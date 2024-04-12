Today’s National Junior 1 Championship Pairings
Finals: Saturday, April 13th from 11am.
- 33kg Louis Canning (Cherry Orchard) W/O
- 36kg Jason Ward (Eagle) V Dillon Donnelly (St Pauls A)
- 39kg Gary Lee McDonagh (Kilcullen) V Daithi McNamee (Two Castles)
- 42kg Ryan Buttimer (Northside) V Tarik Bozkaya (East Meath)
- 43kg Jasmine McCarthy (Setanta) V Lauren Long (Tipperary Town)
- 44kg Thomas Stokes (Drumsna) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
- 46kg Oliver Plachta (St Francis) V Kurt Kinsella (Monkstown)
- 48kg Elma Barry (Setanta) V Isabel Nolan (Santry)
- 48kg Ryan Grimley (Armagh) V Michael O’Reilly (St Pauls W)
- 50kg Saoirse Hammond (Crumlin) V Lauren Crinnion (Fr Horgans)
- 50kg Oisin Kiernan (Olympic L) V Paddy Delaney (Charleville)
- 52kg Riona Devine (Dukes) V Mary Furlong (Na Fianna)
- 52kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Eddie Corcoran (Olympic L)
- 54kg Molly Doyle (Templemore) V Ellie Fenlon (Paulstown)
- 54kg Christian Doyle (Doyle) V Harvey Cochrane (Castle)
- 57kg Donna McCarthy (Mayfield) V Claire Keating (Paulstown)
- 57kg Jamsie Casey (Sliabh Luachra) V Joseph Mihai (Crumlin)
- 60kg Ann Jolie Maughan (Whitechurch) V Kayleigh Byrne (Gorey)
- 60kg Martin McDonagh (Rathkeale) V Desmond Sweeney (Olympic C)
- 63kg Leah Moore (Ballybough) V Saoirse O’Riordan (Cove)
- 63kg Kane Brannigan (Lisburn) V Edward Harty (Portlaoise)
- 66kg Charlie Kennedy (St Pauls W) V John Donoghue (Olympic L)
- 70kg Hallie Toale (Ballybough) V Leah Kane (Enniskerry)
- 70kg Jason Whelan (Docklands) V Cathal Myers (Sligo City)
- 75kg Bebhinn O’Connor (Navan) W/O
- 75kg Martin Keenan (Glen) V Blake Dunne (Rosslare)
- 80kg Molly Higgins (Rathnew) V Ursula Shaughnessy (Ballinrobe)
- 80kg John Mongans (Rathkeale) V Chulainn McDonnell (Whitechurch)
- 80+kg Kodi Konde (Midleton) W/O
- 85kg Joe Joyce (Athlone) V Cian Kelly (Phoenix)
- 91kg Paddy Sweeney (Rathkeale) W/O
- 100kg Jim Mongans (Rathkeale) V Johnny McGinley (Gateway)
- 112kg Owen Piegza (Top End) W/O
- 114kg Conor Whelan (Drimnagh) W/O
- 120kg Miracle Unacukwu (Dealgan) W/O