick Dylan Corcoran (Titans) beat Harry Connolly (Corpus Christi A), 5-0

61kg Sophie Sheehy (Celtic Eagles) W/O

61kg Sita Sunil (Raging Bull) beat Katie Walsh (Crumlin), 5-0

62kg Paddy Smith (Swinford) beat Charlie Connolly (Jobstown), 3-2

62kg Naz Krylov (St Francis) beat Leon McMillan (St Johns U), RSC3

62kg John Lee Gavin (Darndale) W/O

62kg Michael Kelly (Glen) beat Christopher Devereaux (St Conleths), RSC1

65kg Eddie Sweeney (Galway) beat Jamie Jacob (Kilcullen), 4-1

Results: Boy/Girl 2 Semi Finals.

41.5kg Callum Scanlon (Baldoyle) beat Martin Floyd (Emerald A), 5-0

49kg Molly McGovern (St Catherines) beat Tara Munnelly (Geesala), 5-0

50kg Martin Nevin (Olympic C) beat PJ McCullough (Tredagh), 5-0

50kg Patrick McDonagh (Neilstown) beat Alex Prentice (Phoenix A), 5-0

51kg Sianna O’Herron (Rochfordbridge) beat Paula Stack (Ballyduff), 5-0

52kg Michael Mongans (Rathkeale) beat Trevor Hogan (Togher), 5-0

52kg Bobby Boylan (Edenmore) beat Zac Carville (Canal), 3-2

53kg Robyn Cronin (Mayfield) beat Alicia Light Ennis (St Brigids Edenderry), 5-0

54kg Bentley Brennan (Camac) W/O

54kg Luke McKenna (Marble City) beat Peter O’Donovan (Northside), RSC3

56kg Mark Marikin (Ratoath) beat Brooklyn Barrett (Olympic C), 5-0

56kg Liam Moore (Armagh) beat Ronan Burke (De Courcey), 5-0

57kg Annalise O’Reilly (Paulstown) beat Siofra Garrihy (Kilfenora), 5-0

57kg Bella Iwanek (Convoy) beat Sophie Finnerty (Celtic Eagles), RSC1

59kg Mikey Faulkner (Rathkeale) beat Gerard Connors (Ryston), 5-0

59kg Leon Cranley (Monkstown D) beat Flynn O’Malley (Oughterard), 3-2

62kg JP Joyce (Athlone) beat Tyler Hayes (Castlerea), RSC3

63kg Ava O’Driscoll (Elite M) beat Aaliyah Curran (St John Bosco U), 5-0

63kg Cora Keane (Conemara) beat Lucy Doyle (Paulstown), 3-2

65kg Ned Doherty (Immaculata) W/O

65kg Romeo Barrett (Titans) beat John Joyce (Darndale), RSC1

68kg Dan Fitzgerald (Mayfield) beat Lewis Donohoe (St Pappins), RSC1

68kg John Keenan (Dungarvan) W/O