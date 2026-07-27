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National U15 Championships Quarter Final Results

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NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS 2026

UNDER 15s – QUARTER FINALS

  1. 36kg Cahir Mullin (Cookstown) beat Connlaodh Cassidy (Phoenix U), 3-2
  2. 36kg Luis Holmes (Corpus Christi A) beat Faolan Caldwell (Carrigart), 5-0
  3. 38kg Adam Walsh (Tredagh) beat Oisin Watters (Dealgan), 5-0
  4. 38kg Bobby Hand (Avona) beat Alan McTigue (Knockmore/Fx), 5-0
  5. 38kg Rua Clinton (Holy Family L) W/O
  6. 44kg Lorcan McGuinness (Tredagh) beat Tadgh Fitzpatrick (Jobstown), 4-1
  7. 48kg Amy Joyce (Olympic L) beat Victoria Nic an Bhaird (Swords), 4-1
  8. 48kg Cameron Moran (St Michaels Athy) W/O
  9. 48kg Mickey Joe Joyce (Punishers) W/O


    UNDER 17s – QUARTER FINALS
  10. 44kg Ryan Seery (Glasnevin) beat Patrick Moorehouse (Rathnew), 3-2
  11. 48kg Joe McParland (St Monicas) beat William Delaney (Urnlingford), 4-1
  12. 48kg Sean O’Sullivan (Elite Cork) beat Anthony Considine (Glengormley), 3-2
  13. 48kg Donagh Gleeson (ST Francis) POSTPONED Christy Nevin (Mullingar Shufflers)
  14. 48kg Rylee Finn (St Nicholas) beat Cian Comiskey (Monivea), 4-1
  15. 52kg Martin Nevin (Mullingar Shuffler) POSTPONED Franky Mooney (Banbridge)
  16. 54kg Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Rory McGuinness (Swinford), 5-0
  17. 57kg Daisy Kieran (Dealgan) beat Danni Doherty (Oakleaf), RSC2
  18. 57kg Ellis O’Donnell (Dungloe) Ruby Keogh (East Meath)
  19. 57kg Vanessa Doyle (Portlaoise) beat Ellie Murray (Golden Gloves M), 5-0
  20. 57kg Nina O’Toole (Ballybrack) W/O

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