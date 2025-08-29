FINAL RESULTS – National U15 Championships
Results:
27kg Patrick McDonagh (Banbridge) beat Tom Mongan (Holy Family Louth) 5-0
30kg Martin Doherty (Glengormley) W/O
33kg James Donoghue (Portlaoise) W/O
35kg Thomas Carroll (Setanta, Kildare) beat Cassius McDonald (Monkstown Dublin), 5-0
37kg Reuben Stevenson (St Pauls Belfast) beat Yousef Aldhifan (North Down), 3-2
38kg Kyla Ledwidge (St Pappins, Dublin) W/O
40kg Ellie May Featherson (Mulhuddart, Dublin) W/O
40kg John Sweeney (Olympic Galway) beat Jake Deegan (Ratoath), 5-0
42kg Rosetta Casey (Portlaoise) beat Isabelle Nolan (Ballinacarrow) 3-2
42kg Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Cameron Moran (St Michaels Athy), 5-0
44kg Ava Harford (Ballyboughal) beat Aoibhinn Gillespie (Twin Towns), 5-0
44kg Pa Casey (Sliabh Luachra) beat John Francis Barrett (Olympic C), 5-0
46kg Kenia Prado (Glasnevin) beat Adriana Araiza (Tralee), 5-0
46kg Brandon O’Brien (Setanta) beat Gerry McCann (Corpus Christi), 3-2
48kg Macie Duffy O’Connor (Cabra) beat Leah Cairns (Golden Gloves M), 4-1
48kg Zac Creighton (Avona) beat Michael O’Reilly (Togher), 5-0
50kg Frankie Mooney (Banbridge) beat Kobe Neeson (Santry), 4-1
51kg Ellie Curtain Murray (Golden Gloves) beat Nina O’Toole (Ballybrack), 3-2
52kg Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Tommy Brown (Setanta), 4-1
54kg Charley Scott (St Catherines) beat Ruby Keogh (East Meath), 4-1
54kg Shea Murney (Golden Gloves U) beat Tommy Murray (Sliabh Luachra) 3-2
57kg Chloe Nevin (Olympic L) W/O
57kg Kieran McDonagh (Olympic C) beat Jayden Wall (Sacred Heart D), 4-1
60kg Maicey Field (Baldoyle) beat Leona O’Brien (Kanturk), 4-1
60kg Sean Collins (Baldoyle) beat Keelan Tormey (Sacred Heart D), 5-0
63kg Charlie Connolly (Jobstown) beat JP Joyce (Athlone), 4-1
64kg Roisin Hegarty (Twin Towns) beat Jessica Flanagan (Pegasus), 5-0
66kg Eddie Sweeney (Galway) beat Ethan Vize Cuddy (Midleton), 5-0
70kg Artjom Gratti (Angels) beat Patrick McDaid (St Bridgets ABC), 5-0
75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) W/O
75+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O
80kg Noel Martin (Treaty) V William Maguire (Holy Family L), RSC2
85kg Jack O’Rourke (Ballybrack) W/O
90+kg Cian Leddy (Olympic L) beat Patrick Sweeney (Ennis), 4-1