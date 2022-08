National Youth Final Results

26 new champions were crowned at the home of Irish boxing on Sunday.

2022 National Youth Championship final results are as follows:

46kg Dylan Foy (Banbridge) W/O 48kg Georgia McGovern (Setanta L) W/O 52kg Esther Lambe (Setanta L) 4-1 Robyn Murran (St Brigids Kildare) 48kg Patsy Joyce (Olympic L) 5-0 Louis Rooney (Star) 50kg Caoimhe Kinsella (St Anthony’s/Pats) W/O 51kg Ashton Ruth (Avona) 0-5 Jack Harkin (Oakleaf) 54kg Shakira Donoghue (Templemore) 5-0 Leah O’Keeffe (Kanturk) 54kg Anton Genocky (Docklands) 1-4 Gavin Ryan (Rathoath) 57kg Natalia Fasciszweska (Castlebar) 1-4 Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) 57kg Roy Colgan (Avona) 5-0 Donagh Keary (Rathfirland) 60kg Yasmin Meredith (Corinthians) 3-2 Robyn Kelly (Ballynacargy) 60kg Lee McEvoy (Avona) 3-2 Jason Nevin (Olympic L) 63kg Rebecca Collins (Baldoyle) 4-1 Winnie McDonagh (Neilstown) 63.5kg Conor McCrory (Townland) 0-5 Saba Tkevuchava (Enniskerry) 66kg Gabrielle Mongan (Whitechurch) 5-0 Emma Harding (Nutgrove) 67kg Cole Byrne (Rathnew) 0-5 James Donovan (O.L.O.L.) 70kg Laura Moran (St Annes) W/O 71kg Cyrus Palmer (Celtic Eagles) 0-5 Bobbi Flood (Cabra) 75kg TJ King (Phoenix Ballyboughal) 5-0 Josh Olaniyan (Jobstown) 80kg Ryan Murphy (Neilstown) 5-0 Feidhlim Behan (St Michaels Athy) 81kg Dearbhla Tinnelly (Clann Naofa) W/O 81+kg Cliona Darcy (Tobar Pheadair) W/O 86kg Nathan Ojo (Esker) 5-0 Joe Hutchinson (Neilstown) 92kg David McDonagh (Olympic C) 3-2 Tyler Meade (Neilstown) 92+kg Bernie Cawley (St Davids) W/O