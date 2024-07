National U22 Championships: FULL DRAW

The draw is in.

The National Under-22 Championships draw has been made the program revealed.

Friday, July 12th –

PRELIMS

67kg Michael Donoghue (St Michaels Athy) V Cian Cramer (Cabra)

67kg Aodhan Byrne (Kilcullen) V Keelyn Roche (St Aidans)

75kg Sean Cope (Mourne All Blacks) V Ola Wahab (Golden Gloves M)

QUARTER FINALS

52kg Shakira Donoghue (Setata) V Robyn Murran (St Brigids Kildare)

52kg Chloe Gabriel (Mulhuddart) V Nicole Clyde (Antrim)

57kg Anton Genocky (Dublin Docklands) V Liam Kiernan (Santry)

57kg Ben Molloy (Edenmore) V Leon Davis (Bracken)

60kg Jordan O’Donnell (St Georges) V Joseph O’Brien (Togher)

60kg Jake McMahon (Liberty) V Karl Sheridan (Cherry Orchard)

60kg Kian Duff (Bracken) V Lee McEvoy (Avona)

60kg Sean Tyndall (Enniskerry) V John Ward (Monivea)

63.5kg Justin Cheng (Mitchelstown) V Joshua Tumama (Dublin Docklands)

63.5kg Dylan O’Loughlin (Edenmore) V Alex McAleer (Ballyshannon)

63.5kg Roy Colgan (Avona) V Cody O’Reilly (Portlaoise)

63.5kg Kai Davis (Arklow) V Sean Roche (Drimnagh)

86kg James Redmond (Ballybrack) V Robbie Olusola (Celtic Eagles)

Saturday, July 20th

QUARTER FINALS

67kg James McDonagh (St Pauls W) V Luke Hall (Olympic L) 67kg Gianni Richmond (Cairn Lodge) V David Blaney (Navan) 67kg Malo Davis (Monkstown D) V Richard Phiri (Celtic Eagles) 67kg Winner V Winner 71kg Bobbi Flood (Cabra) V Jon McConnell (Holy Trinity) 71kg Cody Lee Peoples (Flow Academy) V Cahir Gormley (Illies GG) 71kg Ben McHugh (Monivea/Defence F) V Shane O’Neill (Esker) 71kg Darragh Gilroy (Fr Flanagans) V James Uzell (Drimnagh) 75kg Taylor Guiney (Westside) V Obi Martins (Smithfield) 75kg Bobby Smith (Crumlin) V Josh Olaniyan (Jobstown) 75kg Daniel Magliossi (Golden Cobra) V Eoghan Quinn (St Johns U) 75kg James McGuinness (St Monicas) V Winner 80kg James Whelan (Dublin Docklands) V Conan Herron (Frank Gervin)

SEMI FINALS

50kg Nicole Buckley (DCU Athletic) V Katie O’Keeffe (Kanturk) 52kg Leah O’Keeffe (Kanturk) V Chantelle Robinson (Saviours Crystal) 52kg Winner V Winner 57kg Charlie Horgan (Ryston (Defence F) V Niamh Fay (Ballyboughal) 57kg Gavin Ryan (Ratoath) V Donagh Keary (Rathfriland) 57kg Winner V Winner 60kg Winner V Winner 60kg Winner V Winner 86kg Kian Hedderman (St Francis) V Rasheed Momoh (Castlebar) 86kg Sean Trant (Monkstown D) V Winner

Friday, July 19th

SEMI FINALS

Red Corner Blue Corner

63.5kg Winner V Winner 63.5kg Winner V Winner 67kg Winner V Winner 67kg Winner V Winner 71kg Winner V Winner 71kg Winner V Winner 75kg Winner V Winner 75kg Winner V Winner 80kg Ryan Collins Murphy (St Monicas) V Mark Duffy (Charlestown) 80kg Peter Clarke (Errigal) V Winner 92kg Charlie Ward (Monivea) V Destiny Ogedenbe (Rudiarius) 92+kg Godstime Ide (Crumlin) V Nathan Ward (Monivea) 92+kg Martin C McDonagh (Galway) V Harry Geraghty (Santry)

Saturday, July 20th

FINALS