National Elite Championship Finals FINALS LINE UP and RUNNING ORDER

The bout order has been confirmed for the 2024 National Elite Championship Finals. Doors at the National Stadium open on Saturday at 4pm. Boxing begins at 5pm.

5pm

67kg Ryan McCarthy (Fr. Horgans) V Cian Cramer (Cabra)

63kg Linda Desmond (Rylane) V Isabella Hughes (St Marys D)

75kg Christopher O’Reilly (Holy Family L) V Joshua Olaniyan (Jobstown)

60kg Kellie Harrington (St Marys D) V Zara Breslin (Tramore)

48kg Lois Walsh (Fr Flanagans) V Carol Coughlan (Monkstown D)

6pm

48kg Bryce Collins (Holy Trinity) W/O

60kg Nathan May (Dublin Docklands) V Jason Nevin (Olympic L)

54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Niamh Fay (Ballyboughal)

57kg Jude Gallagher (Two Castles) V Adam Hession (Monivea)

50kg Shannon Sweeney (St Annes) V Daina Moorehouse (Enniskerry)

75kg Aoife O’Rourke (Olympic C) V Ciara Ginty (Geesala)

7pm

92+kg Illia Mtsariashvili (Docklands) V Martin McDonagh (Crumlin)

71kg Dean Walsh (St Ibars/Josephs)V Eugene McKeever (Holy Family L)

54kg Oisin Worsencroft (St Colmans) V Danny Duffy (Raphoe)

92kg Jack Marley (Monkstown D) V Wayne Rafferty (Dublin Docklands)

57kg Kellie McLoughlin (St Catherines) V Michaela Walsh (Holy Family GG)

Break: 5 minutes

8pm

70kg Shauna Kearney (Bunclody) W/O

51kg Ricky Nesbitt (Holy Family L) V Sean Mari (Monkstown/Defence F)

66kg Christina Desmond (Dungarvan) V Grainne Walsh (St Marys D)

80kg Gabriel Dossen (Olympic C) V Kelyn Cassidy (Saviours Crystal)

63.5kg John Paul Hale (Star) V Aaron O’Donoghue (Golden Gloves M)

86kg Vitali Ustimov (Celtic Eagles) V James Redmond (Ballybrack)