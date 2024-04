This Evenings National Boy/Girl 1 Championship Finals Line Up

81 bouts will be decided at the National Stadium, Dublin, on Friday, with the Boy/Girl 3 semi finals, and the 2024 National Boy/Girl 1 Finals.

BG 3 Semi Finals, from 11am

JI46kg Abbey Molly (Sacred Heart D) V Abbie Harkin (Carrigart) JI46kg Abi McLoughlin (Ratoath) V Ellie O’Brien (Tramore 37kg Jimmy Doherty (Mayfield) V Joshua Cairns (Oakleaf) 37kg Ryan Seery (Glasnevin) V Patrick Delaney (Olympic C) 38.5kg Barney McQuaid (Armagh) V Michael Nevin (OlympicC) 38.5kg Callum Leonard (Gorey) V Aaron Murphy (Kilfenora) 40kg Aodh Carlyle (Golden Cobra) V Rhylee Finn (St Nicholas) 40kg Martin Nevin (Shuffler M) V Mark Hare (Carrickmore) 41.5kg Brooklyn Corcoran (Titans) V Eoin Finn (Jobstown) 41.5kg William Mongans (Corpus Christi) V Kane Bacon (Saints) 43kg James O’Donoghue (Togher) V Dean O’Halloran (St Pappins) 43kg Sean Kelly (Sacre Coeur) V James Feeney (Gilford) 44.5kg Jack Jones (Sacred Heart D) V PJ McDonagh (Ballyhaunis) 44.5kg John Delaney (Urlingford) V Oisin Woods (Ormeau Road) 46kg Cayden Keenan (Twin Towns) V Evan Reilly (Olympic C) 46kg Anthony Stokes (Olympic L) V John O’Driscoll (Kanturk) 48kg Bryan Ward (Banbridge) V Ben Duggan (St Francis) 48kg Christy Joyce (Olympic L) V Francis Maughan (Olympic C) 50kg Max Clyne McCormack (Ballynacargy)V Tommy Sweeney (Olympic C) 50kg Tadhg Brennan (Baldoyle) V Peter Camara (Togher) 52kg Willie Harty (Corpus Christi) V Ryan Nolan (Aglish) 52kg Sean McNamee (St JohnsU) V Oisin Goff (Sacre Coeur) 54kg Pete McGauley (Oughterard) V Anthony Lawrence (Ballybough) 54kg Wade Passfield (Dunboyne) V Conor Hennessy (St Colmans) 56kg Michael Mullaney (Claremorris) V Rory Walker (St John Bosco A) 56kg Michael Donoghue (Setanta) V Jayden Cronin (Fr Horgans) 59kg Henry Mihai (Crumlin) V Noah Gordon (Oughterard) 59kg Joshua Delaney (Enniscorthy) V Cory Connors (Saints) 62kg Darragh Brennan (Sacred Heart) V Sean Hughes (Skerries) 62kg Paddy Kane (St Mary’s NR) V Martin McDonagh (Santry) 65kg Michael Mongans (Rathkeale) V Cathal Hughes (Camlough) 65kg Cole Rooney (Banbridge) V Charlie Dixon (Enniscorthy) 68kg Matthew Cruz Maguire (Holy Family) V Cillian Cantillon (West End) 68kg Dominic Barrett (Titans) V Daithi Treanor (Silverbridge) 72kg Ethan Duffy (Aglish) V Jason Daly (West End) 76kg David Mongans (St Munchins) V Jamie Gillen (Dealgan)

The 2024 National Boy/Girl 1 Championship finals will be boxed on Friday, April 5th – the programme has been finalised following the completion today of all semi finals.

As is tradition, and given that these young talents are boxing for their first ever national titles, the evening will begin with a ring parade at 5pm.