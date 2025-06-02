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National Elite Competition – Day 2 Line Up

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NATIONAL ELITE MEN’S & WOMEN’S COMPETITION 2025
GIRDWOOD COMMUNITY HUB, BELFAST

TUESDAY:

  1. 50kg Sean Mari (Monkstown D) V Scott Thompson (Spartans A)
  2. 50kg Clepson dos Santos (Holy Trinity) V Louis Rooney (Star)
  3. 51kg Shannon Sweeney (St Annes) V Daina Moorehouse (Enniskerry)
  4. 51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Caitlin Fryers (Immaculata)
  5. 54kg Robyn Kelly (Ballynacargy) V Chloe Gabriel (Dublin Docklands)
  6. 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Nicole Clyde (Antrim)
  7. 60kg Jordan O’Donnell (St Georges) V Adam Hession (Monivea)
  8. 60kg Jamie Graham (Clonard Belfast) V Rory Lavery (Holy Family GG ABC)
  9. 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) V Anthony Malanaphy (Erne)
  10. 65kg Johnny Harty (Portlaoise) V Gianni Richmond (Cairn Lodge)
  11. 65kg Cian Cramer (Cabra) V Luke Hall (Rochfordbridge)
  12. 65kg John Paul Hale (Star) V Jason Nevin (Olympic Mullingar)
  13. 70kg Matthew McCole (Illie GG) V JoJo McArdle (Holy Trinity ABC)
  14. 70kg Cahir Gormley (Illies G/Gloves) V Eugene McKeever (Holy Family Drogheda)

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Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

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