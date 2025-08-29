AmateurHeadline NewsLatestNews

FINAL RESULTS – National U15 Championships

Results:

27kg   Patrick McDonagh (Banbridge) beat Tom Mongan (Holy Family Louth) 5-0

30kg   Martin Doherty (Glengormley) W/O

33kg   James Donoghue (Portlaoise) W/O

35kg   Thomas Carroll (Setanta, Kildare) beat Cassius McDonald (Monkstown Dublin), 5-0

37kg   Reuben Stevenson (St Pauls Belfast) beat Yousef Aldhifan (North Down), 3-2

38kg   Kyla Ledwidge (St Pappins, Dublin) W/O

40kg   Ellie May Featherson (Mulhuddart, Dublin)  W/O

40kg   John Sweeney (Olympic Galway) beat Jake Deegan (Ratoath), 5-0

42kg  Rosetta Casey (Portlaoise) beat  Isabelle Nolan (Ballinacarrow) 3-2

42kg   Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Cameron Moran (St Michaels Athy), 5-0

44kg  Ava Harford (Ballyboughal) beat Aoibhinn Gillespie (Twin Towns), 5-0

44kg   Pa Casey (Sliabh Luachra) beat John Francis Barrett (Olympic C), 5-0

46kg   Kenia Prado (Glasnevin) beat  Adriana Araiza (Tralee), 5-0

46kg   Brandon O’Brien (Setanta) beat Gerry McCann (Corpus Christi), 3-2

48kg   Macie Duffy O’Connor (Cabra) beat Leah Cairns (Golden Gloves M), 4-1

48kg   Zac Creighton (Avona) beat Michael O’Reilly (Togher), 5-0

50kg   Frankie Mooney (Banbridge) beat Kobe Neeson (Santry), 4-1

51kg   Ellie Curtain Murray (Golden Gloves) beat  Nina O’Toole (Ballybrack), 3-2

52kg   Patrick Hourican (Sean Dorans)  beat Tommy Brown (Setanta), 4-1

54kg  Charley Scott (St Catherines) beat Ruby Keogh (East Meath), 4-1

54kg   Shea Murney (Golden Gloves U) beat Tommy Murray (Sliabh Luachra) 3-2

57kg   Chloe Nevin (Olympic L) W/O 

57kg   Kieran McDonagh (Olympic C) beat Jayden Wall (Sacred Heart D), 4-1

60kg   Maicey Field (Baldoyle) beat Leona O’Brien (Kanturk), 4-1

60kg   Sean Collins (Baldoyle) beat Keelan Tormey (Sacred Heart D), 5-0

63kg   Charlie Connolly (Jobstown) beat JP Joyce (Athlone), 4-1

64kg   Roisin Hegarty (Twin Towns) beat Jessica Flanagan (Pegasus), 5-0

66kg   Eddie Sweeney (Galway) beat Ethan Vize Cuddy (Midleton), 5-0

70kg   Artjom Gratti (Angels) beat  Patrick McDaid (St Bridgets ABC), 5-0

75kg   Thomas O’Reilly (Portlaoise) W/O

75+kg Tegan McCarron (Carrigart) W/O

80kg   Noel Martin (Treaty) V William Maguire (Holy Family L), RSC2

85kg   Jack O’Rourke (Ballybrack) W/O

90+kg  Cian Leddy (Olympic L) beat Patrick Sweeney (Ennis), 4-1

