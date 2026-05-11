National U19 Championships Day2 Result

SERIES PRELIMS

  1. 65kg Vincent Collins (De Courcey) 0/5 John Hegarty (Castlebar)
  2. 65kg Conor Kelleher (Golden Cobra) 5/0 Brayden Davis (Golden Cobra)
  3. 65kg Max Ryan (Lucan) 5/0 James Mulhern (Kilcullen)
  4. 65kg Luke Coughlan (Treaty) 0/5 Scott O’Sullivan (Elite Cork)
  5. 65kg Cayden Cummings (Cookstown) 5/0 Niall Hall (Saints)
  6. 65kg Keelan Holden (De Courcey) 5/0 Jordan Murphy Morris (Glen)
  7. 65kg Callum Lysaght (St Francis) 1/4 David Tennyson (Derryveagh)

QUARTER FINALS

  1. 50kg Francis Weldon (Celtic Eagles) BLUE WIN RSC2Caoimhin Connolly (Twintowns)
  2. 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) 5/0 Ryan Buttimer (Golden Gloves M)
  3. 55kg Warren Ormond (Whitechurch) 1/4 Oliver Plachta (St Francis)
  4. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) 5/0 Michael McDonagh (Avona)
  5. 60kg Aidan Gilroy (Ballymore Hollywood) 0/5 Lochlainn Beagan (Sean Dorans)
  6. 60kg Christian Doyle (Team Doyle) 5/0 Cormac Moore (Star)
  7. 60kg Alex Brennan (Mulhuddart BA) BLUE WIN RSC1 Aidan Lucaci (Mount Tallant)
  8. 70kg Nathan Okikiolu (Firhouse Shamrocks) 0/5 Lewis Hackett Kenny (Clonmel)
  9. 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) 5/0 Karwan Palani (St Marys D)
  10. 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) 5/0 Leon Cassidy (Saviours Crystal)
  11. 75kg Shane Duke (Dukes) RED WIN RSC1 Nojus Smith (Mitchelstown)
  12. 75kg Ronan Walsh (Unit 3) 0/5 Evan Moore (St Brigids Edenderry)
  13. 75kg Conor Doherty (Rathnew) BLUE WIN RSC2 Jason Whelan (Dublin Docklands)

SEMI FINALS

  1. 54kg Saoirse Marsh (Togher) BLUE WIN RSC1 Isabel Nolan (Santry)
  2. 80kg Blake Dunne (Rosslare) 5/0 Ricky Kiely (Midleton)
  3. 80kg Danny Mahon (Ballymore Hollywood) 0/5 Rati Abuladze (Togher)
  4. 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) 5/0 Jude Fitzgerald (Dungarvan)
  5. 85kg Kieran Reilly (Crumlin) 2/3 Stephen Murphy (Celtic Eagles)
    2
    ND
    SERIES PRELIMS
  6. 65kg Jason Donoghue (Olympic L) 4/1 Lorcan Houlihan (Portlaoise)
    QUARTER FINALS
  7. 55kg Oisin Kiernan (Olympic L) 0/5 Harley Salinger (Sacred Heart D)
  8. 60kg Daniel Joyce (Olympic L) 0/5 Kalib Walshe (Wexford CBS)
  9. 70kg John Donoghue (Olympic) W/O

