National Senior Cadets – Saturday’s Results

One shy of 50 National Senior Cadet Championship bouts were decided in the National Stadium across a busy Saturday the results are below.

First Session

Quarter Finals

50kg Patrick Myers (Spartaus) W/O 50kg Callum Crilly (St Bronaghs) 4/1 Patrick Brady (East Meath) 50kg Jack Willis (Gateway) 0/5 Niall Hall (Saints) 50kg Kalib Walsh (Wexford CBS) 5/0 Oisin Kiernan (Olympic L) 52kg Frankie Carragher (St Patricks U) 0/5 Conan McSorley (Two Castles) 52kg Eddie Corcoran (Olympic L) 5/0 Lochlainn Beagan (Sean Dorans) 52kg Jack Cannon (Monkstown D) W/O 52kg Padraig Walsh (Immaculata) 5/0 Joseph Moyles (Ballina) 57kg William Donoghue (Setanta) 0/5 Justin Kelly (Sean McDermott) 57kg Joseph Mihai (Crumlin) 5/0 Matthew Mooney (Rathnew) 57kg Calum Sherwin (Edenmore) 2/3 Mikey Faulkner (St Munchins) 57kg Callum Lysaght (Riverstown) 5/0 Brayden Davies (Golden Cobra) 60kg Finn Kirwan (Sacre Coeur) 1/4 Desmond Sweeney (Olympic C) 60kg Jack Finnegan (Dealgan) 0/5 Max Ryan (Lucan) 60kg Thomas Curran (Treaty) 0/5 Brandon Geoghegan (Jobstown) 80kg Senan Kennedy (Cabra) 5/0 Cathal O’Mainin (Conamara) 80kg Baylin Joyce (Glasnevin) W/O 80kg Zach O’Hara (Paulstown) 5/0 Cameron Harms (Golden Cobra) 80kg John Mongans (Rathkeale) 4/1 Chulainn McDonnell (Whitechurch) 81+kg Patrick Sweeney (Rathkeale) W/O 81+kg Jim Mongans (Rathkeale) W/O 81+kg Johnny McGinley (Gateway) W/O 81+kg Miracle Unacukwu (Dealgan) W/O

Semi Finals

39kg Dillon Donnelly (St Pauls A) 0/5 Gary Lee McDonagh (Kilcullen) 39kg Keith O’Donoghue (St Michaels Athy) 2/3 Calvin Stokes (Olympic L) 42kg Sarah Johnston (Marble City) 0/5 Jasmine McCarthy (Setanta) 42kg Emma O’Gorman (Tredagh) 0/5 Sky Leigh Haighton (Evolution) 42kg Noah Bacon (Saints) W/O 42kg Tarik Bozkaya (East Meath) 5/0 Robert Quinn (St Pauls A)

2nd Session

Semi Finals