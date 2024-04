44 Champions Crowned – National Boy/Girl 3 Championships

44 National Boy/Girl 3 champions earned their titles in the National Stadium, Dublin on Sunday

31kg Kacie Gallagher (Whitechurch) W/O

31kg Brooklyn Quilligan (Cashen Vale 4/1 Elijus Rouus (Ballaghaderreen)

33kg Joseph McParland (St Monicas) 0/5 William Delaney (Urlingford)

35kg Danielle Smithers (Swords) W/O

35kg Zach Kennu (Golden Gloves M) 0/5 Pat Stokes (Olympic L

37kg Maisie Treanor (Armagh) W/O

37kg Joshua Cairns (Oakleaf) 0/5 Patrick Delaney (Olympic C)

38.5kg Michael Nevin (Olympic C) 5/0 Aaron Murphy (Kilfenora)

39kg Kayla Harris (St Monicas) 1/4 Alanna Berry (Crumlin)

40kg Rhylee Finn (St Nicholas) 0/5 Martin Nevin (Shuffler M)

41kg Kirsty Gilligan (Kilfenora) 3/2 Lacey Shaughnessy (Monivea)

41.5kg Brooklyn Corcoran (Titans) 2/3 Kane Bacon (Saints)

43kg Daisy Kiernan (Dealgan) RED WIN RSC3 Tia O’Gorman (St Pappins

43kg Dean O’Halloran (St Pappins) 0/5 Sean Kelly (Sacre Coeur)

44.5kg Jack Jones (Sacred Heart D) 5/0 John Delaney (Urlingford)

45kg Clare McStocker (Loup) 0/5 Alannah Murphy (Crumlin)

46kg Evan Reilly (Olympic C) 0/5 Anthony Stokes (Olympic L)

47kg Pamela McDonagh (St Francis) 0/5 Aleigha Murphy (Crumlin)

48kg Bryan Ward (Banbridge) 3/2 Francis Maughan (Olympic C)

49kg Kayleigh Hodnett (St Josephs) BLUE WIN RSC2 Ella Archbold (Ballybrack)

50kg Max Clyne McCormack (Ballynacargy) 0/5 Tadhg Brennan (Baldoyle)

51kg Emma Rattigan (Aglish) 3/2 Carla Gannon (Esker)

52kg Ryan Nolan (Aglish) 0/5 Oisin Goff (Sacre Coeur

53kg Kayla Nevin (Olympic) 0/5 Vanessa Doyle (Templemore)

54kg Pete McGauley (Oughterard 5/0 Wade Passfield (Dunboyne)

55kg Ruth Dossen Olympic C) 5/0 Chloe Coyle (Golden Gloves C)

56kg Michael Mullaney (Claremorris) 5/0 Michael Donoghue (Setanta)

57kg Kayleigh Ledwidge (St Pappins) W/O

59kg Niamh Sheerin (Swinford) 0/5 Olivia Farrell (St Brigids E)

59kg Henry Mihai (Crumlin) 2/3 Cory Connors (Saints)

61kg Faith O’Brien (Cherry Orchard) 4/1 Ruby Cullen (St Catherines)

62kg Darragh Brennan (Sacred Heart) 5/0 Paddy Kane (St Mary’s NR)

65kg Michael Mongans (Rathkeale) 1/4 Charlie Dixon (Enniscorthy)

66kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) 0/5 Amy McDonagh (Castlerea)

68kg Matthew Cruz Maguire (Holy Family) 0/5 Dominic Barrett (Titans)

70kg Sophie Flynn (St Pappins) W/O

72kg Tyler Smith (Banbridge) BLUE WIN RSC2 Ethan Duffy (Aglish)

74kg Eoghan McGarry (Twin Towns) W/O

75kg Kim Chrystal (Palmerstown) W/O

76kg Daniel McNicholas (Swinford) 0/5 David Mongans (St Munchins)

80kg Garoid Monaghan (Immaculata) W/O

85kg Edmond Commind (Callan) W/O

90kg Michael McDonagh (Tredagh) W/O

104kg Isaac Flannery (Ballinrobe W/O