Quarter Final Results – National Boy-Girl 1 Championships

29 Boy/Girl 1 quarter finals were decided in the National Stadium today.

Here are the results:

29kg Blake Fagan (Jobstown)W/O 29kg Michael Dooley (Riverstown) 5/0 Kyle Williams (K&K) 31kg Ellie Ward (Bryansford) 0/5 Cara Evans (Tredagh) 31kg Sadhbh Brereton (St Brigids E) 0/5 Shantelle McCrudden (Loughglynn) 31kg Andrew Nugent (Olympic L) 3/2 Cody O’Brien (Cashen Vale) 31kg Edward Ward (Olympic C) 5/0 Cahir Mullen (Cookstown) 33kg Ruben Stevenson (Banbridge) 5/0 Paddy McDonagh (Ballyhaunis) 33kg Joe Joyce (St Michaels Athy) 0/5 Martin McDonagh (St Francis) 35kg Aideen Murphy (Kilfenora) RED WIN RSC2 Lanna Byrne (Arklow) 35kg Cayden Collins (Holy Trinity) 5/0 Conan Hurson (Carrickmore) 37kg Eddie Corcoran (Westside) 0/5 Micheal O’Reilly (Togher) 37kg Zayne Hussain (Banbridge) RED WIN RSC2 Tommy Corcoran (Spartacus) 38.5kg Tommy Joyce (Athlone) 0/5 Tommy McDonagh (Olympic C) 38.5kg Josh Burke (Banbridge) 4/1 Lorcan Barr (Carrickmore) 40kg James Barrett (Titans) 1/4 Rian Branagan (Baldoyle) 40kg Caolan Rooney (Immaculata) 5/0 Oscar Dooley (Darndale) 40kg Alfie Harrington (Dunboyne) 4/1 Darragh McGonigle (St Bridgets U) 41.5kg Cahir Duffy (St Josephs) BLUE WIN RSC1 Patrick Casey (Spartacus) 41.5kg Mikey Mongans (Sliabh Luachra) W/O 43kg Gavin Carroll (Clonmel) 4/1 Rogan Cardwell (Glengormley) 43kg MJ McDonagh (Titans) 0/5 Christian Mititean (Neilstown) 44.5kg Ali Abdulnazer (Ballymun) 3/1 Michael Mongan (St Munchins) 46kg Lorcan Flanagan (Ballaghaderreen) 1/4 Liam Moore (Armagh) 46kg Zac Carville (Canal) 2/3 Tyson McCarthy (Rathkeale) 48kg Ryland Reddington (Cherry Orchard) 0/5 Martin Nevin (Olympic C) 50kg Daniel McWilliams (Bishop Kelly) BLUE WIN RSCI2 Mark Marikhin (Ratoath) 50kg Tyrick Delaney (Tipperary Town) 3/2 Brooklyn Barrett (Olympic C) 54kg Romeo Barrett (Titans) W/O 54kg Pearse McKinney (Letterkenny) 5/0 Tyler Bingham (Neilstown)

