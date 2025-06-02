National Elite Competition – Day 2 Line Up
NATIONAL ELITE MEN’S & WOMEN’S COMPETITION 2025
GIRDWOOD COMMUNITY HUB, BELFAST
TUESDAY:
- 50kg Sean Mari (Monkstown D) V Scott Thompson (Spartans A)
- 50kg Clepson dos Santos (Holy Trinity) V Louis Rooney (Star)
- 51kg Shannon Sweeney (St Annes) V Daina Moorehouse (Enniskerry)
- 51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Caitlin Fryers (Immaculata)
- 54kg Robyn Kelly (Ballynacargy) V Chloe Gabriel (Dublin Docklands)
- 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Nicole Clyde (Antrim)
- 60kg Jordan O’Donnell (St Georges) V Adam Hession (Monivea)
- 60kg Jamie Graham (Clonard Belfast) V Rory Lavery (Holy Family GG ABC)
- 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) V Anthony Malanaphy (Erne)
- 65kg Johnny Harty (Portlaoise) V Gianni Richmond (Cairn Lodge)
- 65kg Cian Cramer (Cabra) V Luke Hall (Rochfordbridge)
- 65kg John Paul Hale (Star) V Jason Nevin (Olympic Mullingar)
- 70kg Matthew McCole (Illie GG) V JoJo McArdle (Holy Trinity ABC)
- 70kg Cahir Gormley (Illies G/Gloves) V Eugene McKeever (Holy Family Drogheda)