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U23 Champions Crowned

irishboxing

Finals Results

48kg Tiffany Spencer (Jobstown) beat Keely Stevens (Charlestown), 5-0

51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) beat Carlagh Peake (Ballyhaunis), 3-1

54kg Niamh Keogh (Olympic L) beat Jessica Gallagher (Mulhuddart), 4-1

55kg Antonio Bozkaya (East Meath) beat Patsy Joyce (Olympic L), 5-0

57kg Natalia Fasciszewska (Castlebar) beat Esther Lambe (Setanta), 5-0

60kg Grace Conway (Tredagh) neat Rebecca Kavanagh (Mulhuddart), 3-1

60kg Gavin Ryan (Ratoath) W/O

65kg Gabrielle Mongan (Jobstown) beat Kaci Crowley (Erne), 4-1

65kg Kai Griffin (Avona) beat Lee McEvoy (Avona), 5-0

70kg Siofra Lawless (Four Kings) beat Sophia Quinn (Castlebar), 5-0

70kg Roy Colgan (Avona) beat Cian Cramer (St Monicas), 3-0

75kg Jessica Talbot (Cabra) beat Nessa Tabachuk (Celtic Eagles), 5-0

75kg Tadhg O’Donnell (Jobstown) beat Ryan Murphy (St Monicas), 5-0

80kg Joshua Olaniyan (Jobstown) W/O

80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O

85kg Padraig Corduff (St Annes) beat Sean Trant (Monkstown), 5-0

90kg Shay O’Dowd (Holy Family L) W/O

90+kg Tom Stokes (Athlone) beat Nathan Ward (Claremorris), 5-0Categor

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