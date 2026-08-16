U23 Champions Crowned
Finals Results
48kg Tiffany Spencer (Jobstown) beat Keely Stevens (Charlestown), 5-0
51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) beat Carlagh Peake (Ballyhaunis), 3-1
54kg Niamh Keogh (Olympic L) beat Jessica Gallagher (Mulhuddart), 4-1
55kg Antonio Bozkaya (East Meath) beat Patsy Joyce (Olympic L), 5-0
57kg Natalia Fasciszewska (Castlebar) beat Esther Lambe (Setanta), 5-0
60kg Grace Conway (Tredagh) neat Rebecca Kavanagh (Mulhuddart), 3-1
60kg Gavin Ryan (Ratoath) W/O
65kg Gabrielle Mongan (Jobstown) beat Kaci Crowley (Erne), 4-1
65kg Kai Griffin (Avona) beat Lee McEvoy (Avona), 5-0
70kg Siofra Lawless (Four Kings) beat Sophia Quinn (Castlebar), 5-0
70kg Roy Colgan (Avona) beat Cian Cramer (St Monicas), 3-0
75kg Jessica Talbot (Cabra) beat Nessa Tabachuk (Celtic Eagles), 5-0
75kg Tadhg O’Donnell (Jobstown) beat Ryan Murphy (St Monicas), 5-0
80kg Joshua Olaniyan (Jobstown) W/O
80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O
85kg Padraig Corduff (St Annes) beat Sean Trant (Monkstown), 5-0
90kg Shay O’Dowd (Holy Family L) W/O
90+kg Tom Stokes (Athlone) beat Nathan Ward (Claremorris), 5-0Categor