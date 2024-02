ENTRY LIST – National BG4 Championships

A host of new Irish Champions will be crowned this weekend as he of the 2024 National Boy/Girl 4 Championships play out between March 1 and March 3.

The tournament plays out away from the National Stadiumn and will be contested in Castlerea BC, The Hub, Castlerea Co. Roscommon.

IABA partners StreamSport.ie and JW Player will be live-streaming every bout.

Supporters can now purchase streams of individual days of boxing on March 1st, 2nd or 3rd, or the entire championships, here

BOY 4 ENTRIES KG NAME CLUB 29 Cai Duggan Ratoath 33 Dean O’Toole Neilstown 36 Jude Reilly Immaculata 36 Jim Keenan Leeside Lough 36 Rhys Dillon Santry 36 Colin OBrien Ballymun 36 Luke Lawless Loughrea Bc 36 Donnachadh Beagan Sean Doran 36 Aiden Moore Dealgan 39 Conal Dunlop St Paul’s 39 Nicholas O Rourke St Marys New Ross 39 Gerard O’looney St Pauls Nenagh 39 Ryan Byrne Mulhuddart 39 Paul Lavin Ballinamore Bc 42 Eddie Reilly St Paul’s 42 Patrick Ward St Michaels Athy 42 Tristan O’brien West End 42 Mikey McDonagh Avona 42 Taylor Parke Raphoe 44 Edward Delaney Urlingford 44 Jamie Kelleher Glen 44 Kristian Jubani Crumlin 44 Conal McGrath Ederney 46 Lee Largey Snooden Immaculata 46 Cormac Smyth St John Bosco 46 Gary Mc Comb Midland 46 Daniel Nevin Kilcullen 46 Christopher O’driscoll Golden Gloves 46 James McDonagh Cherry Orchard 46 Tom Mcaleer O’ard Bc 46 Jason Mcdonagh Galway Bc 46 Blair Kirk Killyman 48 Daire Mc Guinness St Monica’s 48 Michael Russell Rathnew 48 William O’reilly Dungarvan 48 Phelim Hogan Crumlin 48 Tyler Waldron Castlerea 48 Frankie McHugh Camlough 50 Owen Mc Cann St John Bosco 50 Fra Regan Immaculata 50 Kalib Walsh Wexford Cbs 50 Cj Ward Trojan 50 Brandon Corcoran Cherry Orchard 50 Titas Noreika Silverbridge 52 Padraig Walsh Immaculata 52 Aaron Nevin Portlaoise 52 Cian Carmody Treaty 52 Zeus Gaughan Baldoyle 52 John Nevin Olympic Bc 52 Kian Sullivan Conamara Bc 52 Conan McSorley Two Castles 54 Kai Dynes Immaculata 54 Lorcan Holohan Portlaoise 54 Jason Donoghue Olympic Mullingar 54 Thomas Mongans Sliabh Luachra 54 Brayden Davis Golden Cobra 54 Michael Ward Claremorris Bc 54 Lucas McIvor Oakleaf 57 James Rooney Immaculata 57 Luke Flanagan St Briginds Kildare 57 Liam Waters St Marthas 57 Phoenix Kenny Baldoyle 57 Michael Sweeney Olympic 57 Bernie McDonagh Galway 57 Ronan McBrearty Two Castles 60 Trevor Crumlish Phoenix 60 Darren O’toole Enniskerry 60 Christopher Doyle Templemore 60 Martin Collins Baldoyle 60 John Barrett Olympic Bc 60 Kajus Dubanovics Portadown 63 Gerard Smith Immaculata 63 Rhys Taylor Dunboyne 63 Con Desmond Bantry 63 Kailem Kelly Baldoyle 63 Chris Corcoran Galway Bc 63 Cayden Cummings Cookstown 66 Ronan Sands Oliver Plunkett 66 Kevin Pukuta Portlaoise 66 Peter Mcghee St Conleths 66 Charlie O’donoghue Ennis 66 Darragh Ryan Drimnagh 66 Danny Hogan Mulhuddart 66 Martin Sweeney Galway Bc 66 Shane Duke Dukes 70 Zac Murray Immaculata 70 Reuben Kehoe Wexford Cbs 70 John Murray St Francis 70 Adrian Kepes St Pappins 70 John Ward Monivea Bc 70 Shaun Doohan Dunfanaghy 75 Daniel Marchuk St Brigids Edendarry 75 Michael Downey Muskerry 75 Senan Kennedy Cabra 75 Callum Barrett Olympic Bc 75 John McDonagh Galway 80 Anthony Noonan Callan 80 William Heaphy Golden Gloves 80 Denis Aloanei Celtic Eagles Bc 80 Pat Doherty Illies GG 85 Caoimhin Dowds Oliver Plunkett 85 Oisin Donoghue Athlone 85 John Delaney St Munchins 85 Martin McDonagh Ballymun 91+ Tony Davitt Achill Bc 91+ Darren Daly St Annes 91+ Jake Fitzgerald Dungarvan