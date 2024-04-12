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Today’s National Junior 1 Championship Pairings

irishboxing

Finals: Saturday, April 13th from 11am.

  1. 33kg          Louis Canning (Cherry Orchard) W/O
  2. 36kg          Jason Ward (Eagle) V Dillon Donnelly (St Pauls A)
  3. 39kg          Gary Lee McDonagh (Kilcullen) V Daithi McNamee (Two Castles)
  4. 42kg          Ryan Buttimer (Northside) V Tarik Bozkaya (East Meath)
  5. 43kg          Jasmine McCarthy (Setanta) V Lauren Long (Tipperary Town)
  6. 44kg          Thomas Stokes (Drumsna) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
  7. 46kg          Oliver Plachta (St Francis) V Kurt Kinsella (Monkstown)       
  8. 48kg          Elma Barry (Setanta) V Isabel Nolan (Santry)
  9. 48kg          Ryan Grimley (Armagh) V Michael O’Reilly (St Pauls W)
  10. 50kg          Saoirse Hammond (Crumlin) V Lauren Crinnion (Fr Horgans)
  11. 50kg          Oisin Kiernan (Olympic L) V Paddy Delaney (Charleville)
  12. 52kg          Riona Devine (Dukes) V Mary Furlong (Na Fianna)
  13. 52kg          Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Eddie Corcoran (Olympic L)
  14. 54kg          Molly Doyle (Templemore) V Ellie Fenlon (Paulstown)
  15. 54kg          Christian Doyle (Doyle) V Harvey Cochrane (Castle)
  16. 57kg          Donna McCarthy (Mayfield) V Claire Keating (Paulstown)
  17. 57kg          Jamsie Casey (Sliabh Luachra) V Joseph Mihai (Crumlin)
  18. 60kg          Ann Jolie Maughan (Whitechurch) V Kayleigh Byrne (Gorey)
  19. 60kg          Martin McDonagh (Rathkeale) V Desmond Sweeney (Olympic C)
  20. 63kg          Leah Moore (Ballybough) V Saoirse O’Riordan (Cove)
  21. 63kg          Kane Brannigan (Lisburn) V Edward Harty (Portlaoise)
  22. 66kg          Charlie Kennedy (St Pauls W) V John Donoghue (Olympic L)
  23. 70kg          Hallie Toale (Ballybough) V Leah Kane (Enniskerry)
  24. 70kg          Jason Whelan (Docklands) V Cathal Myers (Sligo City)
  25. 75kg          Bebhinn O’Connor (Navan) W/O
  26. 75kg          Martin Keenan (Glen) V Blake Dunne (Rosslare)
  27. 80kg          Molly Higgins (Rathnew) V Ursula Shaughnessy (Ballinrobe)
  28. 80kg          John Mongans (Rathkeale) V Chulainn McDonnell (Whitechurch)
  29. 80+kg        Kodi Konde (Midleton) W/O
  30. 85kg          Joe Joyce (Athlone) V Cian Kelly (Phoenix)
  31. 91kg          Paddy Sweeney (Rathkeale) W/O
  32. 100kg        Jim Mongans (Rathkeale) V Johnny McGinley (Gateway)
  33. 112kg        Owen Piegza (Top End) W/O
  34. 114kg        Conor Whelan (Drimnagh) W/O
  35. 120kg        Miracle Unacukwu (Dealgan) W/O

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

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