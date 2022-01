All the Weekends National U22 & U18 Championships Results

National U/18 and U/22 Championships

January 21

U/22 Semi Finals

48kg Nicole Clyde (Antrim) V W/O

48kg Ciara Walsh (Smithfield) beat Amber Byrne (Arklow) 4-1

54kg Megan Colman (Baldoyle) beat Mai Phuong Nguyen (Maynooth) 5-0

57kg Aliyah Butler (Monivea) beat Kellyn Mangan (Celtic Eagles) 5-0

63kg Eve Woods (Corinthians) beat Keisha Attewell (Tobar Pheadair) 5-0

66kg Leanne Murphy (Togher) beat Mary Enright (Setanta L) 4-1

66kg Kaci Rock (Enniskerry) beat Tiffany O’Reilly (Portlaoise) 4-1

January 22

U/18 Quarter-finals

54kg Patrick O’Donnell (Charleville) beat Jack Harkin (Oakleaf) 5-0

54kg Nathan O’Hara (Paulstown) beat Luke Connors (St Munchins) 3-2

57kg Donagh Keary (Rathfirland) nbeat Martin Collins (Drimnagh) 5-0

57kg Raymond Joyce (Clonmel) W/O

57kg Alan Donnellan (Midleton) beat John Quipet (St Matthews) 5-0

57kg John Donoghue (St Michaels Athy) beat Leon McMahon (Glengormley) 5-0

60kg Josh McDonagh (Sean McDermott) beat Kian Duff (Bracken) 4-1

60kg Brian Gilroy ( Fr Flanagans) beat Brogan McComiskey (Gilford) 5-0

60kg Jason Nevin (Olympic Mullingar) beat Blaine Fitzgerald (Corinthians) RSC3

60kg Michael Faulkner (Fr Horgans) beat Drew Fitzpatrick (Gleann) 5-0

63.5kg Tom McDonnell (Docklands) beat Cole Byrne (Rathnew) 5-0

63.5kg Luke Hall (Rochfordbridge) beat Danny Lucey (Rylane) 5-0

63.5kg Jack Daly Castlebar) beat Cameron Crichton (Rochfordbridge) 5-0

63.5kg Cian Cramer (Cabra) beat Malo Davis (Monkstown D) 3-2

67kg Christopher Joyce (Cabra) beat Terry Hanna (Townland) RSC3

67kg David Blaney (Navan) beat Christopher Doyle (Templemore) 3-1

67kg Billy Moran (St Pauls Waterford) beat Dylan Little (Holy Family L) 4-1

67kg Jim Donovan (Our Lady of Lourdes) beat Chriostoir Browne (Oliver Plunkett) 5-0

71kg Bobbi Flood (Cabra) W/O

71kg Evan Kirwan (Drimnagh) beat Dean McAuley (Golden Cobra) RSC3

71kg James McGuinness (St Monicas) beat Ben McHugh (Monivea) RSC3

71kg TJ King (Ballybougall) beat Sam Sherlock (Bracken) RSC3

75kg Cyrus Palmer (Celtic Eagles) W/O

75kg Joshua Olaniyan (Jobstown) Evan Gillen (Clonard L) RSC2

75kg Feidhlam Behan (St Michaels Athy) W/O

75kg Troy Norman (Cherry Orchard) beat Sean Cope (Mourne All Blacks) RSC2

80kg Charlie Neill (Ardoyne) beat Sean Murray (Navan) 3-2

86kg Jake Walker (Lisburn) W/O

86kg Nathan Ojo (Esker) beat Sam Davey (Saints) 5-0

January 23

U/22 Quarter-finals

60kg Keelyn Roche (St Aidans) beat Johnny Joyce (Olympic Mullingar) 3-2

60kg Killian Geraghty (Crumlin) beat Joe O’Brien (Togher) 5-0

60kg Rhys Owens (Erne) beat Adam Sinnott (Rathnew) 3-2

60kg Paul Loonam (St Carthages) beat Jack Murphy (St Ibars/Josephs) 5-0

63.5kg Gareth Dowling (Docklands) beat Cahir Gormley (Illies GG) RSC2

63.5kg Kai Davis (Arklow) beat Jason Butler (Ballinrobe) 5-0

63.5kg Jon McConnell (Holy Trinity) beat Davy O’Neill (Charleville) 5-0

63.5kg James McDonagh (St Pauls W) W/O

67kg Matthew Tyndall (Docklands) W/O

67kg Barry O’Connor (Northside) beat Cahan Hallinan (Olympic Galway) 5-0

67kg Ben Ferran (Clonard A) W/O

67kg Cian Reddy (Portlaoise) beat Ethan McCaul (St Josephs U) 3-2

71kg Jack Gill (Drimnagh) beat Cillian Fowler (Cove) RSC2

71kg Stephen McCarthy (Charleville) W/O

71kg John Boyd (Gleann) beat Conan McKinney (Holy Family GG) KO1

71kg Darragh Gilroy (Fr Flanagans) beat Luka Gureshidze (Fr Horgans) 4-1

75kg Eoghan Lavin (Ballyhaunis) beat Farai Shayna (Celtic Eagles) 5-0

75kg Eamon Maughan (Cavan) W/O

75kg Liam Brennan (Sacred Heart L) W/O

80kg Luke Barrett (Paulstown) W/0

80kg Fernandez Badejo (Maynooth) beat Luke Ahern (Cove) RSC1

80kg Jack Lawlor (Templemore) beat Daniel Treen (Dungarvan) 5-0

80kg Jimmy Doyle (Templemore) beat Richard Cummins (Tipperary) 3-2

86kg Ethan Douglas (Cairn Lodge) W/O

86kg Jason Myers (Titans) beat Joel Hutton (Bangor Abbey) RSC1

86kg Kane Tucker (Emerald A) beat Kian Hedderman (O.L.O.L.) 5-0

86kg Luke Walsh (Raging Bull) beat Jack Doherty (St Josephs U) 4-1