National U15 Championships Quarter Final Results
NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS 2026
UNDER 15s – QUARTER FINALS
- 36kg Cahir Mullin (Cookstown) beat Connlaodh Cassidy (Phoenix U), 3-2
- 36kg Luis Holmes (Corpus Christi A) beat Faolan Caldwell (Carrigart), 5-0
- 38kg Adam Walsh (Tredagh) beat Oisin Watters (Dealgan), 5-0
- 38kg Bobby Hand (Avona) beat Alan McTigue (Knockmore/Fx), 5-0
- 38kg Rua Clinton (Holy Family L) W/O
- 44kg Lorcan McGuinness (Tredagh) beat Tadgh Fitzpatrick (Jobstown), 4-1
- 48kg Amy Joyce (Olympic L) beat Victoria Nic an Bhaird (Swords), 4-1
- 48kg Cameron Moran (St Michaels Athy) W/O
- 48kg Mickey Joe Joyce (Punishers) W/O
UNDER 17s – QUARTER FINALS
- 44kg Ryan Seery (Glasnevin) beat Patrick Moorehouse (Rathnew), 3-2
- 48kg Joe McParland (St Monicas) beat William Delaney (Urnlingford), 4-1
- 48kg Sean O’Sullivan (Elite Cork) beat Anthony Considine (Glengormley), 3-2
- 48kg Donagh Gleeson (ST Francis) POSTPONED Christy Nevin (Mullingar Shufflers)
- 48kg Rylee Finn (St Nicholas) beat Cian Comiskey (Monivea), 4-1
- 52kg Martin Nevin (Mullingar Shuffler) POSTPONED Franky Mooney (Banbridge)
- 54kg Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Rory McGuinness (Swinford), 5-0
- 57kg Daisy Kieran (Dealgan) beat Danni Doherty (Oakleaf), RSC2
- 57kg Ellis O’Donnell (Dungloe) Ruby Keogh (East Meath)
- 57kg Vanessa Doyle (Portlaoise) beat Ellie Murray (Golden Gloves M), 5-0
- 57kg Nina O’Toole (Ballybrack) W/O