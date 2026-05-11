National U19 Championships Day2 Result
SERIES PRELIMS
- 65kg Vincent Collins (De Courcey) 0/5 John Hegarty (Castlebar)
- 65kg Conor Kelleher (Golden Cobra) 5/0 Brayden Davis (Golden Cobra)
- 65kg Max Ryan (Lucan) 5/0 James Mulhern (Kilcullen)
- 65kg Luke Coughlan (Treaty) 0/5 Scott O’Sullivan (Elite Cork)
- 65kg Cayden Cummings (Cookstown) 5/0 Niall Hall (Saints)
- 65kg Keelan Holden (De Courcey) 5/0 Jordan Murphy Morris (Glen)
- 65kg Callum Lysaght (St Francis) 1/4 David Tennyson (Derryveagh)
QUARTER FINALS
- 50kg Francis Weldon (Celtic Eagles) BLUE WIN RSC2Caoimhin Connolly (Twintowns)
- 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) 5/0 Ryan Buttimer (Golden Gloves M)
- 55kg Warren Ormond (Whitechurch) 1/4 Oliver Plachta (St Francis)
- 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) 5/0 Michael McDonagh (Avona)
- 60kg Aidan Gilroy (Ballymore Hollywood) 0/5 Lochlainn Beagan (Sean Dorans)
- 60kg Christian Doyle (Team Doyle) 5/0 Cormac Moore (Star)
- 60kg Alex Brennan (Mulhuddart BA) BLUE WIN RSC1 Aidan Lucaci (Mount Tallant)
- 70kg Nathan Okikiolu (Firhouse Shamrocks) 0/5 Lewis Hackett Kenny (Clonmel)
- 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) 5/0 Karwan Palani (St Marys D)
- 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) 5/0 Leon Cassidy (Saviours Crystal)
- 75kg Shane Duke (Dukes) RED WIN RSC1 Nojus Smith (Mitchelstown)
- 75kg Ronan Walsh (Unit 3) 0/5 Evan Moore (St Brigids Edenderry)
- 75kg Conor Doherty (Rathnew) BLUE WIN RSC2 Jason Whelan (Dublin Docklands)
SEMI FINALS
- 54kg Saoirse Marsh (Togher) BLUE WIN RSC1 Isabel Nolan (Santry)
- 80kg Blake Dunne (Rosslare) 5/0 Ricky Kiely (Midleton)
- 80kg Danny Mahon (Ballymore Hollywood) 0/5 Rati Abuladze (Togher)
- 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) 5/0 Jude Fitzgerald (Dungarvan)
- 85kg Kieran Reilly (Crumlin) 2/3 Stephen Murphy (Celtic Eagles)
2
ND
SERIES PRELIMS
- 65kg Jason Donoghue (Olympic L) 4/1 Lorcan Houlihan (Portlaoise)
QUARTER FINALS
- 55kg Oisin Kiernan (Olympic L) 0/5 Harley Salinger (Sacred Heart D)
- 60kg Daniel Joyce (Olympic L) 0/5 Kalib Walshe (Wexford CBS)
- 70kg John Donoghue (Olympic) W/O